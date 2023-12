La Consejería de Medio Ambiente ha anuncaido este viernes por la mañana que Molina de Segura entra en nivel 1 de polución después de que la media diaria de partículas contaminantes (PM10) superase en un 37% de lo permitido. El promedio de este jueves fue de 68,53 microgramos por metro cúbico (µg/m3), cuando el valor límite es de 50 µg/m3. Los datos de la web de Calidad del Aire también indican que Molina de Segura superó en un 55% esos niveles con 77,31 µg/m3. En Murcia, después de que se decretase el nivel 3 por una situación de alerta atmosférica el jueves después de cinco días superando los niveles, la superación es de un 94%.

En este nivel, lo establecido por ley marca que hay que informar a la población mediante el envío de notas de prensa a los medios de comunicación, avisar en la web del Ayuntamiento con los datos concretos sobre las concentraciones alcanzadas, fecha y horas de superación, estaciones donde se han producido las superaciones, tipo de umbral/límite superado y previsión de la evolución de las concentraciones, incluir mensajes informativos en los paneles municipales, avisar en las redes sociales y incluir la información en los canales propios de la Policía Local.

Aire 'Muy Desfavorable'

En este momento las estaciones de San Basilio en Murcia y Molina de Segura indican que el aire es 'Muy Desfavorable' (quinto nivel de los seis que hay). En Alcantarilla, la Aljorra y Mompeán en Cartagena el aire es 'Desfavorable' (cuarto nivel) y en Lora 'Regular' (tercer nivel). El resto de estaciones, como las de Caravaca, Alumbres o Escombreras indican que el aire es 'Razonablemente bueno' y 'Bueno' (primeros dos niveles).

Durante esta Navidad, en la capital la contaminación ha sido bastante visible incluso a ras del suelo. Ecologistas en Acción ha pedido un mayor compromiso del Ayuntamiento y pide una reforma del protocolo anticontaminación que incluya actuaciones cuando se superen los valores límite de la OMS de partículas (PM10 y PM2,5) y dióxido de nitrógeno (N02).

No salir a hacer deporte y usar mascarilla

El cardiólogo y miembro de Stop Quemas, José María Clemente, indica que hay que evitar salir de casa y si se hace, que sea con mascarilla FFP2, además de no hacer deporte en el exterior. Propone, para ver cómo afectan las quemas en la zona de huerta en la calidad del aire, que se prohíban durante el mes de enero. Esther Merino, también de Stop Quemas, señala que echar la responsabilidad del episodio de contaminación al clima es "echar balones fuera y no asumir ninguna responsabilidad para proteger a la población". Subraya que el humo blanco que hay es por la quema de madera principalmente. Cree que si la Administración no toma medidas para frenarlo, deberían tener "responsabilidades ante la justicia".

Esta semana, la Consejería anunció que pondría otra estación de medición del aire en Murcia y el Ayuntamiento que prorrogaría el convenio con Asaja para triturar podas y que aumentaría el presupuesto para ello.