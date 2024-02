"Los pescadores del Mar Menor tienen que recibir ayudas al igual que los agricultores y ganaderos"

La Federación Murciana de Cofradías de Pescadores eligió a principios de febrero a su nuevo presidente. Bartolomé Navarro, patrón mayor de la Cofradía de Cartagena, toma el relevo de Manuel Ballesta , presidente saliente y patrón mayor de Mazarrón.

Enhorabuena por la elección, ¿cuáles serán sus principales retos para los próximos cuatro años?

El futuro para el sector, no solo en la Región, sino en todo el Mediterráneo se ve un poco crudo. Para este mandato me he marcado unas metas que si no las consigo no me voy a volver a presentar para ser presidente de la Federación. Una de ellas, que me urge, es trabajar en corregir el lamentable estado del Mar Menor. Yo pienso que no se está poniendo toda la carne en el asador y es por ello que mi prioridad va a ser la laguna salada. Después de 50 años como profesional en la mar creo que sé lo que haría si fuera político. Habrá que ayudar con medidas económicas porque en esta zona se están muriendo de hambre, e igual que hemos ayudado a agricultores y ganaderos, que estoy de acuerdo en que se lo merecen, habrá que dar también una partida económica a los pescadores.

¿Cómo describiría la situación actual de la pesca en el Mar Menor?

Lamentable. Lamentable y con un futuro muy negro. Yo ya lo he dicho muchas veces en reuniones, yo si fuera político dragaría el canal de la Gola. Yo me acuerdo, cuando era pequeño, que había entre tres o cuatro metros de profundidad y actualmente no hay ni tres centímetros. Ese es el pulmón del Mar Menor, el agua entraba cuando había levante y se regeneraba la que había en la laguna. Ese agua verde, por mucho que digan los biólogos y los científicos, es como si usted coge un acuario, le quita el filtro y lo deja todo el día al sol, a las cuatro horas se ha podrido y los cristales se han llenado de ova. Eso es lo que le pasa al Mar Menor, que le falta oxígeno y, si no entra agua, no se renueva.

¿Pero no se supone que es por los nitratos que proliferan las algas ova?

Bueno, pero, ¿y por qué salen esas algas? Porque el agua está mal, no se oxigena y necesita un cambio. En el puerto Tomás Maestre, donde están las cañizas, también se ha tapado la gola que había, que lleva sin arreglarse un montón de años.

¿No sería más fácil reducir la llegada de nitratos?

También sería una posibilidad, pero no hay que echarle toda la culpa a los agricultores. Es verdad que antes los cultivos en la cuenca del Mar Menor eran de secano, yo me acuerdo de cuando era pequeño e iba al colegio a Los Dolores donde había trigo, etc. Lo que no creo es que ellos sean culpables 100%, ya que el agua tampoco se regenera.

¿Y su segundo objetivo?

Por normas de la Comisión Europea, hemos pasado de poder salir con la pesca de arrastre de 240 días a unos 150. Creo que no habría que hacer las paradas biológicas todas a la misma vez porque dejamos las lonjas y las pescaderías sin pescado. Las cofradías no tenemos dinero ni para pagar las facturas de agua y luz. Son tres meses y pico sin salir a la mar y luego recibimos la compensación económica el 30 de diciembre, aunque, eso sí, la Región es la única Comunidad que paga antes de que finalice el año. Yo por eso no tengo ninguna queja y estuve muy agradecido a las autoridades porque se paga tarde, pero se paga dentro del año teniendo en cuenta que en la Comunidad Valenciana va años con retraso. A mí me gustaría que llegase el dinero cuando se hacen las paradas, ya que la situación se vuelve insoportable: las facturas y los niños no entienden de paradas biológicas. La vida sigue y son muchos meses amarrados. Al parón de enero a marzo de los barcos de arrastre se suma que las embarcaciones cerqueras, las que se dedican al boquerón y la sardina, también tienen que apagar los motores en abril. Es un perjuicio muy grande, llega un momento en el que tenemos el 90% de la flota parada.

¿Cuántos barcos conforman la flota pesquera de la Región?

Entre las cuatro modalidades, arrastre, cerco, grandes superficies y artes menores, le calculo cerca de 300 barcos. La única que no para en todo el año es artes menores, aquellos barcos que hacen pesca de bajura.