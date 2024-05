Cristina Sánchez y Helena F. Martínez-Saura: "Los centros educativos deben integrar ‘planes de evacuación emocional’"

Profesora de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad de Murcia y Doctora Internacional en Educación por la UMU. Ambas están involucradas en proyectos de innovación docente y han trabajado en temas relacionados con la calidad educativa y la formación en este ámbito.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes en cuanto a la gestión de las emociones en el aula?

Cristina y Helena: Cada segundo en el ámbito educativo dentro y fuera de un aula está repleto de desafíos emocionales. Las emociones no están fuera de la escuela, las emociones son curriculares. En todo lo que hacemos tenemos emociones, cada uno de nosotros tiene emociones, en nuestras decisiones existen emociones.

¿Qué estrategias efectivas pueden implementar los docentes para desarrollar su competencia emocional?

C: Lo interesante de esto es que no todas las estrategias que existen son efectivas para todos. A mí por ejemplo, para la autorregulación, me funciona escuchar música antes de comenzar mis clases (me conecta con el estado de ánimo que necesito para vibrar en idéntica o similar sintonía a la de mis estudiantes). El deporte es otra de las herramientas fundamentales para mi.

¿Cómo puede influir la competencia emocional docente en el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes?

C y H: Puede influir de forma directa. Un docente que tenga mucho conocimiento sobre una materia, pero carezca de un ámbito emocional trabajado, puede hacer que los estudiantes se alejen de la asignatura. En numerosas ocasiones recordamos a los docentes por alguna acción afectivo-emocional que nos marcó. Es muy interesante conocer la opinión de los estudiantes sobre lo que destacan de los docentes a la hora de valorar, por ejemplo, una asignatura. Dentro de unos años, cuando nos encontremos a los alumnos, queremos que todo les vaya bien. Y para que les vaya bien, tenemos que sembrar herramientas funcionales y eso es resiliencia, gestionar tus emociones, saber regular las conductas instintivas, y regular las emociones de los demás. Todo eso se tiene que trabajar en la escuela.

¿Y cómo afecta a los docentes?

C y H: Un niño que emocionalmente no esté bien, no puede aprender. Igual que si los docentes no estamos bien, nuestro rendimiento en el trabajo disminuye. Si un niño está de cortisol hasta arriba, su aprendizaje no fluye, a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos niños atascados en esto y temas de salud mental. Existe labor preventiva, pero tenemos un reto para que la competencia emocional esté más presente.

¿Cómo pueden los centros educativos integrar la competencia emocional docente?

C y H: La pueden integrar en sus proyectos educativos, pero para ello se necesita formación previa y acompañamiento. En la Región de Murcia existen algunos centros educativos que han vivido experiencias con éxito. Los docentes podemos estar impartiendo asignaturas y enseñando emociones. Se pueden desarrollar programas específicos, se pueden incorporar contenidos en las horas de tutoría. Una idea que nos encanta son los planes de evacuación emocional. Del mismo modo que en los centros educativos existen planes de evacuación en momento de fuego, inundación, catástrofes… Sería chulísimo tener ‘planes de evacuación emocional’ en los centros educativos.

¿A qué se refiere con ‘planes de evacuación emocional’?

C: Es un concepto metafórico, para mostrar la necesidad de contar con estrategias y orientaciones en aquellas situaciones en las que, a veces, nos vemos superados por la situación. Te pongo un ejemplo: yo cuando fui docente, un día un niño me golpeó la mano y nadie me había dicho lo importante que era la reacción que yo iba a tener en ese momento, ante la atenta mirada de tantos ojos. Igual que los pasos a seguir en caso de incendio están establecidos en los centros, necesitamos planes de evacuación emocional para que los docentes sepan cómo actuar ante estas situaciones.

¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación sobre competencia emocional docente?

C y H: Queremos transferir los resultados encontrados en Infantil, Primaria y Secundaria que ayuden en la toma de decisiones. Actualmente estamos haciendo un proceso de diagnóstico sobre la empatía, inteligencia emocional rasgo, autorregulación emocional, síndrome de ‘burnout’ (docente quemado) y la importancia que otorga el profesorado a la inteligencia emocional para el desempeño docente en la Región.