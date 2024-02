Hablar del campo

Hace unos días, un sindicalista le dijo a una amiga mía que yo solía ser algo crítico con el tema que él lleva, la agricultura. Se quejaba de que en lo que hago en los medios siempre hablo de esta actividad económica con algo de distancia y bastante crítica. Quiero hoy con este escrito intentar cambiar la opinión del citado representante sindical, pero, si no lo consigo, qué le vamos a hacer.

He de decir que yo soy de ciudad totalmente. Nací en Cartagena, una histórica urbe que, aun llegándole los bancales con las lechugas a la misma puerta de las casas de Los Barreros, Los Dolores, San Antón, etc., nunca ha sentido el más mínimo interés por la actividad agrícola. Se ha dicho siempre que los cartageneros hemos vivido de espaldas al mar, pero, anda que, con respecto al agro, todavía ha sido peor. El campo de Cartagena se llama así por Dios sabe qué razón, pero la verdad es que ese es el campo de Torre Pacheco, de Fuente Álamo, Incluso de San Javier o de Mazarrón, pero, quitando a media docena de cartageneros que tienen una casa de pueblo heredada, a la que van poco, el resto, por el campo, ni sienten ni padecen.

Aparte de acudir algún día a la finca de un amigo a comernos un cerdo todavía medio vivo, tengo una experiencia vivida en el campo que voy a contar aquí. Cuando yo tenía unos once o doce años, hace eones, un conocido de mi padre que tenía un hijo de mi edad al que yo había tratado algo me invitó a pasar unos días en su casa. Vivían en pleno campo, cerca de Perín, en un sitio aislado, con unos bancales de su propiedad que no eran muy extensos, pero que aquella familia trabajaba a fondo pues de ellos vivían. Era un hogar de gente sencilla, sin ningún lujo, con lo absolutamente necesario para sobrevivir. Estábamos en los años cincuenta del siglo pasado y el panorama era de pobreza en toda esa parte de la Región, como en tantas otras. Cultivaban algunos productos de huerta como tomates, patatas, pimientos, etc. para el gasto de su casa que regaban con agua de un pequeño pozo que tenían en el patio. El agua era algo salada, pero no había otra. El resto del terreno de la propiedad era secano puro y recuerdo que una vez el hombre le dijo a mi padre: ‘He plantado cebada. Si llueve, tendré cosecha. Si no, por lo menos, la simiente no es muy cara’.