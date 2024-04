"Los exámenes que deciden la trayectoria futura de un alumno elevan su esfuerzo"

Miguel Urquiola, prestigioso profesor de Economía aplicada a la Educación en la Universidad de Columbia (Estados Unidos), aterrizó el pasado viernes en Cartagena para participar en la jornada ‘Avances en educación: Investigación y aplicaciones prácticas’ dirigida al profesorado de la Región de Murcia.

Defiende que los colegios, institutos y las distintas comunidades deben visitar aquellas zonas en las que el sector educativo y los resultados académicos estén creciendo para conocer el origen de esa tendencia positiva y ‘copiar’ esas políticas.

Durante su ponencia abordó, entre otras cuestiones, por qué los hogares dejan de aprovechar el valor agregado de los centros educativos. Habla con La Opinión para explicar qué es ese ‘valor agregado’ y los beneficios que genera tenerlo en cuenta para el alumnado.

Durante su visita a Cartagena mencionó el ‘valor agregado’ de los centros educativos y cómo lo desaprovechan las familias y los hogares… ¿A qué se refiere?

Lo que entiendo por valor agregado es qué es lo que aportan las escuelas al conocimiento de los alumnos. Por ejemplo, cuando uno cocina puede tener ingredientes buenos o malos, y luego el valor agregado del cocinero es cómo los mejora y cómo los trata. El valor agregado de las escuelas es una cuestión muy importante porque es cómo el sector educativo se hace productivo y, por ende, enseña bien al alumnado. Una cosa que hemos encontrado en estudios realizados en varios países es que los hogares no siempre saben qué escuela tiene este alto valor agregado. Como digo, es como ir a comer y no siempre ir a donde los cocineros son mejores.

¿Cuáles son las conclusiones más importantes que saca en claro?

Veo dos posibilidades. Una puede ser por un tema de información: los hogares no saben cuáles son las escuelas con alto valor agregado; es difícil de identificar para un padre de familia qué escuela puede tener este alto valor agregado. Esta es una posibilidad, y la otra puede ser que las familias sí conocen cuál es un centro de alto valor agregado, pero tienen otros objetivos también. Volviendo al ejemplo de la cocina, ¿por qué la gente va a un restaurante sabiendo que la comida no es buena, pero está en buen lugar y tiene una buena vista? Esto es otro motivo.

Por lo tanto, entiendo que la elección del centro escolar y su entorno, influyen en los resultados también de los alumnos…

Claro. En el caso de España, hay un examen una vez que el alumno ha superado Bachillerato (la actual EBAU). Los que no pasan o no lo hacen bien en ese examen no tienen opción de ir a la universidad. Cuando le damos a los hogares información de valor agregado, en este caso, se la estamos dando sobre un resultado muy importante para sus hijos. Es un poco sorprendente que no siempre los hogares reaccionen a eso porque no le estamos dando información sobre una cuestión que es de vital importancia para el desempeño de sus hijos.

¿Qué acciones pueden incentivar el esfuerzo de los alumnos?

En última instancia, creo que hay pocas cosas que sean tan importantes como los exámenes. En aquellos lugares donde hay pruebas en las que se decide, por ejemplo, quién pasa a una etapa superior de educación o para terminar Secundaria, ese examen va a generar un alto esfuerzo. En casi cualquier situación de la vida, uno se esfuerza en aquellos casos en los que puede afectar a algún resultado sobre el que ha puesto importancia. Una manera confiable de elevar el esfuerzo de los alumnos es poniendo exámenes que tengan algún impacto sobre su trayectoria futura.

Urquiola posa para La Opinión en Cartagena. / Iván Urquízar

Y también los padres tienen que tener una importancia capital en este asunto...

Creo que se interesan más cuando ven que hay algún margen en que pueden hacer algo y en el que va a tener un impacto sobre la trayectoria de sus hijos. Importan mucho, obviamente, debido a veces ponen reglas, a veces ayudan o no, pero también ellos piensan en que se deben esforzar para que sus hijos entren a un colegio de alto valor agregado o a un colegio prestigioso.

¿Cómo pueden hacer los colegios u otros centros de estudios para generar ese valor alto agregado?

No es una cuestión fácil. Reitero que un tema puede ser el diagnóstico, usar exámenes formales o informales para ver dónde están los alumnos. Y, luego, la otra cosa que pueden hacer es intentar, por parte de los directores o los consejeros regionales, ver qué se hace en otros sitios: ir a otras comunidades y ver cómo está mejorando el sector educativo en una determinada región... Qué políticas se pueden hacer a través de la recogida de datos del desempeño de alumnos, de los colegios...

¿Cree que España está explotando plenamente la vía de la educación para aumentar su crecimiento?

En general, creo que no. No sé si hay algún país que lo esté haciendo espectacularmente bien. Está claro y demostrado en la economía que el crecimiento del país siempre depende de hacerlo más productivo. Eso pasa mucho por incentivar el capital humano y el conocimiento. Y eso requiere de todo un sistema educativo, un sistema universitario y de investigación. Yo diría que no hay ningún país que ha optimizado totalmente esta vía. No me considero para nada un experto sobre España, pero mi visión, desde lejos, es que hay varias partes del país que no funcionan óptimamente.

Otro tema candente es el uso de la tecnología en las aulas y qué beneficios o perjuicios puede tener para el alumnado. ¿Estos dispositivos electrónicos en clase son más aliados que enemigos o al revés?

Rara vez creo que sean un enemigo. Pueden ser aliados, pero hay muchas veces en las que tampoco genera mucho. Hubo una moda en distintos países hace años de repartir ordenadores en la escuela. Eso, con el paso del tiempo, se ha demostrado que no tuvo ningún impacto positivo. Lógicamente, puede haber herramientas que ayuden. Hay que pensar ‘¿Qué es lo que puedo usar de la tecnología que me ayuda?’. Las escuelas y las universidades tienen que ser abiertas a su uso, pero también deben de tener conciencia de que en algunos casos no ayudan necesariamente. No hay que suponer que va a tener de por sí un impacto positivo, sino demostrar, con datos que lo que se piensa que es bueno lo va a ser realmente.