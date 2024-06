Miguel Maestre: "Siempre intento incluir productos murcianos en la cocina australiana"

A más de 20.000 kilómetros de su Murcia natal es toda una eminencia de la cocina y de la televisión. El chef Miguel Maestre (@thecrazybull) sigue conquistando los paladares y corazones de los habitantes del país de Oceanía: presenta los viernes en prime time un mítico show de cocina australiano y sigue vendiendo más de cien productos ‘marca España’ en los supermercados de allí. «Siento que me conocen porque me ven como un familiar que se ‘cuela’ todos los viernes en su casa», dice.

¿Cómo le va la vida por Australia?

Todo va fantásticamente bien, tanto a nivel personal como profesional estoy a tope. Ahora también tengo más tiempo para cuidarme al no estar todos los días en la cocina: puedo entrenar un poco por la mañana, me da tiempo a llevar a los hijos a la escuela..

Además, ya tiene más que consolidada Maestre Enterprises, su negocio de comida española allí...

Tenemos ya casi cien productos que hemos sacado a la venta. Este año nos han dado unos cuantos galardones importantes, entre ellos el de la marca española con más éxito de Australia. A nivel presencial, vendemos en la cadena de alimentación Woolworths, que es como si hablásemos de Mercadona en España. Los proyectos en televisión también van muy bien...

Sobre eso le quería preguntar. Es el presentador de un mítico show de cocina y que se está emitiendo los viernes en prime time…

Sí, se llama Ready Steady Cook y es un formato muy dicharachero donde dos cocineros compiten y en veinte minutos tienen que crear tres platos con una ‘caja sorpresa’ de ingredientes. Es muy divertido. Para esta temporada hemos grabado diez episodios. A la gente le gusta mucho porque es un formato histórico y conocido a nivel mundial que está en muchos países, como Masterchef. Es un programa que requiere de mucha energía, por lo que creo que me ha venido un poco como anillo al dedo. Me encanta ese rollo de gritar en la cocina «¡Que se te quema el pescado!». Yo lo vivo también así y hacerlo en televisión es todo un privilegio. También tengo otro show que se llama Luxury Escapes, en el que viajo un poco más por el mundo enseñando hoteles y restaurantes lujosos. No me puedo quejar. Si la familia está bien y tú estás bien de salud, todo lo demás es magnífico.

Lo que queda fuera de toda duda con todos los proyectos en televisión que lleva es que la gente le quiere mucho.

Sí, noto mucho el cariño. Obviamente, no es una cosa que haya pasado de la noche a la mañana. Siempre me he considerado una persona muy cercana y familiar. Hay muchos celebrities aquí que son un poco más estirados, pero yo nunca me he tomado por garantizado el amor de la gente que me aprecia. Si veo a alguien que me reconoce por la calle, yo me paro. Siento que me conocen porque me ven como un familiar que se ‘cuela’ todos los viernes en su casa. Luego, eres tú el que pone el límite de cuánto quieres que la gente se te acerque o no. Yo solo soy un cocinero que se dedica, por ejemplo, a cortar cebollas. Ni soy ni arquitecto, ni médico, ni salvo vidas... Si no fuera por la gente que me sigue, en verdad no existiría.

Es necesario darle un toque de cachondeo y de desparpajo a la vida, como hacemos los murcianos

La cercanía y espontaneidad que derrocha, sin duda, atraen.

Hombre, la espontaneidad es la clave; en la vida he seguido un guion. Yo, como digo siempre, la picaresca murciana ha sido una de las cualidades que más he aprendido cuando era joven. Es necesario a veces tomarse la vida un poco menos en serio porque yo he trabajado en sitios en los que ves que la gente está muy estresada y con malas caras. Es necesario darle un toque de cachondeo y de desparpajo a la vida, como hacemos los murcianos.

¿Considera que es algo que hace triunfar?

Claro, con esto se demuestra por qué a los españoles les va bien por el mundo. Somos una gente que, comparada con los australianos, hemos crecido con nuestros amiguetes y en ambientes de juergas. Eso, cuando aplicamos un poco de gracia española a la vida en otros países, se nota. La pasión que tenemos en España por comer me ha ayudado muchísimo a expandir mi trayectoria.

También, si no me equivoco, ganó un reality supervivencia en la jungla (I’m a Celebrity, Get Me Out of Here! )...

¡Eso es! Estuve 30 días en la jungla, en África, eso fue una pasada, con elefantes o leones corriendo por mi alrededor… Frank de la Jungla me podría haber echado una mano [risas]. Fue una aventura muy divertida, emocionante. Una de las cosas más locas que he hecho en mi vida. Participé por una causa muy noble, porque yo represento a una asociación australiana de salud mental y me sentí superorgulloso de poder recaudar todo ese dinero. En total, Me dieron unos 264.000 euros, un disparate. Lo doné todo a la causa, con la que pudimos hacer campañas con psicólogos para que abordasen el tema de la salud mental y también le dimos a mucha gente joven que se quiere dedicar al mundo de la cocina ayudas de este tipo. Al final, creo que gané porque tenía una paellera para cocinar. Los concursantes podíamos llevarnos un objeto personal a la aventura. Uno se llevó una almohada, otro un paquete de cigarros… Y yo una paellera. Me hice unos platos de antílope increíbles… También cociné huevos de avestruz, canguro...

Lleva con mucho orgullo la bandera de la gastronomía murciana y española por todo el mundo...

Siempre me he considerado un embajador de España, porque cuando estás tan lejos de tu casa, a 20.000 kilómetros, a uno siempre se le llena la boca hablando de su país, de su ciudad… Siempre intento en todas mis recetas y demostraciones dentro de la cocina moderna australiana incorporar, por ejemplo, el arroz de Calasparra, las patatas fritas, huevos rotos… Ahora, en mis demostraciones alrededor del país ofrezco mi sesión ‘Español Auténtico’, donde muestro a los australianos cómo se hace en España, por ejemplo, una buena tortilla de cuarenta huevos o una ensaladilla rusa con la que después hago una marinera.

¿De dónde le viene su pasión por la cocina?

Crecí en una familia que estaba enamorada de la cocina. He vivido en lo que es una cultura, creo que como todos los murcianos, de apreciar la huerta, sus verduras y de cocinar un arroz para toda la familia los domingos. Desde pequeño, mi madre ha sido una exponente muy fuerte de mi amor por la cocina, y luego ya, cuando tuve 18 años, decidí salir al ruedo. Yo me fui sin hablar inglés a Escocia para hacerme cocinero, buscándome la vida. Ahora me me pego pellizco en el brazo a ver si es verdad todo lo que estoy viviendo estos años.

¿Echa de menos su Murcia natal y su barrio de San Antolín?

Siempre digo que en el corazón hay espacio suficiente para dos países. El mío va al ritmo del toro y del canguro. Obviamente, echo de menos muchas cosas, como ir de paseo por el Malecón, tomarme algo en la plaza de las Flores, un pastel de carne... o un ‘arrocico’ en Lo Pagán, ir a Jumilla o Yecla, quedar en Molina con los amigos… Creo que las cosas sencillas son las que te definen como persona, y yo creo que echo de menos esa sencillez.