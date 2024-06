Antonia López: "Ha sido todo un reto, pero con voluntad se puede"

Romper con el tabaco no es fácil. Y menos aún si esa relación ‘tóxica’ ha durado 43 años. Pero Antonia López, una vecina de Murcia de 58 años de edad, lo ha conseguido.

El viernes acudía a recoger el alta a la Consulta de Deshabituación Tabáquica que el Servicio Municipal de Salud del Ayuntamiento de Murcia tiene en el Jardín del Salitre. Durante un año ha ido semanalmente a ver al doctor Antonio Madrid, quien le ha hecho seguimiento y le ha apoyado en esos momentos de debilidad en los que la cajetilla no se iba de su cabeza.

Reconoce que «ha sido todo un reto», pero tiene claro que «con fuerza de voluntad se puede».

Antonia comenzó a fumar con sólo 14 años, cuando su hermana mayor le dijo en el bar de su padre, en el que vendían cigarros sueltos, si cogían uno y lo probaban. «Desde entonces, no lo había dejado».

Pero fue hace unos años cuando fue consciente de que al disponer de más tiempo libre había comenzado a fumar más, algo en lo que también habían influido los nervios y los problemas familiares.

«Siempre he tenido la voz muy ronca, pero llegó un momento en el que apenas podía hablar y la voz no me salía», explica. Esto llevó a que el médico de familia la derivara al otorrino en el Hospital Reina Sofía, donde le diagnosticaron un edema de Reinke y le recomendaron que dejara el tabaco.

En 2019 la operaron y el pasado año tuvo que volver a pasar por quirófano. «Ahí el cirujano se puso serio y me dijo que debía dejar de fumar». Así que fue en ese momento, cuando su médico de familia le habló de la Consulta de Deshabituación Tabáquica, cuando comenzó su carrera de fondo, la que ha terminado esta semana cumpliendo un año sin llevarse un cigarro a la boca.

Antonia López reconoce que «no ha sido fácil, había días en los que me costaba más que otros el mantener la cabeza ocupada cuando pensaba en el tabaco. Pero lo he conseguido y se lo recomiendo a cualquier persona que se esté planteando dejarlo».

Esta exfumadora dice que ya ha notado el cambio, «tengo más capacidad pulmonar, los resfriados no me afectan tanto y me ha mejorado hasta la piel».

Junto a ella estaba también este viernes Beatriz Muñoz, fumadora durante 20 años que ha dado el paso de dejarlo. En su caso, el motivo también ha sido la salud «tras notar que iba perdiendo capacidad pulmonar». Muñoz empezaba esta semana el tratamiento y espera que la medicación le ayude a reducir el impulso de coger el cigarrillo.

Recursos para la dependencia

El doctor Antonio Madrid, responsable de la Consulta de Deshabituación Tabáquica del Ayuntamiento de Murcia, explica que en las primeras sesiones ofrecen a los pacientes recursos para hacer frente a la dependencia que tienen del tabaco, como es el libro Es fácil dejar de fumar si sabes cómo y la app de la AECC Respirapp, en la que se ofrece a los usuarios un seguimiento sobre cigarros no fumados, dinero ahorrado y un botón ‘SOS’ por si tienen un momento de debilidad. «También les dejamos el teléfono de Salud Mental del Ayuntamiento (900 10 79 13) y uno de urgencias (968 34 34 00) por si tienen una crisis de madrugada, con el fin de que hablen con un profesional», indica.

La atención presencial se alterna con el tratamiento farmacológico, logrando una tasa de éxito del 35%, «una cifra muy alta si se tiene en cuenta que la tasa de éxito cuando se intenta dejar el tabaco sin ayuda es del 4%». Sólo el pasado año más de 230 usuarios pasaron por la consulta.