Educación Responsable: más arte y música para reducir la agresividad y el estrés en clase

¿Cómo estoy y cómo me siento? ¿Estoy enfadado por algún motivo? ¿Eso conlleva a que me encuentre triste? ¿En qué casos siento miedo, sorpresa o alegría? ¿Qué me dice mi ‘yo’ interior? Incentivar la educación emocional a través de talleres, manualidades, actividades artísticas y musicales para promover un desarrollo emocional, social y de la creatividad actúa como un «factor de protección» ante comportamientos violentos y de retraimiento social, además de ayudar a reducir y que perduren en el tiempo los episodios de estrés y de agresividad en los escolares murcianos.

Más allá de priorizar el conocimiento académico y las habilidades técnicas, la educación emocional también supone un pilar fundamental para el desarrollo integral de los menores de entre tres y dieciséis años. En numerosas clases de distintos centros educativos de la Región de Murcia se presume desde hace más de una década de haber apostado por el programa de Educación Responsable, impulsado por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo y desarrollado por el área de Educación de la Fundación Botín.

Reconocer y expresar emociones, comprender a los demás, conocerse y confiar en sí mismos, desarrollar el autocontrol, aprender a tomar decisiones de forma responsable, valorar y ser conscientes del cuidado de su salud, mejorar sus habilidades sociales, resolver problemas de forma asertiva y desarrollar su capacidad creativa son parte de este plan.

«Este programa favorece el crecimiento físico, emocional, intelectual y social de las personas; promueve la comunicación, y mejora la convivencia en los centros escolares, a partir de la aplicación de sus recursos educativos en las distintas áreas curriculares, en los planes de acción tutorial, y en el trabajo con docentes, alumnado y familias», afirman.

Una niña enseña en clase uno de los murales creados. / L.O.

Desde su puesta en marcha en la Comunidad hace ahora diez años han sido miles de alumnos y cientos de profesores los que han participado en uno de los primeros programas internacionales de educación emocional basado en el arte y la música. Actualmente son 44 centros educativos de la Región los que están inmersos en este programa.

La particularidad de la implantación de este programa en la Región, explican desde la Consejería que dirige Víctor Marín, es que está enmarcado en el área de Atención a la Diversidad, y va dirigido tanto a los alumnos y familias como a los docentes, mientras que en otros sitios únicamente es un recurso destinado a los profesores.

«Hoy en día la sociedad tiene muy interiorizada la importancia de la inteligencia emocional, pero tenemos que destacar que diez años atrás, en 2014, la Consejería llevó a las aulas la educación emocional a través de este programa visionario, basado en el arte y la música en el que ya han participado 15.000 alumnos y 800 profesores», destacan desde el Gobierno regional.

La particularidad del programa que diferencia a la Región de otras comunidades autónomas y países es que en la Comunidad se gestiona desde la Dirección General de Atención a la Diversidad y el equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de convivencia escolar, con la colaboración del centro de profesores y recursos de la Región.

La Consejería destaca la importancia de este programa tras las investigaciones llevadas a cabo por la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, en las que destacan las relaciones significativas entre las habilidades promovidas por el programa Educación Responsable y diversos aspectos vitales tanto dentro como fuera del entorno educativo.

Según los estudios realizados, el programa de Educación Responsable fomenta «el desarrollo emocional, social y creativo, actuando como un factor protector contra comportamientos violentos y de retraimiento social. Estos efectos se mantienen a lo largo del tiempo, lo que subraya la eficacia del programa».

Más rendimiento y más resolutivos

Los resultados muestran un aumento significativo en el autoconocimiento emocional (+8%), mejor manejo del estrés (+3%) y una notable reducción en el autoaislamiento social (-19,8%) entre los alumnos de 12 años. El programa ofrece actividades que desarrollan habilidades relacionadas con la identificación, regulación y expresión emocional, así como estrategias para reducir el estrés y la ansiedad en diversas situaciones, como exámenes o eventos inesperados. Esta mejora en el manejo del estrés se relaciona con un mejor rendimiento en tareas de memorización, recuerdo y resolución de problemas.

Se observa un incremento del 15% en la capacidad creativa entre los niños de 5 a 9 años que participan continuamente en el programa. Las actividades del programa, que incluyen recursos como lectura emocional, coro de emociones y herramientas de literatura y creatividad, están diseñadas para trabajar desde las artes y las áreas curriculares, «fomentando un aprendizaje experiencial que potencia la creatividad, la autonomía y el pensamiento crítico».

Por último, los estudios defienden que se ha registrado una disminución del 23% en comportamientos agresivos entre los alumnos mayores, y una mejora en habilidades prosociales entre los más pequeños. Tanto profesores como familias reportan una mayor capacidad de empatía, disposición para colaborar y comportamientos generosos tanto en el entorno escolar como en el ámbito familiar.