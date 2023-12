Cerca de una decena de organizaciones ecologistas han convocado una concentración frente al Palacio de Justicia de Murcia para pedir juzgados especializados en medio ambiente y formación para los profesionales de la Justicia. “Por un Mar Menor vivo” o “justicia y derechos para el Mar Menor” son algunos de los eslóganes que han gritado los cerca de los veinte asistentes.

“Reclamamos que se apliquen las leyes ambientales”, ha subrayado Pedro Macanás, jurista medioambiental y miembro de una de las plataformas convocantes (Amarme), a los medios de comunicación. Creen que los jueces “no están suficientemente formados”, por ello piden que se formen a los profesionales de la Justicia y se creen juzgados medioambientales.

Que las administraciones estatales y autonómicas se sienten para llegar a un acuerdo para solucionar los problemas en el Mar Menor como se ha hecho en Doñana es otra de las peticiones que hacen. “Que se sienten el Gobierno nacional y el regional en una habitación, nosotros echaremos la llave y no abriremos hasta que lleguen a un acuerdo”, ha señalado. Al Gobierno regional le piden que los reciban “porque la gente se entiende hablando y no es buena política e ignorar a los demás cuando se tienen las de perder”, ha dicho.

Cada 28 de diciembre, ha señalado Macanás, se reúnen para reclamar justicia y derechos para el Mar Menor después de que un fiscal dijera que la solución para la laguna no era jurídica. Esperan que para este año 2024 se pongan “los pilares y los fundamentos” para llegar a una solución conjunta para el Mar Menor igual que ha ocurrido en Doñana.

El manifiesto

Las organizaciones convocantes han sido el Consejo de Defensa del Noroeste, Greenpeace, Alianza Mar Menor AMARME, XRebelion, Ecologistas en Acción, Teachers for future, Por un Mar Menor Vivo, Plataforma Cartagena Oeste, Pacto por el Mar Menor, Banderas negras, Plataforma a.p.p. por un pueblo digno y Asociación Stop Inundaciones El Mojón. Entre todas, han leído un manifiesto en el que han comenzado señalando que son "conscientes de que hemos llegado a un punto en el que no podemos quedarnos parados ante la falta de responsabilidad de nuestros gobernantes en Murcia y del poder judicial en cuanto al incumplimiento de la legislación básica relacionada con el bienestar de la humanidad y de la Tierra que es el hogar de los seres vivos que habitan en ella".

Han asegurado que "se incumplen muchas leyes, entre ellas la Constitución". Recuerdan que en el artículo 45 de la Constitución dice textualmente "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo", que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva" y que "para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado".

Por ello, las organizaciones convocantes se preguntan en el manifiesto "¿a qué están esperando para hacer cumplir el artículo 45 de la CE? ¿Creen que si se hubiese cumplido con la legislación vigente en materia de protección ambiental no se habría impedido el ecocidio continuado del Mar Menor? ¿No hay responsables? ¿Acaso no son ustedes también responsables por no hacer Justicia?".

"El objetivo de esta concentración hoy es agilizar y mejorar el funcionamiento de la justicia murciana y española en materia de medioambiente, para que deje de ser inoperante. Con este fin es imprescindible contar con más dotación en recursos humanos, formación específica y actualizada frente a las tipologías de delitos que atentan contra el medioambiente y la ordenación del territorio, así como en los últimos avances legislativos, y más medios en general, dotación que además venga acompañada de un cambio radical de paradigma", han dicho.

Aseguran que "los problemas acuciantes de nuestra Región en materia ambiental lo justifican sobradamente: en tan solo este año 2023 se han acumulado graves denuncias cómo es el caso de las continuas irregularidades investigadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en referencia a macrogranjas o agricultura industrial en el campo de Cartagena, cuenca vertiente al Mar Menor que continúa en estado crítico. Y, como todos sabemos, tras el ecocidio del Mar Menor, punta del iceberg y máximo exponente de las agresiones a esta cuenca esquilmada, el Agropoder avanza inexorable hacia comarcas como el Noroeste y el Altiplano de Región, en busca de sus aguas subterráneas, con las mismas prácticas perniciosas que provocaron el colapso de la laguna salada".