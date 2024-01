La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia, Ucoerm, organizó el pasado 16 de enero una jornada de interés general. Bajo el nombre ‘Visibilización de la Formación Profesional en el Año Europeo de las competencias profesionales’, representantes institucionales, centros de formación y empresas, analizaron la nueva Ley de ordenación e integración de la Formación Profesional y debatieron sobre la situación actual en torno a la cotización del alumnado que realiza prácticas no remuneradas.

La apertura del evento, que tuvo lugar en los salones del Hotel Nelva, corrió a cargo del director general de Formación Profesional, Luis Quiñonero Ruíz, y del presidente de Ucoerm Juan Antonio Pedreño.

Quiñonero aseguró que, en el último lustro, la oferta de Formación Profesional en la Región de Murcia se ha incrementado en un 50%: «En el curso 2023-2024 se ha superado la cifra récord de 39.200 plazas y en el próximo curso se ofertarán 4.000 plazas más con el objetivo de alcanzar las 50.000 en el curso 2027-2028. Es especialmente significativa la importante tasa de inserción laboral de nuestros alumnos que se produce en un momento de elevado crecimiento de la oferta, lo que pone de relieve que hemos sabido responder a la demanda del mercado», destacó.

El director general recordó que, en el año europeo de las competencias, «la Formación Profesional, en colaboración estrecha con las empresas, ayuda a las profesionales a adquirir las competencias adecuadas y a hacer frente, tal y como pide Europa, a la escasez de personal cualificado». Quiñonero ha ensalzado el buen momento que atraviesa la Formación Profesional y ha asegurado que «este tipo de formación es una de las claves para el desarrollo económico y social de nuestro país».

Por su parte, el presidente de Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, indicó que «se están produciendo muchos cambios en los sectores productivos: mayor digitalización, transición verde… los/as trabajadores/as deben estar preparados/as, adquirir nuevas competencias y ser capaces de adaptarse a estos cambios en el mercado laboral».

En este sentido, el presidente de Ucoerm se dirigió a los docentes para recordarles la importancia de que conozcan cuáles son los sectores emergentes y aquellas actividades que despuntarán en el futuro de la Región de Murcia a fin de orientar al alumnado en esa dirección.

En relación a la obligatoriedad de dar de alta al alumnado en prácticas no remuneradas desde el 1 de enero, Juan Antonio Pedreño afirmó que «la formación es esencial, y si esta se da en el seno de la empresa, en el sector en el que el trabajador se está formando, las habilidades y competencias adquiridas serán mayores y mejores”. “Por otro lado, es fundamental facilitar a las empresas el proceso de alta para el alumnado en prácticas ahora que es obligatoria su tramitación. Esto no puede suponer un problema para las empresas porque, si hay trabas, muchas decidirán no acoger alumnado en prácticas, lo que perjudicará a la formación de los futuros profesionales de la Región», añadió el presidente de Ucoerm.

El subdirector general de Formación Profesional, Luis Eduardo Gómez, ofreció tras la apertura una conferencia en relación a la nueva Ley de ordenación e integración de la Formación Profesional. Durante la ponencia, Gómez diseccionó la nueva norma y apuntó algunos de los nuevos retos que plantea en cuanto a la planificación, programación y coordinación de la oferta de FP.

El evento concluyó con la mesa redonda ‘Análisis de la situación actual de la cotización del alumnado que realiza prácticas no remuneradas’, en la que participaron el director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero Ruíz; la directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), María Isabel López Aragón; el director de la Administración de la Seguridad Social de Cartagena, Mariano García Pérez; la jefa de área de recaudación de la Administración de la Seguridad Social nº1 de Murcia, María Victoria Aranda Lorenzo; el director del CIFP Politécnico de Murcia, Valentín García-Donas; el administrador de la cooperativa Igluservice, Francisco Javier Sánchez Martínez; y José Antonio Pascual Ruíz, de la cooperativa de enseñanza CES Vega Media.

El espacio, que estuvo moderado por el presidente de Ucoerm, abordó la nueva situación del alumnado en prácticas no remuneradas, la responsabilidad de tramitación de altas, la financiación de las mismas y lo que supone esta nueva normativa para los centros formativos y para las empresas.

Ucoerm ya organizó en diciembre una reunión con sus cooperativas asociadas para informar sobre la obligatoriedad de dar de alta al alumnado en prácticas no remuneradas a partir del 1 de enero y recabar las principales preocupaciones de los centros que imparten Formación Profesional o acogen alumnado en prácticas.