Mi amigo, mi alejado amigo, Pepe Reforma, ha fallecido. Fue amigo de escuela y de Bachillerato. Éramos vecinos. Yo vivía en la Calle Tomás Maestre, alargada desde la Catedral hasta el ensanchamiento del Hotel Victoria, él en la Plaza de Puxmarina, donde su padre regentaba una tienda de telas. Su casa fue la primera en la que yo entré, como amigo. Inolvidable. Eso ya, tan sólo, lo hizo entrañable para mí.

Luego, la vida, que es a veces lista y a veces tonta, sin avisar cuándo sí y cuándo no, nos fue separando sin remedio. Un breve saludo de complicidad nos mantenía unidos en discreto secretismo inocente. Pero yo quiero contar aquí una hazaña del Reforma, que era su verdadero apelativo entre discentes de siempre. Fue en tercero de Bachillerato, Plan 1957, el de mi generación. Clase de Matemáticas. Mal profesor donde los haya, y no hago excurso sobre él por justicia pura. Bien, pues llegó aquella lección del Álgebra de los signos + y -. No considero normal a todo aquél que diga que aceptó y entendió a la primera que menos x menos fuera más. Yo, entre ellos. Don Pepe Reforma, no me cabe duda que en representación de toda la Humanidad, se levantó y dijo que no lo entendía.

Yo calibré que el hijo de un tendero-propietario no podía aceptar que deuda multiplicada por deuda diera como resultado ganancia. El mal profesor como única explicación repetía y repetía la verdad matemática, pero el Reforma ante la admiración y el estupor de la clase se reafirmaba en su visión contranatural del aserto algebraico. El cabreo del mal profesor iba en aumento, y yo, en autodefensa personal, corté mi relación con el exterior. El Reforma quedo como héroe del sentido común, y el de la tarima como lo contrario. Pasaron las décadas y volví a verlo, cuando ya le llamaban ‘Pito’, supongo que proveniente de Pepito.

Intente añadirlo al grupo y tertulia de los Alfonxinos de su promoción, pero su espíritu, libre y legionario, dejó pasar la oportunidad. En la mañana luminosa de Navidad me enteré por las redes de que falleció la tarde de Nochebuena de este año 23. Descanse en paz, mi héroe matemático de aquel tercero de Bachillerato del año 63. Quienes lo trataron al despedirse de mi horizonte vital lo señalan como buena persona y gran conversador. Disfrutón de la vida. Me alegro. Te supongo en el Cielo Bueno, amigo Reforma, que en el Cielo Malo están todos los profesores que amenazaban en lugar de explicar. Amén.