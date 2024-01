«Tendría que haber habido un ‘plan B’ o, por lo menos, habernos dado una solución en un plazo más inmediato». Es la conclusión que saca C., una fisioterapeuta que prefiere mantener su nombre en el anonimato y que se presentó el pasado sábado a las oposiciones del Servicio Murciano de Salud que tuvieron que ser suspendidas después de que una misma pregunta apareciese al menos 114 veces en la prueba debido a un error de impresión por parte de la empresa.

Como ella, los centenares de aspirantes a una de las doce plazas que se ofertaban en la Oferta Pública de Empleo (OPE) mostraron primero su incredulidad y después su indignación una vez que se comunicaba que el examen se posponía a una nueva fecha.

En su caso, la situación supuso un perjuicio mayor porque vino solo desde Valladolid -donde trabaja- hasta Murcia para poder presentarse a la oposición: «Me he gastado unos 200 euros entre el tren y el alojamiento y no he podido hacer el examen», lamenta.

Una situación que tacha de «surrealista», ya que, explica a este periódico, tuvo que pedirse viernes como día de permiso en el trabajo para poder venir hasta Murcia y, una vez aquí, tenía contratada una habitación en un hotel del centro de la ciudad desde viernes hasta domingo porque cuando hizo la reserva aún no se sabía el horario de la prueba y cuánto se podría demorar.

En el momento de abrir las cajas lacradas que contenían los sobres con los exámenes, tanto opositores como miembros del tribunal comprobaron que no se habían impreso correctamente porque la misma pregunta se repetía hasta la saciedad: «Al principio no entendía lo que estaba pasando, porque había dos modelos de examen. En un primer momento pensaba que había sido solo un error en uno de los modelos, pero cuando empecé a ver el murmullo general que había en clase pensé que cómo era posible que esto hubiese ocurrido», relata.

«Como el propio tribunal nos indicó, voy a reclamar al Servicio Murciano de Salud, que es a quien nosotros abonamos las tasas. Esperemos que de alguna forma nos lo compensen, sea de quien sea la responsabilidad», explicaba esta afectada.

«Nos pilló de sorpresa a todos, incluso a los miembros del propio tribunal. Nadie se lo esperaba», recuerda. A esta oposición de Fisioterapia estaban llamadas a presentarse más de 620 personas para optar a la docena de plazas que el SMS sacaba a oposición correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de los años 2019, 2020, 2021 y la del plan de Estabilización de Empleo Temporal 2021. A ella se había convocado a 846 opositores de los que habían asistido 622.

La nueva fecha, para marzo

Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) comunicaron este lunes que la nueva fecha para el examen tendrá lugar el próximo sábado 2 de marzo. Pero, en el caso de esta mujer, afirma que tendrá que ver si esa fecha coincide con las pruebas que van a tener lugar los próximos fines de semana en muchas comunidades autónomas.

De hecho, sindicatos como Comisiones Obreras, el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) o Satse denunciaron que no solo venían a la Región aspirantes de otras autonomías, sino también de Francia.

El SMS ya adelantó el pasado sábado que pedirá responsabilidades a la empresa encargada de la impresión de los exámenes y pidió las disculpas oportunas a los centenares de opositores que se vieron perjudicados.

De hecho, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, aseguró este lunes que la imprenta encargada de la impresión de los exámenes «asume lógicamente su responsabilidad y tiene que asumir también el coste que ha ocasionado este tipo de alteración».

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Ángeles Fernández, explicó a este periódico que este mismo lunes también lanzaron un documento a modo de modelo para hacer la correspondiente reclamación, así como un simulacro de examen para todos aquellos colegiados que decidieron presentarse a la prueba.

Fernández volvió a lamentar que «la falta de consideración del SMS» con la profesión de fisioterapeuta:«Más de 10 años sin oposiciones, convocatorias con un número de plazas ínfimo y que en absoluto refleja la enorme necesidad que hay de este colectivo en la plantilla», dijo la presidenta de los fisioterapeutas murcianos.

También desde el Sindicato de Enfermería y Fisioterapia Satse en la Región de Murcia anunciaron que tienen un modelo de reclamación a disposición de los afectados.

Exigen la regularización de los profesionales de Atención Primaria

Precisamente Satse exigió este lunes regularizar el sueldo de los fisioterapeutas de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud (SMS). Denuncian que los profesionales que trabajan en los centros de salud del SMS tienen una diferencia salarial mensual de 270 euros con respecto a sus homólogos de atención especializada, «lo que supone más de 3.300 euros al año de pérdida retributiva respecto a los compañeros de los hospitales».

Desde Satse aseguran que esto es debido a que el sueldo de los fisioterapeutas que trabajan en Atención Primaria no es fijo, sino que «varía en función de las TIS, que son las ‘cartillas’ o personas asignadas a ese centro de salud cuando en los hospitales si que existe un complemento fijo que hace que todos los fisioterapeutas de los hospitales tengan el mismo sueldo.