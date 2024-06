Elecciones 9J: campaña contra el vecino

La UE acaba de superar el ecuador de una de las campañas electorales más importantes que se recuerdan para el Parlamento Europeo, sobre todo porque está por ver la fuerza con la que entrarán los diputados de la ultraderecha —con Giorgia Meloni, Viktor Orbán y Marine Le Pen como máximos representantes— y lo que dependerá de ellos la derecha tradicional.

De esta forma, lo que se vislumbra es una lucha interna en el bloque de la derecha, más allá de la clásica batalla entre derecha e izquierda. Algo así como una guerra con el vecino. Las campañas de los principales partidos en la Región de Murcia demuestran un esfuerzo de Vox por diferenciarse del Partido Popular, formación contra la que se muestran especialmente beligerantes a pesar de que ambos forman una coalición de Gobierno.

Andrés Ballesteros, de la Comisión de Análisis Electoral del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región (Mupolsoc), cree que Vox es uno de los partidos «que más se juega» en estas elecciones, ya que le toca demostrar que ha frenado la fuga de votos al PP que se dio en las generales del 23J, «lo que le convertiría en una muleta» de la derecha tradicional, «algo que nunca ha sucedido antes». Se trata de afianzarse como fuerza necesaria para que la derecha pueda gobernar.

El PP evita contestar a las provocaciones de Vox, su socio de Gobierno, con el fin de invisibilizarlo







Para no parecer lo mismo, los mensajes del presidente provincial de Vox durante toda la campaña van dirigidos especialmente hacia el PP. Este viernes, José Ángel Antelo anunció en la Asamblea Regional que pedirá en el Consejo de Gobierno el cierre del campamento de inmigrantes (CETI) del hospital Naval de Cartagena. El día anterior, advertía de la «pinza de PP y PSOE para que El Gorguel no sea una realidad en la Región de Murcia». El número 2 del Gobierno autonómico echaba así la culpa a Mariano Rajoy de que el proyecto de macropuerto se paralizara en 2013, aunque fue hace algo más de una semana cuando el Ministerio le dio el carpetazo definitivo.

Y desde que empezó la campaña, el mensaje de Vox ha sido clarísimo. Ellos son la «alternativa» frente a la «coalición de socialistas y populares que votan juntos el 90% de las veces» en Bruselas. En este sentido, Ballesteros subraya que «el electorado joven cree que Vox es el partido que mejor va a defender los intereses de España en la Unión Europea» y consideran, además, que es la formación que «representa el cambio de modelo».

Ante este escenario, el Partido Popular opta, explica el politólogo murciano, por la estrategia «más acertada», que es la de «no hablar de su enemigo intrabloques» con el fin de «invisibilizarlo».

La única referencia a Vox —sin nombrarlo— durante el mitin de Feijóo en Murcia del viernes 24 de mayo fue cuando pidió «concentrar el voto» el 9J. «Si nos dispersamos, no tendremos fuerza», explicó el dirigente gallego.

El sistema electoral no está pensado para que exista más de un partido a la izquierda del PSOE





De hecho, todos los mensajes de campaña del PP regional y nacional tienen un objetivo común: Pedro Sánchez y Teresa Ribera. Para ello, echan mano de los temas nacionales que creen que pueden hacerles más daño y que están de plena actualidad: por un lado, la ley de amnistía recientemente aprobada en el Congreso y, por otro, El Gorguel. Ballesteros opina, sin embargo, que es un «error reciclar el eje de campaña de las generales», puesto que saca del debate, precisamente, los temas europeos propios de esta campaña. «El PP presenta los comicios como un plebiscito a Sánchez y ni siquiera saca en su cartel a Dolors Montserrat», apunta.

La izquierda

El PSOE es el partido que más está hablando de Europa en la Región y en España. Desde Mupolsoc recuerdan que, de este modo, «se saltan el marco del PP, que quiere hablar de corrupción y la amnistía», para hablar de su propio proyecto.

En este caso, su candidata, Teresa Ribera, es la gran protagonista. «Es una lideresa respetada en la Unión Europea con una gran proyección exterior», añade Ángel Ballesteros, que recuerda que el electorado socialista es el que «más valora» las políticas europeas. Su candidato murciano, Marcos Ros, que pretende repetir como eurodiputado, no deja de comparar los dos modelos entre los que los ciudadanos han de elegir: «El modelo del PP, que insulta y divide, o el del PSOE, que propone soluciones para la gente».

Los socialistas se centran en Europa para saltarse el marco del PP, que les lleva a la amnistía

Pese a su fuerza, los sondeos le dan la espalda a Ribera y solo el último CIS prevé una victoria del PSOE en estas elecciones en España. «Es bastante probable que las pierda, pero no sería un mal resultado que quedaran a poco distancia del PP después del desgaste de seis años en el Gobierno de España», agrega.

A la izquierda del PSOE se vive el otro gran conflicto: Podemos y Sumar, que se presentan por separado y se dirigen al mismo electorado. «Tienen que elegir, por eso intentan diferenciarse a pesar de que pocos elementos que los separan. Podemos es la cara más beligerante y Sumar, la que apuesta más por la cohesión», explica el politólogo.

En este sentido, desde que Podemos salió del Gobierno de España, las alusiones a la falta de políticas de izquierdas en Moncloa son una constante y siempre van acompañadas de críticas a Sumar por su supuesta complicidad.

Ambos saben que la coexistencia no es posible porque el sistema no está pensado para que pueda haber dos partidos a la izquierda del PSOE. Por eso no es extraño asistir a pugnas entre dirigentes de Podemos y Sumar, que en muchos casos fueron compañeros no hace tanto. Más allá de esto, «no hay grandes aspavientos contra el PSOE, sino más bien contra la amenaza de Vox y la extrema derecha en Europa», afirma Ballesteros, que recuerda que, según el CIS, el electorado de Podemos y Sumar es el único de España que da más importancia a los temas europeos que a los nacionales.