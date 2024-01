El 66% de los murcianos se han podido sentir más solos en Navidad que en otros momentos del año. Es una de las cifras que ofrece el informe Los españoles ante la Navidad elaborado por Sigma Dos para Ikea, si bien el 61,6% a los que se ha preguntado disfruta de estas fechas como lo hacen de otros momentos del año. Solo el 19,3% de los murcianos dicen odiar la Navidad, y para el 14,3% es su época favorita del año. Aunque el 61,6% se sienten aliviados.

El estudio dice que el 53% de los habitantes de la Región encuestados afirma experimentar estrés, especialmente frente a los gastos económicos (62,5%), las compras navideñas (54,5%) y el alimentarse con comida poco equilibrada (45,7%). Aun así, únicamente el 37% considera que las navidades han contribuido en la aparición de síntomas psicológicos o emocionales negativos, y solo el 26,3% experimenta ansiedad o depresión debido a la Navidad. De los preguntados, el 13,5% dicen tener más conflictos con su familia.

Como rituales navideños preferidos por los murcianos, el 37,1% se decanta por cenar o comer con la familia, el 13,2% por decorar la casa y el 12,4% por pasar tiempo con los amigos. De hecho, el 50,8% le gusta celebrar las fiestas con la familia y exclusivamente el 4,5% las dedica a irse de vacaciones.

En cuanto a sentimientos, el 24,7% se declara nostálgico en estas fechas, el 16,4% alegre y el 14,1% afortunado. Por todo ello, la nota que los ciudadanos de la Comunidad otorgan a estas celebraciones, de entre un 1 y un 5, es un 3,5.

Cifras nacionales

Según el informe de Sigma Dos, los españoles en general disfrutan de la Navidad con una calificación media de satisfacción de 3,4 en una escala del 1 al 5, una de las principales conclusiones que se desprende de este estudio es que la mitad de los encuestados experimenta estrés en algún momento durante estas fechas (un 49,3%).

Cenar o comer con familia, decorar la casa o pasar tiempo con amigos son los rituales preferidos

Los gastos extra es uno de los factores que más estresa (seis de cada diez así lo reconoce), seguido de las compras de regalos navideños (54,2%), así como la alimentación excesiva (47,9%) o la preparación de comidas y cenas (45,2%). También es relevante que un 40% se estresa por tener que ver a personas que no desea, un 39,4% por tener conversaciones indeseadas con familiares y un 30,9% por la cantidad de compromisos en la agenda.

Brecha de género

Según se desprende del estudio las mujeres se estresan significativamente más que los hombres (55,7% vs. 42,5%) y también hay diferencias en los motivos de estrés, ya que ellas se estresan más por la preparación de comidas/cenas (52,6% vs. 37,5%).

Además, ante la pregunta de si han sufrido estrés derivado de la planificación y organización de las actividades navideñas, hay diferencias entre género. Es un estrés especialmente experimentado por las mujeres (55,4% vs. 40,2% de los hombres).

La nota global que los ciudadanos de la Comunidad otorgan a estas celebraciones es un de 3,5 sobre 5

Esto se debe, según la psicóloga Ana Belén Medialdea, a que «las mujeres suelen tener más cargas de trabajo, ya que asumen la responsabilidad de planificar y organizar las celebraciones navideñas; tienen expectativas sociales y roles de género asumidos como madres, esposas, profesionales, cuidadoras... que pueden generar una mayor presión y, por lo tanto, más estrés», concluye.

"Se exige un estado de ilusión y gozo a personas que viven algo muy diferente"

«Durante estas fechas, a nivel cultural se exige un estado de ilusión y gozo, cuando la realidad en la que viven muchas personas es completamente diferente», explica a La Opinión el psicólogo José Manuel Contreras Abad.

Y es que, en las últimas semanas del año se analiza lo vivido y «hay expectativas que no siempre se cumplen, frustraciones, rabia... lo que a veces nos genera un estado emocional que no es fácil de sostener».

Por ello, Contreras Abad insiste que es bueno conocer que existe «otra cara de la Navidad» y no culparse a un mismo de no disfrutar de «unas fiestas pletóricas y felices», si no las que procede en las circunstancias de cada uno.