José Ángel Antelo ha aprovechado este sábado su presencia en el acto de celebración del bicentenario de la Policía Nacional para cargar contra el Gobierno central. El vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "equiparar la palabra de un policía con la de un delincuente".

Antelo se ha referido a "la situación que vive España" en alusión a los pactos entre Ejecutivo y Junts, por lo que ha apuntado que el país está bajo el mando de "un Gobierno traidor que está instalado en el golpismo, que ampara a delincuentes, indulta a golpistas y que amnistía a prófugos de la justicia".

Sin embargo, ha indicado el presidente de Vox en la Comunidad, en la Región hay "un equipo de gobierno que desde la Vicepresidencia hace exactamente lo contrario, que es defender a las Fuerzas y Cuerpos del Estado".

Contra la Delegación del Gobierno

En cuanto a las afirmaciones de la Delegación de Gobierno, que indicó que "no es que haya más delitos en la Región de Murcia, sino que se denuncia más", Antelo ha dicho que no se puede "pasar por alto estas declaraciones" porque son "una auténtica aberración". Por ello, ha añadido, el Ejecutivo regional va a ser “muy reivindicativo”, para que "la ley impere en todo el territorio": "Apoyamos, como no puede ser de otra manera, a nuestra Policía Local y a sus justas reivindicaciones para poder contar con más medios, tanto humanos como materiales”.

El Cuerpo, el más antiguo de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España, ha cumplido este sábado 200 años de historia, por lo que se ha izado la bandera de España en la explanada del Puerto de Cartagena, en presencia de autoridades civiles y militares, así como diferentes instituciones públicas y privadas, colectivos ciudadanos y empresas.

La pasada noche, se iluminaron los edificios públicos y hogares particulares con luces azules y los vehículos policiales que estaban en la calle hicieron sonar sus sirenas. Al finalizar el acto de este sábado, se ha llevado a cabo un amplio desfile de vehículos policiales.

En palabras de Antelo, "la Policía Nacional, hoy Policía de todos los españoles, ha desplegado una inmensa labor en defensa de España" con su función de "garantizar el bien y la seguridad pública".