‘Ciencia y virtud’ es el lema del Colegio San Buenaventura Capuchinos, un centro privado-concertado, católico, mixto y bilingüe que presenta un alto nivel educativo que siempre le ha precedido, para lo cual utiliza una metodología muy actual basada, precisamente, tanto en la ciencia como en la virtud.

Capuchinos es un colegio para toda la vida: ofrece formación desde Educación infantil hasta los 18 años en Bachillerato con una amplia gama de programas académicos y extracurriculares para satisfacer las necesidades e intereses individuales de los estudiantes. Muchos padres deciden que sus hijos comiencen en la escuela infantil, pero otra opción es entrar en la parte concertada (Segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y la ESO) o en la parte privada de Bachillerato.

La excelencia de su oferta educativa queda reflejada en los resultados de la EBAU: en el curso 2022/23 tuvieron un 100% de aprobados presentando a un 97,4% del alumnado y la media de la prueba de los alumnos de Capuchinos se sitúa 1,179 puntos por encima de la media de la Región de Murcia, con una desviación muy baja con respecto a la media de su expediente académico en el colegio: 0,58, frente a la desviación media de la Región que fue 1,23.

Este centro Franciscano, guiado por un Departamento de Pastoral muy importante, tiene como labor guiar a alumnos, padres, profesores y personal no docente en los valores franciscanos. Para ello llevan a cabo el proyecto de interioridad LEBAB (corazón en hebreo) a través del cual desarrollan la inteligencia emocional y espiritual de todos quienes conforman la familia Capuchinos.

Estar actualizados es una prioridad para este centro. Están implantando un plan digital a todos los niveles y en los cursos de 3º y 5º de primaria con el modelo One to One (un dispositivo por alumno) potenciando la digitalización de estudiantes y profesores. Este plan permite a los alumnos avanzar de forma individual en áreas tan importantes como las Matemáticas y la lectura.

Además, el centro, con una fuerte implicación en materia de valores y prevención de drogodependencia, cuenta con un proyecto de solidaridad y voluntariado en colaboración con la organización SERCADE (Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad), en el que las familias forman parte activa.

Cuenta con dos patios diferenciados y acondicionados, para los más pequeños y los mayores, pabellón cubierto, biblioteca, aula ‘Green Class’ cocina propia, dos comedores, tres laboratorios (física, química y biología), tres salas de informática, un taller de tecnología, sala de música, capilla, sala de interioridad, aula de psicomotricidad y un amplio departamento de orientación.

A principio de curso, Capuchinos oferta unas 100 actividades extraescolares para alumnos, padres y personal del centro. Desde actividades deportivas, de idiomas, de música y danza, hasta aquellas que se centran en el desarrollo emocional.