Alberto Domingo López, que ahora reside en Washington DC, trabaja como científico en el Instituto Americano de Alergias y Enfermedades Infecciosas (Niaid), dentro de los Institutos Americanos de la Salud y ha recibido un importante galardón, que reconoce sus investigaciones y descubrimientos en el virus de la covid-19 y otros coronavirus humanos. Durante la pandemia de la covid, descubrió y exploró el papel de la proteína de la nucleocápside de superficie de los coronavirus humanos en la inmunomodulación. Junto con su mentor del Niaid, el doctor Jonathan Yewdell, actualmente está ampliando sus hallazgos sobre los coronavirus a otras proteínas de la nucleocápside viral como moduladores de la respuesta inmune. Asimismo, López lidera la Asociación de Científicos Españoles en EE.UU, dado su deseo de fomentar la visibilidad de los científicos españoles e interconectar las comunidades científicas española y americana. Este premio reconoce anualmente el trabajo excepcional de un investigador joven en el campo de la virología.

Este galardón reconoce el trabajo en el virus de la covid-19 y otros coronavirus en humanos.

Es un premio que se concede anualmente en extremadamente alta competencia, entre distintos laboratorios, que pertenecen a distintas ramas de lo que sería el departamento de Salud y Recursos Humanos Americanos, como Los Institutos Americanos de la Salud, que es la agencia que aprueba todas las vacunas y medicamentos en América entre otros muchos. Tanto el laboratorio como yo estamos muy contentos por haber recibido este premio por el impacto y las contribuciones que estos descubrimientos que hemos hecho tienen en el campo de la virología, así como la proyección que tienen en el desarrollo de vacunas de aquí en adelante.

El coronavirus era algo desconocido para la sociedad, pero vimos cómo se trabajó de manera conjunta en la elaboración de esas vacunas.

Fue un esfuerzo descomunal por parte del Gobierno americano, junto con otras entidades privadas. Creo que ejemplifica muy bien varios puntos. Era algo desconocido para la sociedad, así como el campo de la virología que se puso en primera plana mundial. Vimos como ninguno de los conflictos bélicos del siglo XX pudo paralizar el mundo de la manera que lo hizo un virus respiratorio. Un virus emergente como el covid. Una cuestión que causó un impacto muy contundente en todo el mundo. Estamos muy contentos por haber podido contribuir de esta manera a entender mejor el coronavirus y sobre todo cómo estos descubrimientos se aplican a otros coronavirus y otros virus respiratorios de cara al futuro.

En qué se centran ahora mismo las investigaciones.

Vimos una de las subunidades del virus de la covid-19, que se pensó por décadas que siempre estaba dentro de la célula, y cuando estaba infectaba vimos que salía fuera y este componente es capaz de inhibir la respuesta del sistema inmune de una forma que no se entendía previamente. Además, fuimos capaces de comprobar que esta estrategia particular que usa el virus de la covid-19 parece ser compartida por otros coronavirus humanos que suelen ser responsables, entre el 30 y 40% de esos resfriados comunes, que se suelen llamar, a nivel mundial. En estos hallazgos, la comunidad científica entiende que sientan las bases para entender esta subunidad como un factor que puede ser muy interesante para vacunas de nueva generación, contra el Covid y los coronavirus, hablaríamos de vacunas más estables y que sean más duraderas, lo que nos haría que solamente fuéramos una vez al año a poner esas vacunas de recuerdo y contra otros virus respiratorios en el futuro.

"Somos la asociación de científicos españoles en el extranjero más grande del mundo"

Con los medios que tenemos ahora mismo y lo que conocemos, ¿podríamos vivir una situación incontrolable como vivimos con la Covid?

Sin ser catastrofistas, debemos de hacer una reflexión sobre este tema. A pesar de que no sea muy conocido por la sociedad, tenemos que tener en cuenta que, en los últimos cuarenta años, ya hemos vivido una pandemia, la del VIH, y hemos visto el ejemplo de otros virus emergentes que han causado muchos problemas, tal vez no pandémicos, pero recordamos el virus del Sars original, el coronavirus original en 2002, el coronavirus de Oriente Medio en 2012, y después seguimos con el Ébola, el Zika y posteriormente con la Covid-19. Patrón claro de que estos virus emergentes, producto de la globalización van a seguir apareciendo, por lo que es algo que vamos a tener que seguir lidiando con ello. Sí que es cierto que si las instituciones, los gobiernos y la sociedad toman la lección y la preparación de la Covid-19, donde dicha preparación pasa por tener una inversión fuerte en un sistema público de ciencia y sanidad, estaremos mucho mejor preparados para poder abordar estas pandemias con mayor rapidez, disminuyendo las probabilidades de sufrir los episodios tan duros que sufrimos con la Covid.

"Muchos de los retos médicos que afrontamos pasan por una colaboración más fuerte entre países"

Hablando de esa unidad mundial para hacer frente a la vacuna contra la covid-19, otra derivada que nos encontramos, es que, si existiera esa unidad, ciertas pandemias como la VIH podría también llegar a su fin. El instituto Carlos III trabaja con una familia de Valentín que padece una enfermedad rara, y donde podría haber una solución al Sida, pero el gran problema sigue siendo la financiación.

Sin duda. Un ejemplo para entender esta rapidez con la que se abordó la vacuna, es que vino con esa colaboración mundial entre instituciones y gobiernos, pero no debemos olvidarnos que esa rapidez por la cantidad ingente de dinero, que particularmente el Gobierno Americano puso a disposición de instituciones y de empresas para que en un tiempo récord, sin sacrificar seguridad y los ensayos clínicos que hay que hacer, poder abordar esta vacuna. Muchas de las cuestiones y retos médicos que afrontamos la sociedad del siglo XXI pasan necesariamente por una colaboración más fuerte, pero especialmente por una inversión mayor en avanzar en estas cuestiones con mucha más rapidez. Si pensamos en tratamientos para el cáncer, enfermedades infecciones o neurodegenerativas todo esto pasa por tener mayor apoyo a la investigación.

También lidera la asociación de Científicos Españoles en EEUU con el fin de fomentar la visibilidad de los científicos e interconectar ambas comunidades científicas.

Trabajamos en tener una mayor visibilización y defender nuestros intereses, hacemos notar y ver todo el potencial humano que ha sido formado en España que ahora mismo está trabajando fuera. Actualmente dirijo la sección de investigadores españoles en Washington junto con otros compañeros con otras ciudades como Boston o Nueva York. Somos la asociación de científicos españoles en el extranjero más grande del mundo, sumos cerca de 2000 miembros en USA y recibimos mucho apoyo tanto de instituciones españolas como europeas, y es lo que nos permite poder desarrollar esa visibilización de la ciencia española de alto nivel que no solo está presente en la ciencia, sino también en la ingeniería y en muchos campos de la tecnología. En cualquier institución de bandera americana podemos encontrar a algún español, lo que nos debe de hacer sentir muy orgullosos como españoles, pero también nos tiene hacer reflexionar sobre la necesidad de una mayor inversión en investigación.

Esto nos lleva a la cantidad de españoles que podrían estar haciendo ese trabajo en España y se tienen que marchar fuera.

Sin duda alguna, a lo que hay que sumar que esa marcha significa que la inversión que se ha realizado en formar a estar personas, no va a repercutir directamente a la sociedad española. Podrá repercutir más tarde, pero en un segundo plano.

"Comprobamos que la estrategia del virus de la covid es compartida por los que causan entre el 30 y el 40% de resfriados comunes a nivel mundial"

¿Cómo decide marcharse a Washington?

Mis aspiraciones durante mi tesis doctoral en el laboratorio del doctor Antonio Alcamí en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid me facilitaron mucho por las conexiones de Antonio y de mi supervisor anterior, y su impulso para salir fuera a otros ambientes internacionales, aprender nuevas técnicas y poder hacer contactos. Siempre buscando nuevas oportunidades. Cuanto tuve la oportunidad de venir por primera vez a EEUU me encantó el sistema de investigación, como priorizan cuidar al investigador, a la persona, darle los recursos y facilitarle su investigación, haciendo que se sienta cómodo y bien recibido. Fueron las cuestiones que me motivaron a querer volver allí y establecerme de forma permanente. Invito a todos los científicos a que salgan fuera y expongan esta marca España, así como la calidad de excelencia científica que tenemos.

¿Cómo es el día a día de científico es EEUU?

Actualmente estoy en uno de los Institutos Americanos de la Salud. Mi día a día es muy polifacético y es una de las cosas que me gusta de mi trabajo . Puedo estar haciendo experimentos en la poyata o en la cabina de cultivo celular. Una de las cosas que más me apasiona es entrar al laboratorio de bioseguridad 3+, donde trabajamos con patógenos donde no hay una vacuna todavía, pero que es donde podemos hacer estudios con los virus reales.