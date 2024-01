La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) advierte que los precios de los alimentos seguirán subiendo durante el 2024. Esta es la conclusión que llegan después de hacer el balance del año anterior, que estuvo marcado por “fenómenos climáticos extremos” y por “el incremento sostenido” de los costes de producción.

El presidente de la Federación, Santiago Martínez, ha explicado que todas las dificultades climáticas que vivieron el año pasado van a arrastrar este que entra si no se toman medidas contundentes. Las cosechas han disminuido, entre las que destacan las de frutos secos cuya producción ha descendido en un 55%, se están arrancando parcelas de viñedos y las hortalizas se acumularon en un breve periodo de tiempo después de que muchas florecieran antes de tiempo por el calor. Haciendo referencia a un libro reciente, ha recalcado que “la venganza del campo es una realidad” y que el poco interés que ha mostrado la sociedad en el sector va a derivar en que los precios de los alimentos sigan subiendo, no solo de frutas y verduras, sino también de la carne.

Uno de los frentes que tienen abiertos ahora en el sector es el de los cítricos. Joaquín Díaz, responsable del área, ha señalado que hay un problema de superproducción: en los últimos ocho años se han plantado siete millones de limoneros. Ha asegurado que no hay mercado para asumir tanta producción, por lo que se estima que sobrarán unos 100.000 kilos. “Esta es la punta del iceberg y puede ir a peor”, ha subrayado. Este exceso deriva en que su precio no cubra el coste de producción, lo que pone en una situación complicada a los pequeños y medianos agricultores. Los fondos de inversión llegados en los últimos años han jugado en esto un papel importante: al ver que los limones eran rentables han plantado miles de hectáreas. Desde Fecoam se preguntan qué pasará cuando estos fondos se vayan a negocios más rentables y el mercado se encuentre con que ya no quedan pequeños y medianos agricultores.

La producción de fruta de hueso se ha visto muy afectada por estos cambios radicales del clima, ha señalado Pascual Hortelano, responsable del sector . Tuvieron un invierno con pocas horas frío, necesarias para la hibernación de la planta. Luego sí vino el frío, pero con heladas en productos que se habían adelantado por el calor. Y tras meses sin llover, en los meses de mayo y junio llovió torrencialmente. Para entonces, muchos agricultores ya habían perdido sus cosechas. Los que sí pudieron sacar adelante la producción, se enfrentaron a una concentración en el mercado debido a esos desajustes climáticos que alteraron la maduración del fruto. A ello hay que sumar hongos y plagas que dañaron las cosechas. El reto que tiene este producto, ha señalado Hortelano, es que es fresco y debe llegar a la mesa de los hogares europeos intacto.

Esta situación ha provocado que los seguros se disparen. Javier Díaz, vicepresidente de Fecoam, ha señalado que “el tiempo está cambiando” y por ello necesitan un seguro agrario que “realmente garantice el coste de producción”. “Si analizamos 2023, arrancamos con un invierno que llegaba tras un otoño en el 2022 seco con temperaturas cálidas. El 14 de enero llegó el frío y vino el agua cuando ya era tarde”, ha dicho. La lluvia junto con el calor hizo una mezcla que favoreció la aparición de varios tipos de hongos que mermaron la producción de fruta de verano. Son numerosos los cultivos que se vieron afectados este año pasado, pero hay numerosas líneas que no se pueden asegurar, señala Díaz. El problema, dice, es que el seguro calcula con los datos históricos, pero por ejemplo, en los frutos de hueso, la floración ha cambiado debido a las altas temperaturas. “Tenemos que hacer un seguro que se pueda adaptar a nuestro sistema productivo”, ha recalcado. Cree que tienen derecho a pagar una prima que les permita asegurar lo que tienen, pues ahora mismo el incremento de riesgo lo está asumiendo el agricultor. “Les da miedo quedarse sin seguro pero es una situación muy preocupante”, ha señalado. Como una de las soluciones, propone que la Consejería de Agricultura cree un fondo propio para ayudar al sector al igual que ocurre en otras comunidades autónomas.

Francisco Carreño, secretario de Fecoam y presidente de la Denominación de Origen del vino de Bullas, ha querido poner en valor el papel de las cooperativas señalando que “hay muchas agriculturas en la Región, no solo una”. Cree que uno de los motivos por los que hay que apoyar el sector es porque ayudan a la gestión del territorio. “No solo es un tema de producción de bienes”, ha dicho, por ello insiste en que el trato que deben recibir por parte del Gobierno regional no tienen que venir solo enfocado en los presupuestos, sino en el reconocimiento del papel que juegan en la sociedad.

El 62% de la producción final está en cooperativas, ha subrayado Santiago Martínez. Ha dicho que cada vez son menos los fitosanitarios que se pueden utilizar, que se complica la contratación de mano de obra porque se exigen a los inmigrantes estar dos años de forma irregular hasta obtener los papeles y que es “absurdo” que la revisión médica de los empleados no se haga cada año y haya que hacer cada vez que se les contrata. También ha criticado que la Ley de Bienestar Animal reduce a la mitad la producción de carne por las restricciones que impone, lo que encarecerá los precios el doble.