Los ciudadanos de la Región conocerán con 48 horas de antelación la contaminación del aire

La Unión Europea ha puesto a todas las administraciones comunitarias en alerta. Tras el acuerdo de la Eurocámara y el Consejo Europeo para reducir los valores máximos de contaminación a la mitad con la fecha límite de 2030, gobiernos autonómicos y locales se ven obligados a subir la apuesta por reducir los tóxicos contaminantes en el aire de sus ciudades. Aunque la Región de Murcia, por los polos de contaminación del aire que tiene, ya venía trabajando en este sentido.

Durante este año se instalará en Jumilla una nueva estación fija de medición y se renovará la mitad que queda sin actualizar de los equipos antiguos de las ocho estaciones ‘viejas’, como anunció Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, ya que las nuevas de Molina de Segura y de Ronda Sur tienen equipos del último grito tecnológico. A esto hay que añadir el estudio que está en marcha para conocer realmente el origen de las partículas tóxicas que afectan a la salud humana. Y como medida de prevención, el Gobierno de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia están trabajando en un modelo predictivo comparable al del tiempo, pero en vez de alertar sobre olas de calor o lluvias torrenciales, lo hará sobre la calidad del aire.

Sistema de envío de datos de la calidad del aire | JUAN CARLOS CAVAL / Jose antonio sánchez J.A.Sánchez

«Eso no está en ningún sitio de España. Vamos a ser pioneros y queremos que sea antes del verano», explica el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, que apunta a que en este momento están en fase de pruebas. Se trata de un Índice de la Calidad del Aire (ICA) por municipios, uno para cada ayuntamiento, y es aquí donde radica la principal diferencia, porque en este momento todo está establecido a nivel regional y con este nuevo modelo se podrá alertar a la población entre 24 y 48 horas antes de los episodios de contaminación.

«El modelo de predicción lo ponen a trabajar de forma automática, lo comparan con los datos reales de medición de las estaciones y acierta al 95%. Cada municipio, tenga estación o no, va a tener su predicción. Es decir, si yo vivo en Moratalla y la estación de referencia es la de Caravaca de la Cruz, no hay que mirar la de Caravaca porque yo voy a tener mi propio modelo predictivo», refuerza Mata. Ese tiempo entre 24 y 48 horas se consigue gracias al modelo en el que trabaja la Universidad de Murcia, que tiene en cuenta los parámetros de inclusión de polvo sahariano o la afectación de las corrientes de aire. María José Hernández, jefa de servicio de planificación y evaluación ambiental de la Consejería, matiza que se trata de «modelos predictivos como los de la Aemet. Que dicen que llueve y luego puede no llover, pero sí hay una probabilidad».

«Sí, es cuestión de probabilidad, pero vamos a tener en cierto modo una previsión por ayuntamientos de cómo va a estar la calidad del aire. Las personas que son sensibles a algún contaminante, si ven que dentro de 48 horas va a pasar algo, pueden ir preparándose y tener esa precaución», concluye el director general.

Juan Antonio Mata, director general de Medio Ambiente | JUAN CARLOS CAVAL / Jose antonio sánchez J.A.Sánchez

Medición extra

Además de los niveles exigidos, las estaciones están preparadas, con sus torres de captación, para medir otros parámetros como las PM1 o PM4 y todos los datos que se recogen se envían al centro de validación de datos que comprueban y alertan de incidencias. Para dar por buenos los datos, cada dos semanas se realiza una verificación y cada tres meses, una calibración para medir correctamente valores como el ozono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, las PM, el benzeno o el tolueno, así como radiación, humedad, velocidad y dirección del viento y la presión atmosférica.

Y la Región de Murcia no incumple ninguno de los parámetros porque, pese a que la Unión Europea bajará esos máximos de contaminación, por ejemplo, de las partículas PM10 del máximo de 40 microgramos por metro cúbico (µg/m³) a los 20 como máximo en 2030, esos datos son en cómputo anual y no en un momento puntual. No se supera ningún valor en términos generales, aunque la diferencia es abismal si se comparan los datos de una zona rural con los de un gran núcleo de población. «Tenemos que tener en cuenta que vivimos en una ciudad, con un tráfico enorme, calderas en las viviendas y eso tiene un coste ambiental y un coste de salud», reconoce Juan Antonio Mata, a la vez que explica que si se analizan las gráficas de los tóxicos en un día, se puede comprobar como oscilan en función de las horas puntas ya que son más altas en el momento de las entradas y salidas de los colegios y los trabajos: «La contaminación principal de las ciudades viene por los vehículos, porque generan óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, las partículas PM… producen todo el espectro de tóxicos. Las quemas agrícolas influyen, pero no lo veo como el grueso del problema».

Pese a la valoración, indica que hay que esperar al informe del origen de las partículas contaminantes que se acumulan cuando se produce el fenómeno de la inversión térmica: «Es un fenómeno que se produce cuando se enfría el suelo porque no hay radiación solar, el aire tiende a caer y se genera esa boina famosa porque la densidad no deja escapar la contaminación. Entonces por la noche, cuando hace mucho frío, la contaminación aumenta porque no hay dispersión».

Un técnico realiza la calibración trimestral | J.A.SÁNCHEZ / Jose antonio sánchez J.A.Sánchez

Comunicación sin medidas para frenar los daños a la salud

Cuando el Gobierno regional decretó el nivel 3 de alerta por contaminación atmosférica en el municipio de Murcia el pasado mes de diciembre habían pasado tres días consecutivos superando los máximos permitidos. Pero no tomó medidas para reducir esos niveles de contaminación, porque desde el Ejecutivo autonómico se evalúa la calidad del aire, pero las competencias directas son de los ayuntamientos.

Y la comunicación con los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia es constante. Si alguno de los valores supera la normalidad durante tres horas consecutivas, lanzan un aviso al consistorio responsable para que verifique los datos y active los protocolos en el caso de que sea necesario. Esa comunicación de la Consejería de Medio Ambiente también se realiza a la de Salud, para que puedan informar a la población de las medidas preventivas necesarias.

Pantalla de medición de las partículas PM | JUAN CARLOS CAVAL / Jose antonio sánchez J.A.Sánchez

En algunas ocasiones, las alertas vienen provocadas por fenómenos ordinarios, como los servicios de limpieza. Cuando los trabajadores municipales utilizan las sopladoras para mover la suciedad, levantan mucho polvo que está cargado de partículas contaminantes que dan valores inusuales si ese trabajo tiene lugar cerca de la estación. O si pintan la calle cerca de una de ellas, se disparan los valores como el tolueno. En estos casos, se produce una comunicación con el ayuntamiento correspondiente para conocer si hay algún evento que lo ha podido provocar, lo que justificaría esos valores anormales.