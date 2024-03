"Establecer objetivos y propósitos de vida es prioritario para evitar la enfermedad mental en los mayores"

El avance en aspectos como la alimentación, la higiene o la salud de las últimas décadas ha llevado aparejado un extraordinario aumento en la esperanza de vida de las personas. El número de hogares con mayores de 75 años ha crecido exponencialmente en la práctica totalidad de países desarrollados. Sin embargo, muchos de ellos viven solos, enfrentando una difícil etapa vital, alejados del rol productivo que mantenían y sujetos a una soledad no deseada que les provoca aislamiento social y frustración. Pilar Rejón López, enfermera especialista en Salud Mental, explica la importancia de hacer una labor preventiva, enseñar a buscar objetivos y establecer propósitos de vida para que el envejecimiento no se convierta en factor de riesgo para sufrir enfermedades mentales.

A pesar del evidente crecimiento del sector poblacional de personas mayores ¿Cómo se explica que tengamos un número que no supera las 8.000 enfermeras especialistas en Salud Mental en nuestro país?

Efectivamente así es, y de esas 8.000, algo más de 400 estamos en la Región de Murcia donde además la especialidad está reconocida, algo que no ocurre en todas las comunidades. La explicación a la escasez de plazas de especialistas es que la enfermería especializada resulta muy cara porque hay que destinar muchos recursos para poder crear esas plazas. Es cierto que han crecido las contrataciones, pero serían necesarias muchas más como también sería muy importante destinar recursos materiales y concretamente más espacios para atender a los pacientes en entornos que les transmitan seguridad y comodidad y poder llevar a cabo las terapias que tan buenos resultados dan.

Los cambios que se producen en el entorno familiar y social hace que los mayores sean especialmente vulnerables y su salud metal se ve seriamente amenazada ¿Qué señales nos pueden alertar de que padecen algún trastorno mental?

El aumento de la esperanza de vida nos lleva a encontrarnos cada vez con más pacientes con deterioro físico, cognitivo, demencias, depresión…etc. que además tienen que enfrentarse a la pérdida de la pareja, amigos, lejanía de la familia y todo ello, si no hay una buena salud mental detrás , puede desembocar en asilamiento, falta de interés, desconexión social, dejadez, tristeza o llanto, en definitiva a comportamientos y situaciones que si se alargan en el tiempo nos están indicando que hay un grave problema.

La presencia de más enfermeras de Salud Mental en Atención Primaria, por ser el primer recurso al que acude el paciente ¿podría ser el inicio de una más rápida atención a los nuestros mayores?

El problema es que la Atención Primaria está saturada. Los recursos son los que son y actualmente la saturación hace que todo esté sobrecargado. Lo ideal sería que hubiera una piedra angular, que podría ser la geriatría, que aglutinara todos los servicios y permitiese una visión más holística de la salud de los mayores.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones que se hacen desde la Enfermería de Salud Mental?

La visibilización. Creo que es prioritario visibilizar el trabajo que hacemos las enfermeras de Salud Mental no solo de tratamiento sino también de prevención, de promoción, de psicoeducación, de apoyo emocional al paciente y su entorno y de seguimiento. Echo de menos que la gente no conozca más cómo se interviene y qué trabajo realizamos. Además del trabajo asistencial, en el caso de los mayores actuamos promoviendo el envejecimiento activo, tan indispensable para una buena salud mental, la motivación, el aprendizaje y aceptación en los cambios de roles que sufre la persona al hacerse mayor. Es muy importante dar a conocer nuestro trabajo y destinar más recursos, materiales y humanos, a la Salud Mental.

Desde tu experiencia, crees que la población en general ¿somos realmente conscientes de la magnitud de los problemas de salud mental de los mayores y del resto de grupos sociales como los jóvenes, mujeres…etc?

Creo que conciencia colectiva aún no hay. Es verdad que la pandemia nos ha pasado factura y que se ha hecho más visible la salud mental. Sin embargo, queda mucho por hacer y en el caso de los mayores, por ejemplo, el edadismo sigue estando muy presente y no se les deja decidir y elegir y ante eso, muchos piensan que no les queda nada y que no tienen ya nada que hacer. Por eso se trabaja con las familias porque es muy importante el apoyo emocional desde el entorno y la colaboración en el trabajo de las habilidades. Hay que garantizar que el mayor mantenga la actividad física, tenga una alimentación adecuada y una buena calidad del sueño pero, además, hay que ayudarle a crearse objetivos.

¿Qué importancia tiene la perspectiva de género en la atención de la salud mental de los mayores?

La perspectiva de género hay que tenerla en cuenta siempre porque la evidencia muestra que se trata de un factor de extraordinaria importancia. Por ejemplo, la depresión es mucho más frecuente en mujeres. La perspectiva social de la mujer está cambiando, pero en la sociedad actual hay muchas mujeres que han sido principal y casi exclusivamente cuidadoras y que, además, no han sido consideradas productivas por no ejercer una actividad profesional al margen de los cuidados y por ello han sido maltratadas socialmente. Cuando llegas a esta última etapa de la vida (los hijos se han ido, a veces la pareja ya no está) piensan que no les queda nada y hay que trabajar en establecer junto a ellas propósitos de vida, buscar objetivos, pactarlos y no obligar porque son perfectamente capaces de decidir. La base científica demuestra que si no estamos activos nos deterioramos antes.

El estigma social que rodea a la enfermedad mental sigue ahí ¿de qué manera podemos contribuir a erradicarlo?

Con información y acercamiento. El cerebro y la salud mental son muy complejos y sin información se produce miedo y desconocimiento que es lo que hace que se estigmatice. Hay que trabajar la empatía, ponernos en el lugar del otro y sobre todo de sus sentimientos y emociones, sin hacer juicios de valor. No hay que juzgar. Creo que es fundamental y que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, sus emociones son un grito pidiendo ayuda. Deberíamos reconocernos en su adolescencia, en sus sentimientos… al final, trabajar desde la empatía.

¿Qué mueve a una enfermera a dedicarse a la salud mental?

Al principio, la curiosidad y las ganas de aprender. Después, poder estar muy cerca de estos pacientes que muchas veces son maltratados por el sistema porque son pacientes invisibles y yo apuesto por darles su lugar en la sociedad y para ello se requieren cuidados especializados.

¿Qué aportaciones ponen en valor los cuidados de la enfermera especialista frente al resto de trabajadores sanitarios?

La enfermera, y concretamente las que nos dedicamos a la salud mental, aportamos al paciente un soporte mantenido en el tiempo, damos continuidad asistencial y somos más accesibles. Respecto al resto de compañeros sanitarios, somos un buen pilar para el equipo.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

Ver que el cuidado al paciente y el trabajo con la familia y el entorno, da resultados. Al final, como para cualquier enfermera, la evolución satisfactoria y la mejoría del paciente, es lo más gratificante de nuestro trabajo.

¿Cómo se cuida una enfermera de Salud Mental?

Conociéndose a sí misma, en primer lugar. Aunque sea muy difícil de conseguir, necesitas tiempo para ti. Creo que es fundamental la introspección y no olvidarnos nunca que tenemos que cuidarnos. Necesitamos tiempo.

¿Qué reclamas para tu profesión?

Visibilidad y representatividad. Ni siquiera en la Dirección General de Salud Mental tenemos una representante. ¿Cómo nos van a conocer y van a saber el trabajo que hacemos? Luchamos porque la Enfermería especializada sea visible y se le de el valor que tiene. Que la formación se ponga en valor. La enfermera generalista hace una trabajo importantísimo y muy necesario y las especialistas tienen una formación que aporta un valor añadido al equipo.

Un consejo que nos permita ayudar a quien padece una enfermedad mental

Trabajar nuestras propias emociones, reconocernos en el otro y preguntarnos cómo se siente.