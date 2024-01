Ecuador ha pasado de ser uno de los países más seguros de la región al más peligroso en unos pocos años tras haber sido elegido por el narcotráfico como una de sus vías. Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui en la Región, asegura que jamás se hubiera imaginado que en su asociación acogerían a solicitantes de asilo procedentes de allí, algo que ya está pasando. En los últimos años se ha disparado el número de personas que recurren a esta vía: ya no migran por motivos económicos, sino para salvar la vida. ¿Las razones? Les están extorsionando, les han amenazado de muerte, les han incendiado la vivienda o sufren lo que allí llaman ‘la vacuna’, un cobro extorsivo de dinero que exigen delincuentes o grupos organizados a comerciantes o terceras personas. «Queremos mostrar nuestro total y absoluto apoyo al gobierno ecuatoriano para que haga frente a esta ola de delincuencia de los narcotraficantes», subraya Paspuel, quien reivindica la unidad de la ciudadanía ante esta situación.

Para Alexandra Silva, responsable de la Revolución Ciudadana Región de Murcia (el partido de Rafael Correa), en los últimos siete años ha habido una desmantelación del Estado, lo que ha propiciado el auge de estos grupos. Afirma que se desmantelaron ministerios claves, como el de Justicia, en la lucha contra el crimen organizado y que las redes del narcotráfico han conseguido entrar en las instituciones del país. Afirma que han llegado a penetrar en las Fuerzas Armadas o en el sistema judicial «Es muy triste pasar de ser el segundo país más seguro de la región a ser uno de los cinco más peligrosos del mundo», señala Silva.

Francisco Albornoz, responsable del Frente Unido de Migrantes LGTBI en Murcia, critica que lo que está pasando «se le ha ido de las manos al Gobierno» y que es fruto de su «ineptitud», señalando a los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Apunta a que se ha recortado incluso en la seguridad de las cárceles, de donde se han producido fugas de presos. Se pregunta, con ironía, cómo es posible que en la celda de «los grandes mafiosos»se encontraran televisores de plasma y otro tipo de lujos cuando hace unos años había que pasar numerosos controles antes de acceder a las prisiones.

El corazón dividido

Albornoz asegura que tienen «el corazón dividido», porque aunque llevan muchos años en España, todavía tienen allí familiares. Dada la situación, recalca, nadie se plantea volver a Ecuador porque se ha convertido «en una franja mortal donde sus hermanos están muriendo». Ahora, Europa y los Estados Unidos aparecen como un «refugio».

Alexandra Silva critica que la desinstitucionalidad del Estado «por odio político nos ha llevado a esta guerra interna que vive nuestro Ecuador». Aun así, lanza un mensaje de esperanza. Cree que todos los ecuatorianos, los que están fuera y dentro del país, tienen que unirse «en un solo puño para poder enfrentarse a a estas organizaciones criminales y debemos apoyar también el Estado pueda volver a retomar las riendas».

La dificultad a la que se enfrentan aquellas personas que quieran salir del país es que necesitan visado. Vladimir Paspuel asegura que la población ecuatoriana ha ayudado enormemente al tejido empresarial de la Región de Murcia con su mano de obra. Por ello, les pide que faciliten los visados, aunque sean de temporeros, en solidaridad con las personas que sufren por la violencia que domina la práctica totalidad del país. También subraya que desde España y, por supuesto, la Unión Europea, se puede prestar ayuda policial e institucional en materia de justicia, proporcionando soporte a los fiscales.

El viernes habrá una manifestación en Madrid de la comunidad ecuatoriana de todo el país para decir «no al narcotráfico y no al narcoterrorismo». Reconoce que hay miedo a hablar, pero recalca que es importante que «el miedo no nos venza» porque es darles carta blanca a los grupos armados. «No tenemos que callarnos, tenemos que manifestarnos de blanco y decirles no a estos narcoterroristas», exclama.

Cieza se solidariza

Como muestra de solidaridad por la situación que está atravesando el país, este miércoles se ha llevado a cabo una concentración, por parte de la comunidad ecuatoriana de Cieza, en la Esquina del Convento.

En este sentido, los convocantes de la concentración de Cieza manifiestan que «no podemos estar indiferentes ante esta situación que padecen nuestras familias y nuestros compatriotas. Desde el exterior, la vivimos con profunda tristeza», lamentaban los convocantes, que rondaban la decena de personas.

Los rostros de los manifestantes, tristes y compungidos, expresaban claramente el sufrimiento de estas personas, que padecen desde la distancia la incertidumbre lógica por sus seres queridos.

Los ecuatorianos de la localidad que se han manifestado exigen «la paz y la seguridad» de sus familias en esta «lamentable situación de terror y de dolor que padecemos», prosiguen las citadas fuentes.

Afirman que tienen miedo de que haya «un golpe de estado encubierto» en el país que acabe con la democracia.