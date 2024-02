Podemos promoverá el 21F una huelga de consumo en los grandes supermercados de la Región de Murcia

El 21F se espera un bloqueo masivo de la Región de Murcia por las protestas de los agricultores y ganaderos. Saldrán a la calle en una jornada de paro convocada legalmente por las organizaciones profesionales agrarias (OPA), que preparan 'un día sin coches' tras semanas ya sacando los tractores a la calzada. Habrá actos en las cinco comarcas de la Comunidad.

El pasado miércoles, Asaja, COAG y UPA declararon que agradecen las muestras de apoyo de los partidos políticos, pero dejaron claro que "rechazan" su presencia en las concentraciones del próximo miércoles. Podemos ha anunciado este domingo que movilizará piquetes informativos a los supermercados.

Irán a las puertas de algunas de las grandes cadenas de distribución más representativas con el fin de denunciar "los márgenes de beneficios escandalosos de estas multinacionales", ha declarado Víctor Egío. El diputado regional ha pedido a la ciudadanía que se sumen a la protesta con "una huelga de consumo en solidaridad con el sector primario".

La formación morada respetará que los agricultores no quieran la presencia política en las movilizaciones, por lo que sus piquetes actuarán al margen de las manifestaciones: "Han pedido que no haya presencia de políticos en esas manifestaciones y me parece lógico después de la utilización que la ultraderecha ha hecho de las protestas del campo a través de la Plataforma 6F".

Un "robo al productor y al consumidor"

Egío ha explicado que el incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria no solo perjudica a los agricultores y ganaderos, sino que también es perjudicial para los consumidores. "Si al productor le pagan 10 céntimos por un kilo de limones y el supermercado lo vende a 2 euros, le están robando al productor y al consumidor", ha desarrollado.

Por ello quieren insistir en que "el resto de la sociedad también este presente" en el 21F y su forma de conseguirlo, o al menos intentarlo, es "con esta original forma de protesta", ha concluido.