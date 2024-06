Ciudadanos sale en defensa del Corredor Mediterráneo y crítica al PP por votar en contra

Ciudadanos ha reclamado que se completen cuanto antes las obras del Corredor Mediterráneo, la infraestructura de alta velocidad que discurrirá desde Algeciras hasta la frontera francesa, uniendo ciudades tan importantes como Málaga, Murcia, Alicante, Valencia y Barcelona, y conectándolas a su vez con el resto de Europa.

Desde Murcia, la número 3 de la candidatura centrista, Mariana Boadella, ha señalado que se trata de una línea ferroviaria "absolutamente necesaria" para potenciar tanto el turismo como el tráfico de mercancías, y ha criticado con dureza al Partido Popular y a Vox por votar en contra del Corredor: "Están tan entretenidos hablando del novio de Ayuso y de la mujer de Sánchez que no tienen tiempo para defender los intereses de España en Europa".

Para Boadella, "el voto a Ciudadanos este proximo domingo puede ser un reinicio, el renacer de un proyecto político moderado, que imponga los intereses de los ciudadanos al de los partidos, que luche por la igualdad sin renunciar a la libertad".

A este respecto la candidata ha reconocido que "España no aguanta más polarización, más partidismo, más Sánchez o Feijóo. Europa será un nuevo comienzo para Ciudadanos, y para eso os necesitamos a todos los votantes europeístas, liberales, demócratas, que no compráis dogmas, que no os tragáis más mentiras".