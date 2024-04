San Esteban celebra la mudanza a Bruselas de la ministra Teresa Ribera

José Antonio Sánchez

«Sus decisiones y políticas públicas en materia de agua y medio ambiente han estado basadas en criterios subjetivos y con marcado carácter ideológico muy radical», aseguran desde Asaja. Una opinión que argumentan con sus decisiones que han reducido el agua del Trasvase, la actual negociación por las reglas de explotación, la PAC y el pacto verde europeo. «Ha sido incapaz de liderar una planificación hidrológica coherente y vertebradora», sentencian. Para COAG, Teresa Ribera tiene «una convicción política que no es precisamente la que el sector agrario necesita». Dicen que es una persona con una profunda convicción «ambientalista que no le permite ver cómo un sector agrario tiene que desarrollarse de una forma sostenible, pero no imposible», aunque no terminan de valorar como positivo o negativo que se vaya a Bruselas. Más moderado se mostró UPA, que calificó de controvertidas sus decisiones políticas sobre los Planes Hidrológicos de Cuenca y la gestión del Trasvase Tajo-Segura, así como en torno a la crisis ambiental del Mar Menor, aunque valoró positivamente haber reconducido el enfrentamiento con el Gobierno Regional hasta el actual marco de colaboración en las actuaciones por la laguna.