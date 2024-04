Más ciencia y menos bulos para recuperar el Mar Menor

‘La Ciencia al servicio de la recuperación del Mar Menor’ es el título del simposio que ayer y hoy se celebra en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y que junta a más de treinta expertos, científicos y técnicos que ofrecen su experiencia y trabajo por la laguna salada. Análisis, debate propuestas que parten de la ciencia y sirven para ayudar en el reestablecimiento de un Mar Menor mejor, pero al que le falta mucho para encontrar el equilibrio.

«La evidencia científica es muy clara y se publica en revistas científicas internacionales que pasan muchos escrutinios», reclama José María Rey, de la Universidad de Alcalá. Este investigador realizó la primera ponencia bajo el título ‘Diseño de agro-ecosistemas biodiversos y funcionales’. El mensaje principal es que la agricultura y la biodiversidad no tienen por qué ser enemigos, ya que pueden ir de la mano en unos niveles que sean razonables. «Para eso hay dos estrategias. La primera es la separación de tierra y el argumento principal es que en los paisajes agrícolas al menos un 20% de la superficie no cultivada esté en forma de masas de vegetación natural y seminatural, que si no existe habrá que ponerla con especies autóctonas», explica Rey.

La segunda, continúa, es entender a la «agricultura como amiga de la biodiversidad». Una de las medidas más positivas, y que asegura que es muy relevante para el Mar Menor, es la reducción de las plantaciones entre un 5% y un 10% para crear islotes forestales: «La ambición sería un 10, aunque un 7% estaría en cifras óptimas. Estas barreras vegetales retendrían la escorrentía tanto del riego como de lluvia, para paralizar los nutrientes, agroquímicos y pesticidas y evitar mucha contaminación. Además, sirven como refugios para la biodiversidad que son los polinizadores y los enemigos de las plagas, lo que también beneficia a la producción».

Con esta propuesta, asegura el autor, los beneficios para el porcentaje de la explotación es un aumento de la producción (sobre ese 90% cultivado), el ahorro de costes para el agricultor y un evidente beneficio medioambiental. Otro de los mensajes que se escucharon en la sala Isaac Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa fue la necesidad de iniciar la transición hacia una producción agroecológica con un camino de incentivos fiscales y ayudas a los agricultores.

Aguas adentro

A la ponencia le siguieron tres mesas redondas sobre los problemas, los desafíos y las oportunidades en la cuenca vertiente del Mar Menor, la red superficial de drenaje, como en los acuíferos y en las propias aguas del Mar Menor. Entre los invitados, Miguel Ángel Esteve, de la Universidad de Murcia. «Toda la información científica disponible asegura que los orígenes de los nitratos y fertilizantes en la laguna proceden de la actividad agraria en un 85%», explica respecto al debate de ciencia contra bulos, aunque apunta a que habrá que mantener el nivel de investigaciones.

Respecto a sus propuestas para el Mar Menor, el científico apuesta por una red de setos más extensa y de mayores dimensiones que permitirían un control de las escorrentías y de los nutrientes que llegan a la laguna, así como la renaturalización de las ramblas. También habría que doblar los humedales hasta las 1.000 hectáreas para evitar que las aguas de fuertes lluvias lleguen a las poblaciones y la propia laguna, así como rebajar la superficie regada para reinstaurar la legalidad. Por último, respecto a la agricultura, propone, en la línea con una investigación de la Universidad de Valencia, reducir a la mitad los abonos y fertilizantes.

Las medidas del otro 15%, las propuestas giraron sobre el control directo de los contaminantes de las granjas porcinas y los vertidos de origen urbano. A lo largo del día de hoy se celebrarán tres mesas de debate sobre las soluciones basadas en la naturaleza, los modelos de gobernanza de la laguna y las reflexiones sobre la hoja de ruta para la recuperación del Mar Menor. Clausurará el simposio la aguileña Paca Baraza, comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio.