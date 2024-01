2.584 apoyos de ilusión, autonomía, inclusión e independencia. Es la recaudación que ha logrado la campaña navideña de este año del Árbol Solidario de ENAE. El beneficiario será el proyecto ‘Soy Único y Capaz, Yo decido!’ de ASSIDO, que recibirá un impulso económico gracias a las generosas donaciones de personas y empresas murcianas.

La recaudación recibida se destinará de manera íntegra a la reforma, compra y adecuación de un centro para la promoción de la autonomía personal para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la Avenida Príncipe de Asturias de Murcia.

Víctor Martínez, presidente de ASSIDO ha agradecido «el compromiso de ENAE, que se extiende a todas las personas que conforman la escuela de negocios, profesores, alumnado y trabajadores que se han volcado desde el primer momento en hacer aportaciones económicas y difundir este proyecto para que llegue al máximo número de personas posibles», Miguel López González de León, director general de ENAE señala que «es un orgullo colaborar con ASSIDO en un proyecto que aporta tanto a la sociedad y que ayuda a que muchas personas reciban los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto de vida».

El servicio de promoción de la autonomía personal comprende una serie de programas y servicios integrados en un modelo de atención individualizada a cada persona para que pueda desarrollar su proyecto de vida en su propio entorno y de acuerdo a sus propias preferencias y decisiones. Cada persona es única, cuenta con capacidades propias y tiene el derecho a decidir sobre su vida. Y así reza el nombre del proyecto ‘Soy único y capaz, Yo decido!’.

El centro destinatario de las donaciones es embrión del futuro CAMPUS ASSIDO que esta asociación construirá en la misma avenida y facilitará a que muchas personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual puedan recibir la formación y los apoyos necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana en todos los ámbitos de la vida. Gracias a la ubicación estratégica -con accesibilidad a 16 líneas de autobuses y el tranvía de Murcia– del centro al que se destinarán las donaciones recibidas, 50 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual podrán moverse por la ciudad en transporte público disfrutar de espacios y actividades de cultura, ocio y deporte, encontrar un empleo, y desplazarse a sus viviendas particulares.

ASSIDO es una asociación para personas con síndrome de Down fundada en Murcia en 1981 (es la segunda asociación de Síndrome de Down más antigua de España). En la actualidad tiene más de 400 usuarios. Es fruto del esfuerzo de un colectivo de padres y madres preocupados por el bienestar de sus hijas e hijos, que un buen día decidieron organizarse para apoyarse mutuamente y, paso a paso, hacer realidad un sueño: que sus hijas e hijos pudieran desarrollarse y crecer en las condiciones más normalizadas posibles. Está integrada, junto a otras 27 asociaciones, en la federación Plena Inclusión Región de Murcia, la mayor organización de la discapacidad intelectual y del desarrollo de nuestra comunidad impulsada por más de 3.000 familias, con el apoyo de 900 profesionales y de 300 voluntarios. Es miembro fundador de Down España, federación a nivel nacional integrada por 89 asociaciones y que es referencia en la defensa e inclusión de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down.