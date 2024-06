Los flamencos disfrutan de una Región para comer, pero no para criar

No hay que obsesionarse con que los flamencos no cuenten con la Región de Murcia como un lugar para la cría. Es el primer mensaje que lanza Francisco Robledano, profesor titular del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, sobre el ciclo de vida de estas aves que hacen suyos los humedales de la costa mediterránea.

El tamaño del Parque Regional de la Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar es una causa, pero no la única: «Parece ser que los flamencos son sensibles a ciertas molestias, sobre todo de aeronaves. El paso de aviones o helicópteros les perturba bastante para la nidificación», explica Robledano, que apunta a que hubo movimientos para que el tráfico civil y militar, no pasase por encima de estas zonas. No fue posible, por lo que considera que será «difícil» que los flamencos lleguen a criar en las salinas de San Pedro.

A este factor añaden otros desde Ecologistas en Acción Región Murciana: «Las condiciones no son buenas. Es una especie extremadamente sensible a las molestias y necesita mucho espacio, estar alejados de todo, como perros y gatos silvestres o ratas, por lo que buscan islas en lagunas grandes, condiciones que no se dan en la Región de Murcia».

Ha habido intentos de reproducción en la Región. En los años noventa se registraron más de 30 nidos en diferentes años e incluso en 2020 se llegaron a localizar dos huevos, cada uno de ellos de una hembra distinta, aunque ni de los nidos ni de los huevos acabaron naciendo pollos, según recoge el Atlas de las aves acuáticas de la laguna del Mar Menor y humedales de su entorno.

¿Por qué son de color rosa? Las plumas de los flamencos no son de color rosa. Pese a la creencia popular de que los flamencos son de este color, la realidad es que no. Son de color blanco. En el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle hay tres ejemplares de este animal que, por diferentes motivos, no pueden ser devueltos a su hábitat natural. Por eso son residentes en el área de educación ambiental. Uno de ellos, el más joven, aunque el más grande, es completamente blanco. Los otros tienen un color rosáceo, pero no del tono que alcanzan los silvestres. La clave es la alimentación. Sí, la comida es la que les da el color en el plumaje. Y hay un pequeño crustáceo llamado Artemia salina, que vive en zonas con alta salinidad y que es su fuente principal de alimento. En realidad es una combinación del crustáceo y la Dunaliella salina, un alga planctónica que proporciona el tono rojizo de los estanques. La artemia, que se alimenta del alga, concentra una mayor cantidad de carotenos que vuelve rosadas las plumas de las aves. El color les hace parecer más sanos y resultan más atractivos ante otros ejemplares. En El Valle, aunque los adultos sí lo tienen, el color no es tan intenso, debido a que su comida está procesada.

«No es grave porque hay muchos humedales. Mientras se mantengan todos los sitios, no debemos obsesionarnos», remarca Robledano, que analiza la costa del Mediterráneo y el sur del Atlántico en la Península Ibérica como un gran ecosistema. La principal colonia de nidificación de España está en Fuente la Piedra, en Málaga. Desde allí pueden volar hasta 400 kilómetros para alimentarse, luego vuelven y lo regurgitan para darle de comer a los jóvenes. También se ha formado una gran colonia reproductora en las salinas de Torrevieja. Y de un sitio y el otro, los flamencos vienen a la Región de Murcia a alimentarse, porque las condiciones son buenas.

No solo del principal crustáceo del que se alimentan, la ‘Artemia salina’, también de una especie exótica como la ‘Artemia franciscana’, aunque además comen mosquitos quironómidos y otros pequeños moluscos. Suelen estar en los humedales salinos. Aunque también pueden verse a los flamencos en zonas de aguas dulces, la realidad es que se encuentran más cómodo en las salinas o hipersalinas ya que no tienen tanta competencia. En la Región de Murcia pueden localizarse en San Pedro y las encañizadas, el Carmolí, aunque circunstancialmente también se han visto en las lagunas de Campotéjar o las Moreras, así como en el embalse de Santomera.

«Es un sitio muy particular porque recibe aguas que drenan terrenos salinos. No tiene la funcionalidad de reserva de riego, es más para proteger de avenidas. Es más, la flora y la fauna de este embalse, sobre todo con niveles bajos, se parece más a una laguna salada que a un embalse. Perfectamente podría ser una laguna esteparia y los grupos de flamencos le dan apariencia de lago estepario», relata Robledano. En todos estos lugares, buscan zonas de fango. Y si no lo hay, lo crean con los movimiento giratorios para poder filtrar y alimentarse. Motivo por el que en la Albufera de Valencia han colocado hasta cocodrilos de plástico para ahuyentarlos y proteger las plantaciones de arroz.

También se les ve en las zonas de ribera, como en el Mar Menor por el alto nivel de eutrofización. Todo ello es atractivo para el flamenco. Además, concluye el científico, se sabe mucho de esta especie porque muchos de los anillamientos son legibles a distancia y tanto investigadores como los ornitólogos aficionados los localizan y reportan los datos.

Por último, Ecologistas en Acción reclama la publicación de los planes de gestión del Gobierno regional: «Comparten la misma problemática que muchas otras aves acuáticas. Llevamos reclamando la gestión de las distintas especies y llevamos esperando desde el año 1995».