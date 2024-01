«Yo no cerré, yo traspasé: la covid fue el detonante de muchos cierres y traspasos», lamenta Jesús Cano, ‘El Perela’. Su bar de toda la vida, Casa Perela, ya no existe: ahora «lo lleva otro señor» y el local se llama Casa Rafa.

«En el tiempo que estuvimos con la pandemia se originaron una serie de gastos fijos que no se podían atender», rememora el hombre, que apunta que «si no entra agua, no puedes llenar el depósito, eso está claro».

Y no fue solamente el confinamiento, donde se bajaron a cal y canto las persianas de los bares: es que «después vinieron las restricciones», destaca.

«Mi establecimiento tenía 4 mesas fuera, que eran veladores, tenía una vecina dando follón: cada vez que ponía una mesa más, venía la Policía», recalca Cano, que también lo pasó mal «con las limitaciones de aforo» e iba viendo que su negocio «no era rentable». «Ganaba más dinero cerrado que abierto», comenta, a lo que añade que la situación lo empujó a «ponerme malo».

Y lo traspasó. El establecimiento al que dedicó décadas se extinguió y en su lugar, en la calle Ruipérez de Murcia, ahora hay un negocio nuevo.

«El motivo del 80% de los cierres de bares fue el confinamiento y la covid», subraya Jesús Cano, que recuerda cómo en 2020 y 2021 «perdimos lo que eran las Fiestas de Primavera, con su Semana Santa», fechas en las que «coges oxígeno para cuando la gente empieza a irse a la playa». «Y ya estabas esperando a a septiembre, a los toros, que antes eran quince corridas y ahora son cinco», manifiesta.

Sobre el desaparecido Casa Perela, Jesús Cano comenta que «llevo 50 años en la profesión y 30 de ellos estuve allí», por lo que siente «mucha tristeza».

Ayudas que no llegaban

Preguntado por las ayudas que en su momento anunciaron las Administraciones públicas que iban a dar a los hosteleros afectados por la pandemia, Cano es consciente de que las « prometieron», aunque apostilla que «las recibió quien las recibiera».

«Hubo una de 4.000 y pico euros, que fue rigurosa y la recibimos todos, sin ningún tipo de excepción», indica, a lo que agrega que se habló de otra subvención de 10.000 euros que se quedó en agua de borrajas.

Otras veces, desencuentros entre encargados y propietarios dan lugar a que se bajen persianas. Es lo que le pasó a Jamal Attlhaoui, conocido como Jimmy, que se hacía cargo del bar Belando, en Puente Tocinos, que echó el cierre el pasado otoño.

"Me vine un poco abajo"

«Estuve ahí desde los 16 años y tengo 34», comenta Jimmy, que tenía 30 años cuando acordó con los dueños el encargarse del negocio. «Lo tuve que cerrar hace ocho meses. Fueron más bien cosas de los propietarios: me vine un poco abajo, me dijeron que iban a vender la propiedad y querían repartir la herencia», apunta.

«Cuando te dicen una cosa de estas no tienes más remedio que entender la situación. El bar era emblemático en Puente Tocinos, con más de cien años de historia. Yo era la cuarta generación», subraya el hombre, que atiende a este periódico desde el nuevo establecimiento del que ahora se ocupa. «Pero no lo han vendido: lo han traspasado», explica, lo cual «me ha dolido mucho», dice. «Gracias a Dios, me gané el cariño de la gente», enuncia.