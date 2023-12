Cada vez hay más casos de esclerosis múltiple, sobre todo en la población más joven en la Región de Murcia. El número de pacientes con esta enfermedad ha aumentado casi un 20% en los últimos cinco años, según los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). La esclerosis múltiple no solo es el trastorno inflamatorio más común del sistema nervioso central, sino que es la principal causa de discapacidad no traumática entre los adultos jóvenes del mundo occidental y la segunda enfermedad neurológica -tras la epilepsia- más frecuente entre adultos jóvenes pues la edad de inicio de esta enfermedad se sitúa entre los 20 y los 40 años en la gran mayoría de los pacientes.

«Ahora mismo a la asociación están viniendo usuarios de 15 a 18 años, gente bastante joven. Estamos notando en los últimos años que tenemos más socios, lo cual significa que hay un aumento de diagnósticos», expone Paqui Meroño, presidenta de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (Amdem). En estos momentos, la asociación cuenta con más de medio millar de socios que sufren una enfermedad en la que todavía se desconoce «qué es exactamente lo que la causa».

En este importante incremento podrían estar detrás factores como infecciones virales, sobre todo por el virus de Epstein Barr, causa de la mononucleosis aguda infecciosa, una patología degenerativa que puede llegar a desembocar en la esclerosis múltiple.

Paqui Meroño matiza que, en su caso, no fue diagnosticada a raíz de la mononucleosis: «Fue tras un accidente que tuve. Me hicieron una resonancia cervical para tratar de saber por qué se me dormían los brazos. No tenía nada que ver con el latigazo cervical fruto del accidente, sino por las placas desmielinizantes (áreas en el sistema nervioso central donde la mielina, una sustancia grasa que recubre y aísla las fibras nerviosas, se daña o se destruye). Tras numerosas pruebas en las que iban descartando otras enfermedades, finalmente confirmaron que era esclerosis múltiple hace ya unos catorce años, recuerda.

Otros factores pueden ser el déficit de vitamina D, la baja exposición al sol, el tabaquismo o la contaminación pues hay investigaciones que elevan un 29% el riesgo de sufrir la enfermedad si se vive en ciudades frente a las zonas rurales. En la actualidad existen en España más de 55.000 personas afectadas de esta enfermedad, de ellas unas 1.600 están diagnosticadas en la Región de Murcia, recuerda la presidenta de Amdem.

Síntomas visuales, temblores, depresión y alteración del sueño La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune caracterizada por daño o destrucción de la mielina (la capa que recubre las fibras nerviosas) produciendo problemas de comunicación entre las neuronas. El 100% de los pacientes desarrollarán síntomas visuales (sobre todo, disminución de visión); hasta el 95%, síntomas motores y/o sensitivos (alteraciones del equilibrio, pérdida de sensibilidad o fuerza en las extremidades…), hasta el 85% experimentarán síntomas que afectan a la actividad cerebral (temblores, ataxia,) y hasta el 68% y el 45% desarrollarán problemas con los esfínteres y cognitivos, respectivamente. Hay otros síntomas no relacionados específicamente con una lesión de la mielina, como la fatiga, depresión o alteraciones del sueño. Por esa razón, el 75% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen algún tipo de discapacidad reconocida.

«Al menos una parte del aumento en la incidencia se puede atribuir a un mayor conocimiento de esta enfermedad por parte de la sociedad, a una mejor atención médica, a la existencia de más especialistas y a un aumento de la capacidad diagnóstica. Pero probablemente también a cambios en los estilos de vida y mayor exposición a los distintos factores de riesgo ambientales que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad», explica la doctora Ana Belén Caminero, coordinadora del Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Neuroinmunológicas Relacionadas de la SEN.

Hace unas semanas Amdem contó con la visita a sus instalaciones del consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala. A ambos le expusieron la necesidad de seguir disponiendo de más recursos para continuar con sus programas de rehabilitación: «Tenemos que conseguir por nuestros propios medios mucha financiación, pero también necesitamos más de la Administración pública. Si no contamos con ella, no podemos dar la atención que realmente se necesita».

«Hay que pensar que nosotros estamos atendiendo lo que realmente debería hacer el Servicio Murciano de Salud y hay un coste inmenso para todo esto», añade Meroño.

Desde el asesoramiento más vital hasta una rehabilitación continua

Desde Amdem recuerdan que en la asociación cuentan con trabajadores sociales que ayudan y asesoran a los usuarios sobre el tipo de ayudas que se pueden solicitar y aportan conocimiento sobre la propia dependencia o el tribunal médico. «Hasta para la adaptación de la casa, la compra de material ortopédico, la solicitud para la tarjeta de aparcamiento... Todo el asesoramiento posible que pueda necesitar esa persona y trámites con el Imas».

Sin duda, resalta Paqui Meroño, lo más importante es el equipo de seis fisioterapeutas que forman parte de la asociación y que aportan «una labor de rehabilitación muy importante de forma continua», además del exoesqueleto que ayuda a volver a aprender a ponerse de pie y a caminar después de muchos años a los que estaban en silla de ruedas. Este dispositivo, el primero de ellos en la Región de Murcia, llegó a principios de 2021 a Amdem y desde entonces ha supuesto una evolución en el trabajo de fisioterapia: permite la bipedestación y la marcha en usuarios con parálisis parcial o total de los miembros inferiores.

También forman parte del equipo de profesionales que aportan apoyo psicológico y neuropsicológico, que es «muy importante» durante los primeros momentos tras el diagnóstico, ya que el paciente suele coger «depresión y tristeza» y la situación te genera mucha incertidumbre. «Nuestra psicóloga está especializada en Neuropsicología y en estimulación cognitiva porque al final todos empezamos a tener problemas de este tipo».

Por su parte, los terapeutas ocupacionales se encargan de ayudar a los usuarios en el manejo de su día a día y de ayudar a adaptar la vida cotidiana de cada uno a su nueva realidad con la enfermedad.