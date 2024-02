Víctima de una ciberestafa: «Me han quitado los ahorros de toda una vida»

De ver un anuncio en Tik Tok a perder 30.000 euros. «Me han quitado los ahorros de toda una vida», denuncia C. Pérez, una murciana jubilada de 70 años que ha sido estafada. Todo comenzó, relata, cuando vio un anuncio de Repsol en la citada red social. En este aparecía el propio presidente de la compañía y se publicitaban acciones a «tan solo» 260 euros. «Quería comprarlas para mis nietos», relata.

“Después de llamar al número que venía”, cuenta, “me atendió un señor sevillano muy amable que decía ser el gerente financiero de una empresa distinta a Repsol”. Finalmente decidió comprar las acciones. Asegura que, pese a su edad, se maneja “bastante bien” con Internet gracias a su anterior vida laboral. A partir de este punto, comenzó a recibir unas «ocho o nueve llamadas diarias» de distintas personas que le alentaban a seguir invirtiendo, así como “numerosos emails” de la compañía en cuestión.

Pérez, fruto de lo que ella describe como un «acoso y derribo», y tras descubrir que no era realmente Repsol la empresa que estaba detrás de todo, decidió darse de baja de las acciones y reclamó que le devolvieran su dinero. Fue en ese momento, mientras hablaba con uno de los miembros de la empresa, cuando le saltó una notificación en el móvil que indicaba que se estaban realizando extracciones de dinero en su cuenta. «Fue una sensación muy traumática, procuro no recordarla para no hundirme», asegura.

Denuncia ante la Guardia Civil

Durante ese momento a Pérez se le instalaron en el móvil «de repente» cuatro aplicaciones: ‘Anidesk’, ‘Multibank.IO’, ‘Atomic Wallet’ y ‘Crypto.com’. Así fue como, según afirma, le controlaron el dispositivo para realizar las transacciones. «Llamé lo más rápido que pude a mi entidad bancaria para que bloquearan la cuenta, pero consiguieron llevarse 30.000 euros, casi todo lo que tenía», lamenta.

Tras lo sucedido volvió a ponerse en contacto con la empresa, que supuestamente radica en Madrid. «Entonces me contestaron de muy malas maneras. El supuesto jefe me dijo que me devolvería el dinero, que en ese momento estaba invertido en criptomonedas, pero que antes tenía que darle mis datos bancarios porque la operación costaba 3.000 euros. Obviamente no accedí, era otra estafa», explica. Desde entonces se ha visto inmersa en una vorágine de nuevos intentos de estafa, pues muchas personas le llaman continuamente, asegurándole que van a solucionarle la situación, pero ella tiene muy claro cuales son sus intenciones.

Ante la situación, esta vecina de Murcia ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil, aunque con pocas expectativas de que la situación vaya a solucionarse.

Aumento en las estafas de criptomonedas

La Guardia Civil ha constatado un aumento de las estafas relativas a inversiones en moneda digital, por lo que ha informado del modus operandi que emplean estos estafadores para engañar a sus víctimas.

Una agente de la Guardia Civil miembro de uno de los Equipos Arroba de la Región, en una foto de archivo. / G.C.

Así, tras publicitarse en internet, estos ciberdelincuentes contactan normalmente por teléfono con sus víctimas, les animan a realizar primeras inversiones de menor cantidad con rentabilidades superiores al cien por cien y, una vez captado el interés de la víctima, consiguen que abra una cuenta en una página web de compra-venta de criptomonedas (también conocida como 'exchanger'), a la misma vez que consiguen que instale en su ordenador o teléfono móvil una aplicación de acceso remoto.

Con este acceso remoto, el delincuente consigue guiar a la víctima en la compra de criptomonedas, que posteriormente son transferidas a carteras digitales propiedad de los estafadores.

Normalmente, en esta segunda fase de la estafa, el perjudicado invierte mayores cantidades de dinero e incluso se ha detectado que algunos de ellos llegan a suscribir préstamos personales para aportarlos al plan de inversión.