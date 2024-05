Calero, un hombre "obsesionado" con García Lorca y contra la "ceguera política" de la derecha

«Las víctimas de los republicanos fueron perfectamente identificadas y ensalzadas por Franco; sin embargo, las víctimas de los nacionales, que se produjeron entre 1936 y 1939 y después, con la dictadura, no han sido tratadas justamente por la historia». La frase la dice Juan Ramón Calero, histórico dirigente del PP, que lamenta la «ceguera política» de la derecha, el espacio ideológico en el que siempre se ha movido.

Una de las «obsesiones» reconocidas por Calero tiene el nombre y apellidos del más célebre poeta español, Federico García Lorca. «Mi obsesión por él deriva de mis padres, que eran granadinos. Mi padre, que era un liberal, nos leía el Ramoncero Gitano cuando éramos pequeños. Ahí empezó esa admiración y, en 2006, aniversario de su asesinato, fui a Víznar, donde lo mataron. Desde entonces voy todos los años», cuenta.

Sensible al trágico final del poeta andaluz, Juan Ramón Calero considera «terrible» que haya aún españoles en cunetas. «Los de izquierdas están enterrados en fosas comunes», lamenta el escritor, que explica que «la Transición significaba el perdón, pero, para conseguir ese objetivo, tenemos que cerrar las heridas abiertas y no lo conseguiremos mientras haya cadáveres sin identificar».

Acude al homenaje que cada año se celebra por el poeta en Víznar, en donde una vez coincidió con Alfonso Guerra

En uno de los homenajes en Víznar, el murciano coincidió con el socialista Alfonso Guerra. «Se me quedó mirando y le dije, ‘qué pasa’, como si a mí no me pudiera interesar García Lorca. Hizo un gesto de aprobación y se fue. No hubo palabras», recuerda. Esta es una de las anécdotas que narra el político en sus memorias.

Pese a su clara posición con respecto a estos temas, advierte también del peligro de tomar una actitud radicalmente contraria. «Si respetamos a García Lorca, también hay que respetar a José María Pemán, que era un gran escritor, aunque apoyó a Franco», indica.

La memoria histórica vuelve a estar de actualidad ante la tramitación en algunas comunidades de las llamadas ‘leyes de concordia’ en respuesta a la Ley de Memoria Democrática del Gobierno socialista.