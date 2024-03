"Me preocupa una Europa regresiva en la que el odio hacia las personas extranjeras crece"

Luisa González estuvo cerca de entrar en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno de Ecuador; sin embargo, el ‘correísmo’ sufrió un duro revés en la segunda vuelta de las elecciones, celebradas el pasado mes de octubre. No hay tiempo para descansar, en menos de un año toca hacer campaña de nuevo.

¿Cómo lleva la ruta?

Muy bien, feliz de estar aquí tras pasar por Madrid y Barcelona. La Revolución Ciudadana es un proyecto de país que siempre se mantiene activo, visitando a nuestros hermanos migrantes en cada región, especialmente ahora, de cara a nuestras elecciones internas para elegir a los directores provinciales.

¿Nota a la comunidad ecuatoriana más despegada de la política por estas latitudes?

Por eso estoy aquí, precisamente. Durante una campaña electoral todos participan, pero cuando acaba, como que se bajan los brazos. Este proyecto busca que la gente se sume al trabajo de construir mejores condiciones de vida, tanto para los ecuatorianos en el continente como para nuestros hermanos que están fuera.

¿Cómo van a mejorar la vida de los ecuatorianos de aquí?

Mejorando la atención en los consulados a través de los consulados virtuales, ya que tal vez no puedan congregarse de manera presencial porque están muy dispersos. También con ayudas a nuestros hermanos migrantes con sus hipotecas.

¿Qué le parece la consulta popular del mes que viene?

Es una consulta inútil que lo que logra es desperdiciar 62 millones de dólares que los ecuatorianos no tenemos. La mayor parte de esas preguntas que están en la consulta y que están relacionadas con seguridad ya fueron propuestas en el pleno de la Asamblea Nacional. En el fondo, para el presidente Noboa es una forma de empezar su campaña hacia una reelección el año que viene.

Soy madre soltera de mi segundo hijo, así que tendré que analizar en familia mi posible candidatura

¿Y usted, se presentará?

Bueno, la Revolución Ciudadana es un proyecto que tiene muchos cuadros. Vamos a esperar a que se dé la democracia interna y que se decida allí quiénes nos representarán.

¿Pero se ve con fuerzas?

Es un poco complicada en este momento la respuesta. Tengo mi familia y mis hijos, que se ven bastante afectados ante una campaña por mi ausencia. Soy madre soltera de mi segundo hijo. Voy a tener que analizarlo en familia antes de tomar una decisión.

¿Qué falló en las últimas elecciones generales?

Íbamos muy bien en la campaña, hasta que asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Nos llegaron a atribuir esto cuando había información de que fueron grupos delictivos. Luego, en la segunda vuelta, Noboa hizo campaña con ofertas imposibles de cumplir. Mintió al pueblo ecuatoriano y, especialmente, al segmento de jubilados, a los que ofreció una pensión mínima que no están recibiendo; o a los jóvenes, a los que se les ha reducido el presupuesto para la educación superior. Dijo también que no subiría impuestos ni precarizaría el empleo a través del contrato por horas e hizo todo lo contrario. Lamentablemente, la población se dejó sorprender y hoy vemos las consecuencias: el país va a empobrecerse más. Y la contracción económica genera desempleo y esto va unido al aumento de violencia.

Nuestros hermanos se están yendo de nuevo y dudo que la situación cambie en el futuro más cercano

La inseguridad está disparada. ¿Entonan el ‘mea culpa’?

El ‘correísmo’ fue responsable de haber convertido a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Sin embargo, en 2017 empezó una agenda por destruir a la Revolución Ciudadana y lo único que lograron fue destruir al país. Esta situación que estamos viviendo nace con el gobierno de derecha que se instaura a través de Lenín Moreno, en donde desarticularon las instituciones que se hacían cargo de la seguridad, destrozando el sistema de control de cárceles, que estaba en manos del Ministerio de Justicia, para crear una secretaría que dejó las prisiones controladas por las bandas delictivas.

¿Se ha vuelto la delincuencia un factor añadido que empuja a todavía más ecuatorianos a salir del país?

Es muy doloroso ver cómo nuestros ciudadanos se van del país porque no hay condiciones dignas de vida, como salud, empleo, educación y, sobre todo, seguridad. En su momento, nuestros hermanos que habían migrado empezaron a retornar porque había un Ecuador con crecimiento económico y seguridad. Hoy, sin embargo, la gente se está yendo y dudo que esta situación vaya a cambiar en el futuro más cercano. Nuestra esperanza es ganar las próximas presidenciales y volver a instalar un gobierno ciudadano progresista que busque justicia social y no busque el rendimiento económico para un par de empresas, como ocurre ahora.

¿Cómo ve la política europea? Sin llegar a tanto, tampoco es una balsa de aceite.

Me preocupa el avance de una derecha que nunca ha buscado el bien común; al contrario, quiere privatizarlo todo y orientarlo a un rédito económico de ciertos grupos, pero no de la mayoría de la población. Los más grandes casos de violación a los derechos humanos se han dado con gobiernos de derecha, en donde el odio hacia personas de otras nacionalidades crece. Me parece preocupante que pueda darse una Europa regresiva en derechos. Solamente nos queda España, que aún mantiene un gobierno unido en un ala progresista.