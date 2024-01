Los barcos de pesca de arrastre de la Región están en parada biológica hasta el próximo 24 de marzo y en noviembre volverán a cesar la actividad para que los caladeros se recuperen, lo que hace tres meses y medio más los festivos y aquellos días que hace mal tiempo. En total, son cerca de cinco meses el tiempo que los pescadores no salen a la mar, apunta Bartolomé Navarro, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena.

Por ley, cada año que pasa restan días permitidos de faena, una norma que se lleva aplicando desde hace alrededor de un lustro. En este enero la reducción ha sido de un 6%, por lo que si solían pescar unos 232 días al año, ahora están entre 150 y160 días. «Que me digan a mí los señores políticos si una empresa es viable trabajando solo 150 días», puntualiza Navarro. En Cartagena han facturado cerca de 600.000 euros menos en el ejercicio anterior, en 2023. «Un desastre», dice.

Por dictamen de la Unión Europea, fue en el año 2020 cuando entró en vigor el plan plurianual para una reducción del esfuerzo pesquero en la modalidad de pesca de arrastre de fondo. Desde entonces, explica Isabel María López Sánchez, secretaria de la Federación de Cofradías y de la Cofradía de Mazarrón, los días cada año se han ido reduciendo de forma consecutiva.

«Podemos estar hablando que desde 2020 hasta principios de 2024, se han reducido un 40% los días de pesca. Imagínate una empresa que solo trabaja un 60% al año, no es rentable. Es un lucro cesante», expone López. Por lo que a los problemas de relevo generacional que ya tenían, se le añaden estas paradas obligatorias que aumentan cada año, recalca.

«Las cofradías que dependemos de las ventas de nuestros barcos de arrastre tenemos las lonjas desabastecidas y esto deriva en que cada vez haya menos compradores. En el momento que hay parones, estos se tienen que buscar la vida en otros mercados y a lo mejor les resulta más cómodo seguir yendo allí antes que volver cuando reabramos», explica López.

Debido a la reducción, también tienen un problema a la hora de encontrar mano de obra (entre otros motivos) porque la persona empleada no tiene perspectiva económica al verse obligada a quedarse en paro durante un determinado tiempo. Hay barcos que ya se encuentran amarrados permanentemente por la falta de personal; en Mazarrón tuvieron una embarcación siete meses parada porque les faltaban tan solo dos trabajadores.

Roberto Marban Moreno, secretario de la Cofradía de Águilas, cree que si no hay más opción que amoldarse a la reducción del esfuerzo, el sector podría optimizar los recursos para capturar más pescado en menos tiempo, aunque entiende que es difícil cambiar ciertas dinámicas.

Los meses que están parados reciben una compensación económica que entrega la Consejería de Agricultura. Marban cree que en algunos casos las ayudas sí son suficientes y en otros no y subraya la importancia de que se mantengan porque la situación sí que podría empeorar gravemente. López valora que las reciben puntualmente y sin problema alguno.

Por su lado, Navarro afirma que recibieron el pago del año 2023 el último día de diciembre y mientras tanto, viven de lo que han ahorrado. Critica que no se pague la totalidad de los meses que están parados, es decir, reciben ayudas por valor de dos meses y no de los tres y medio de parada. «Que nos paguen todo el tiempo que estamos sin trabajar o que nos dejen pescar», insiste.

Navarro cree que deberían evaluarse los caladeros antes de tomar medidas restrictivas. «No tienen por qué quitarnos todos los años ocho o nueve días», dice. «No estamos ganando lo que ganábamos antes ni por asomo». «Los caladeros están muy bien», insiste. Marban entiende que dicha evaluación corre a cargo de los biólogos, pero también ve interesante que se revise la situación en la Región. López explica que el problema es que la Unión Europea puso las aguas murcianas entre dos zonas: una que recorre toda la costa andaluza y otra que llega hasta Francia. «No nos cansaremos nunca de decir que los estudios hay que hacerlos de manera más concreta», recalca.

Uno de los argumentos que pone sobre la mesa Navarro para que se lleve a cabo esta evaluación según el territorio es que entre las cuatro cofradías de la Región hay 22 barcos pesqueros de arrastre y que localidades como Santa Pola o Villajoyosa (Comunidad Valenciana) tienen 70 y 90 respectivamente.

Por ello cree que «no hay que meter en el mismo cubo» a todos los pescadores. «Cuando nos dejan pescar, ganamos para comer. Como no nos dejan, nos vamos a morir de hambre».

Un aspecto en el que coinciden todas las cofradías es que creen que debería cuidarse y darle más importancia al sector por parte de la sociedad, pues defienden que son parte de la identidad cultural de la Región.

En una reunión que hubo en diciembre entre el Ministerio de Agricultura y los consejeros autonómicos, la consejera regional del ramo, Sara Rubira, le exigió al ministro Luis Planas soluciones para la pesca de arrastre tras los recortes aprobados por Europa, «para que el sector no termine hundiéndose». Aseguró que el recorte aprobado para 2024 «confirma el fin de la sostenibilidad económica de este sector».

La Cofradía de San Pedro del Pinatar denuncia que «no hay pescado»

«No hay pescado que pescar». Así de tajante se muestra José Blaya, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. Insiste en que la situación está «muy mal» y que es «el peor año en los últimos 25 años».

El 99% de las embarcaciones que tienen son de artes menores y, sobre todo, pescan en el Mar Menor. Apunta a que la situación se debe a lo que está soportando la laguna y critica que no estén recibiendo ayudas.

A ellos, las reducciones de días que pueden salir a faenar no les afectan tanto porque solo tienen un barco de arrastre. Así, la cuestión que les preocupa es de carácter ecológico. «Debido a los años atrás en los que hemos tenido episodios de anoxia, ha desaparecido prácticamente todo el alevín y si no hay alevín, luego no hay peces más grandes. Esa es la situación que estamos viviendo ahora», recalca.

También se le suman otros problemas: en verano no podían salir a pescar porque había demasiadas medusas y ahora que han muerto este mes de enero, se restringe la pesca de la anguila. Antes del cupo que se ha impuesto, podían llegar a 50 toneladas y esa cifra ha bajado a 25 toneladas.

Con 78 embarcaciones y unos 300 pescadores, Blaya subraya que «somos el sector que menos daño ha hecho al Mar Menor y el que menos dinero hemos recibido». Los barcos más grandes están saliendo al mar Mediterráneo para pescar, los más pequeños «se están muriendo de hambre».

Desde la Consejería de Agricultura subrayan que ya apoyan a las cofradías de pescadores con subvenciones.