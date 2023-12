El vicepresidente regional, José Ángel Antelo, despide el año anunciando que en pocos meses tendrán listo el borrador de la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, que desde el Gobierno aseguran que no tienen «prevista». El tiempo, como siempre, pondrá a todos en su sitio.

¿Por qué está haciendo usted un borrador para reformar la Ley del Mar Menor y no la Consejería del Mar Menor?

Porque lo que hay que hacer en el Mar Menor es ordenar el territorio. Tenemos que saber qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer y cuándo lo podemos hacer. Además, este es el acuerdo al que yo he llegado con el líder del otro partido del Gobierno. Cuando tengamos el borrador, lo pondremos encima de la mesa del Consejo de Gobierno y será entonces cuando los demás puedan hacer sus aportaciones. Lo que no podemos obviar es la realidad. Nuestro director general se ha reunido con todos los sectores y todos están de acuerdo en que la ley está mal hecha y no sirve para cuidar el Mar Menor. A día de hoy, el modelo para recuperar la laguna pasa por ir con un cubo a recoger algas. No es más que un parche.

¿Cómo es posible que su socio de Gobierno negara tener conocimiento de la reforma?

Bueno, es que aún no es más que un borrador y les falta información. No voy a entrar en dimes y diretes, pero sí que puedo decir que el tema se ha hablado.

¿Y no hubiera sido más idóneo que el consejero de Mar Menor estuviera también trabajando en esta reforma?

Es que los acuerdos son así. Nosotros nos hemos puesto a ello y estamos decididos a solucionar este problema, que para nosotros es grave. Pero queremos ir más allá de la reforma y dejar las pautas escritas sobre el desarrollo del entorno del Mar Menor.

En el Gobierno regional tenemos claro que no debemos financiar lobbies como el del colectivo LGTBI

¿No teme entrar en conflicto con el PP?

Somos personas leales y respetuosas y el Partido Popular podrá hacer las aportaciones que considere o, incluso, modificarlas. Luego, tendremos que llegar a un entendimiento.

¿Y por qué hay que cambiar la Ley de Suelo?

Porque con la nueva normativa nacional los ayuntamientos pequeños tienen prácticamente imposible sacar su Plan General de Ordenación Urbana adelante. Y sin él, los consistorios no se pueden desarrollar. Nuestro director general, el arquitecto José Tomás Bernal-Quiros, uno de los mejores urbanistas de la Región de Murcia, busca quitar legislación de en medio y, básicamente, diferenciar sobre todo entre suelo rural y urbano. Luego ya se podrá hablar de suelo agrícola, protegido, etc.

¿Los 100.000 euros para la unidad de España se van a dedicar a hacer manifestaciones contra el Gobierno?

No, no es eso. Evidentemente, apoyaremos las manifestaciones que sean necesarias para defender la unidad de la nación, pero esa partida se destinará también a todas las acciones judiciales que emprendamos y al conocimiento de la historia de España, ya que no hay mejor manera de defender España que conociéndola.

¿Hablamos de programas educativos sobre la historia?

Cualquier tipo de convenio con instituciones que difundan nuestra historia frente a la tergiversación que, por ejemplo, se hace en otros países, como México. Tenemos una historia fantástica de la cual no tenemos que arrepentirnos de nada. Todo lo contrario.

¿Usted aceptará la Ley de Amnistía si el Tribunal Constitucional (TC) la da por buena?

El problema del Tribunal Constitucional es que el Partido Popular se lo entregó al Partido Socialista. El presidente del propio TC dice que mientras él ocupe el cargo Vox no ganará ningún recurso. No hay que olvidar que Vox, antes, no paraba de ganar sentencias en el Constitucional, como la del cierre ilegal del Congreso de los Diputados o la de los estados de alarma. No tenemos mucha esperanza en este tribunal, así que apelaremos a Europa para que se ponga del lado de los españoles y de la legalidad.

Se acaban de cumplir cien días de Gobierno. ¿Qué ha aportado Vox en este tiempo?

Vox y el PP hemos conseguido sacar los presupuestos en tiempo y forma. Creo que esto ha sido lo más importante. Luego, por nuestra parte, hemos encontrado el lugar adecuado para el nuevo Cires (Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad), que será un centro de referencia para la seguridad. Hemos avanzado mucho en la Ley de Coordinación de la Policía Local y dotado de personal humano y de recursos a nuestros servicios de emergencias, especialmente al Consorcio. Sinceramente creo que, para el poco tiempo que llevamos, el trabajo ha sido bastante bueno.

No hay ni un momento que perder en Lorca tras los últimos años de Gobierno del PSOE

¿A qué vino subrayar esta semana que no habrá partida LGTBI en los presupuestos?

Remarcaba que en Vox hemos conseguido mantener la neutralidad psicológica. No debemos financiar ‘lobbies’. En el Gobierno regional lo tenemos claro.

Acaban de entrar en el Gobierno de Lorca. Era cuestión de tiempo.

Lorca necesitaba un gobierno fuerte. Así lo dictaron las urnas el 28 de mayo y hoy, al fin, es una realidad. No hay ni un momento que perder para comenzar a paliar los efectos de los últimos cuatro años de Gobierno local del PSOE. Estoy convencido de que el acuerdo entre Vox y PP en Lorca impulsará los objetivos programáticos y de Gobierno que compartimos, apostando por la austeridad y la reducción de gasto superfluo. También pondrá en el centro de todas nuestras políticas a la familia y la protección y el fomento del sector agrícola y ganadero. Vox no les va a defraudar.

Tienen otras localidades en mente, como Totana y Yecla. ¿No habrá presupuestos donde no les abran la puerta?

No somos chantajistas, sino realistas. Para gobernar un ayuntamiento hay que tener una mayoría. La pregunta que hay que hacerse es qué hacen esos alcaldes que aún no tienen un gobierno fuerte con la que se nos viene encima. ¿Con quién quieren acordar, con el Partido Socialista? Porque no hay otra opción. Si van a ponerse de acuerdo con la izquierda, evidentemente, no contarán con nuestro apoyo y no habrá presupuestos.«En el Gobierno regional tenemos claro que no debemos financiar lobbies como el del colectivo LGTBI»