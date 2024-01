El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, no alberga esperanza alguna en que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, acepte las exigencias del Partido Popular para conseguir su apoyo para aprobar en el Congreso de los Diputados el decreto anticrisis.

"Pedro Sánchez no lo va a aceptar, ni siquiera nos va a escuchar porque no tiene ninguna intención de alcanzar acuerdos con el PP. Es más, Pedro Sánchez no quiere llegar a ningún acuerdo con el PP", manifestó Miras este lunes en Madrid tras asistir a un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, exige al Gobierno de España que su decreto anticrisis, que se vota el miércoles en las Cortes Generales, incluya mantener las rebajas del IVA a la luz y extenderlas a carne, pescado y conservas. De no hacerlo, votarán en contra. El problema para Moncloa es que los independentistas de Junts, socios de investidura, amenazan también con rechazar el paquete de medidas.

Precisamente, López Miras entiende que Sánchez "habrá hablado con los que quiere que le apoyen: con Sumar, Bildu, ERC, Junts... Con estos sí habrá hablado. Al fin y al cabo, su Gobierno depende de ellos".