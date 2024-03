Ladies, Wine & Design: la lucha de las creativas murcianas por hacerse oír

Ladies, Wine & Design es una iniciativa global sin ánimo de lucro con sucursales en cerca de 280 ciudades de todo el mundo. La prestigiosa directora de arte neoyorkina, Jessica Walsh, fundó este movimiento tras darse cuenta, o eso dice en sus entrevistas, de que la mayoría de críticas hacia su trabajo y persona procedían de mujeres, y de que sólo un pequeño porcentaje de directores creativos son mujeres o personas no binarias. Por ello, ‘Ladies’ quiere ayudar a cambiar esta realidad, transformar la competitividad entre mujeres en sororidad a través de la generación de puntos de encuentro para todas aquellas profesionales que no se identifican como hombres para compartir ideas y crecer juntas con un principio recto: No somos rivales sino aliadas.

En Murcia esta iniciativa está liderada por tres autónomas, Teresa Hernández, directora de arte, Mabel Sánchez, directora creativa, y Olga Gómez, consultora de Estrategia de Marca. Además, la red murciana, que nació en febrero de 2018, cuenta con otras diez mujeres que ayudan al proyecto creando contenido en sus redes sociales, proporcionando material gráfico, coordinando la web o con la gestión de proveedores ante algún evento. «Todo ello por amor al proyecto. Somos una comunidad sin ánimo de lucro, pero con mucho ánimo de cambiar las cosas», asegura a La Opinión, Olga Gómez, que señala que en este momento tienen 170 perfiles inscritos en la red de creadoras, un pequeño ejército creativo en el que hay diseñadoras gráficas, fotógrafas, directoras de arte, periodistas, artesanas, o ilustradoras, entre muchas otras profesionales del sector. Una vez al mes destacan a una de ellas en sus redes para darle visibilidad. El último perfil promocionado, el de este mes, ha sido Alba Molina que dirige Bambata Estudio, una agencia de diseño y comunicación especializada en pequeñas empresas y emprendedores de la Región de Murcia.

Explica Olga Gómez que el proyecto surgió de la necesidad de unir a los mujeres profesionales, ya que percibían que estaban muy desconectadas entre sí.

Contra el acoso callejero Una de las campañas en las que han estado involucradas las fundadoras de Ladies, Wine & Design es ‘No tienes mi permiso’, contra el acoso callejero. El objetivo de esta estrategia, realizada para la Mancomunidad La Vega, fue recoger testimonios, concienciar a través de datos y estadísticas, visibilizar los tipos de acoso para desnormalizarlos y promover cambios legislativos.

A lo largo de estos siete años, han organizado decenas de eventos, como ponencias con mujeres profesionales del sector o grandes estudios nacionales, exposiciones, clubs de lectura, workshops (talleres de trabajo) con temáticas muy variadas, desde mejorar la comunicación en LinkedIn hasta yoga para compartir el síndrome de la impostora. También han creado las llamadas ‘Pringue Sessions’ con Tanya del estudio Lahiperactiva, encuentros divertidos, informales, con música y vino (no es obligatorio), donde se plantean cuestiones como la brecha de género y se proponen soluciones. «Se trata de unir al sector para charlar en confianza, crear encuentros agradables y reforzar el sentido del compañerismo», detalla.

Talleres, exposiciones y otras actividades, en la agenda de las 'Ladies' / LWD

La próxima actividad de las ‘Ladies’ será este mismo viernes en el Centro Cultural de La Paz donde se llevará a cabo un taller de pancartas para la manifestación del 8M, con la colaboración de Enclave Cultura y la ilustradora y diseñadora Mati de casa Chiribiri. «Ella nos guiará para hacer nuestro cartel reivindicativo e irnos juntas a la manifestación», señala .

Todas las actividades que organizan están inspiradas, explica Gómez, en cuatro principios que orientan su creación y desarrollo: sororidad (feminismo interseccional y la red de creadoras); empoderamiento (para visibilizar otras minorías que no tienen opción de alzar la voz): emprendimiento ( facilitar el acceso a diversas herramientas) e inspiración (eventos y encuentros con profesionales). Cuenta Gómez que a lo largo de los últimos años también han aprendido a ser más inclusivas, mirar alrededor, y hacerse cargo de la dificultades que sufren las mujeres racializadas.

De entre todos los nodos que forman la red de ‘Ladies’, el de Murcia brilla con luz propia, de hecho es el segundo colectivo con más seguidores en Instagram, sólo por detrás de Barcelona. Los planes de futuro de esta organización pasan por ser más visible e inclusiva. Además, espera encontrar un espacio público como sede del proyecto. «Nos daría más fuerza y visibilidad», sostiene.