Se ha convertido por méritos propios en una ‘escuela’ para toda la vida y con las puertas siempre abiertas para todas aquellas personas que a partir de los cincuenta años deciden comenzar a aprender sobre distintas materias y áreas o bien ampliar los conocimientos con los que ya contaban. El único requisito, aparte de contar con cincuenta años o más, es mantener la ilusión por seguir descubriendo y aprendiendo.

El Aula Sénior de la Universidad de Murcia lleva 23 años dando la oportunidad a las más de 12.000 personas que han pasado por el aula de ofrecerles programas de estudios universitarios interdisciplinares para promover su desarrollo científico, cultural y social «desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida» y con la independencia de su nivel de estudios previo.

«Puede ser alguien con una formación máxima de nivel de doctor. Incluso tenemos algún catedrático jubilado de alumno y también otros que directamente no han tenido nunca una formación previa», explica María del Mar Albero, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y directora del Aula Sénior.

La formación que se ofrece es pluridisciplinar: hay unas cincuenta asignaturas relacionadas con todo tipo de materias: ciencias, artes, historias, humanidades, literaturas, sanitarias, filosofías, Derecho... Todo lo que uno se pueda a llegar a imaginar puede impartirse en los pupitres del Edificio Saavedra Fajardo de Murcia, donde el Aula Sénior tiene su sede.

«Yo siempre comparo el plan de estudios con una caja de bombones. Hay un poquito de todo. Tenemos asignaturas de prácticamente todas las áreas de conocimiento y, de cada una, hay una asignatura o dos, de manera que cuando ellos terminan su título consiguen tener una formación muy amplia»

El Aula Sénior, que comenzó su andadura en el año 1997, se vertebra por un plan de estudios de cuatro años que conforma un título propio de la Universidad de Murcia, más un plan de estudios avanzados para aquellos mayores que, una vez titulados, quieran continuar su formación universitaria. Y aquí pueden seguir «durante toda la vida».

Una vez que se llega a este plan avanzado, cada dos años se van renovando las asignaturas, por lo que la formación nunca es la misma. Albero explica que en estos momentos en clase predomina el género femenino: «Hay un 65% de mujeres matriculadas y un 35% de hombres. El rango de edad es muy amplio, ya que en estos momentos tenemos alumnos que van desde los 50 hasta los 87 años».

La directora del Aula Sénior también sostiene que cada alumno es distinto y ha tenido una trayectoria o vida diferente: «Tenemos médicos, enfermeras, banqueros, profesionales jubilados del ámbito educativo o amas de casa que en su momento no pudieron optar a estudios universitarios durante su juventud que han encontrado aquí un espacio donde pueden formarse». Viudos y viudas, con hijos y sin hijos... La variedad es un rasgo que define el Aula Sénior, que, aparte de la labor formativa y educativa, consigue también ofrecer a estas personas algo muy importante en sus vidas: enriquecer su vida social.

«Nos encontramos con todo tipo de gente, desde los que aún están trabajando y con familia hasta aquellos a los que, una vez que están jubilados, han decidido seguir formándose. Muchos de ellos nos han dado las gracias porque veían que, tras la jubilación, el llevar una vida sedentaria y tranquila se les quedaba corto y no querían estar ‘apoltronados’. El Aula Sénior también ayuda a que todas estas personas se tengan que arreglar, salgan de casa y vayan a clase. Y, una vez allí, vayan haciendo amistades y acaben incluso formando pandillas». En la actualidad hay matriculadas unas mil personas mayores de cincuenta años en el Aula Sénior, asegura Albero.

Y es que aparte del tiempo que pasan en las aulas de la Saavedra Fajardo, también organizan distintas actividades lúdicas y de ocio, así como viajes culturales. «Luego, al salir de clase, se van al cine o incluso realizan espectáculos teatrales». Estos alumnos, además, también pueden formar parte de la Asociación Rector Sabater y la Asociación Saavedra Fajardo, que complementan las enseñanzas recibidas en el Aula Sénior de la UMU a través de la participación colectiva y las experiencias universitarias a partir de los 50 años.

«Es como si fuésemos al colegio de nuevo; hemos creado una familia»

«Es como si fuésemos al colegio de nuevo, porque volvemos a crear una familia de amigos con salidas, excursiones, viajes y numerosas actividades». Rosa Centenero, una de las pioneras de la gimnasia rítmica en la Región de Murcia, escogió «la mejor decisión posible» al formar parte del Aula Sénior de la UMU: «Disfrutamos mucho al haber una programación muy extensa».

La reconocida archenera comenzó a ir a esta aula universitaria antes de que terminase su carrera laboral como gimnasta de élite: «Me informé de todo el proceso y me pareció muy interesante porque también me gustaba disfrutar de la cultura».

Tanto es así que entre las últimas actividades que recuerda con más cariño está el viaje que realizaron hace apenas un par de meses a la ciudad italiana de Florencia para conocer de primera mano todo lo que habían estudiado con María del Mar Albero en el aula respecto a la escuela florentina y al Renacimiento.

Carmina Díaz es alumna de la primera promoción del Aula Sénior. Comenzó en el curso 1997/1998: «No entiendo cuando mucha gente de mi edad todavía me dice que se aburre. Que qué problema, qué desgracia. A mí me faltan horas para seguir aprendiendo y conociendo cosas nuevas», explica.

Con 78 años recuerda cómo el Aula de Mayores comenzó con apenas decenas de alumnos y unos pocos profesores que «con mucha ilusión» lograron convertir al Aula Sénior en lo que es hoy en día.

Carmina tiene claro que el Aula Sénior es todavía un proyecto «desconocido» para muchos mayores murcianos: «Aquí aprendes y te interesas por la cultura y no estás solo sentada mirando solo la ‘cajita tonta’, la tele. Cuando llega la jubilación te planteas qué hacer y muchos desconocen la posibilidad que ofrece este espacio», resalta esta murciana.

Entre estos casos está el de José Luis Rodríguez. Durante toda su vida se ha dedicado a las labores de Informática en una gran empresa y, una vez que se pudo retirar, encontró que el Aula Sénior llenaba el vacío que sentía: «Cuando uno se encuentra sin hacer nada empiezan las emociones a ponerse un poco a flor de piel. Cuando entré, volví a rememorar la época de joven universitario, unos momentos felices que te hacen recordar viejas emociones; y la verdad es que enseguida te ‘enganchas’. Además, te puedes quedar prácticamente hasta que quieras o incluso hasta que te mueras».

También Milagros Tomás ha podido quitarse la ‘espininita’ que tenía y ha podido conocer algunas materias relacionadas con la literatura y las letras que se alejan de su profesión. Actualmente ejerce de médico de familia y resalta que su participación en el Aula Sénior le ha permitido «llenar esa curiosidad» que le faltaba: «Ahora me pongo delante de un profesor y escucho lo que quiero y aprendo», señala.

Cine español, la cultura del vino y las tradiciones, entre las asignaturas

Hasta el próximo 12 de enero permanecerá abierta la fase de matriculación para el segundo cuatrimestre en el Aula Sénior de la UMU, cuyo periodo lectivo va del 5 de febrero al 31 de mayo de 2024. En el plan de estudios avanzado las asignaturas se van ‘renovando’ de forma bianual para que todos aquellos que quieren seguir formando parte del Aula Sénior durante toda su vida no estén continuamente aprendiendo lo mismo. Cada alumno tiene la posibilidad de elegir muchas de las asignaturas que más le interesan o le atraen.

Entre otras, en este primer cuatrimestre se han ofrecido materias como ‘Velázquez, pintor de pintores’, ‘Historia y Filosofía de las Religiones’, ‘Criminología y seguridad’, ‘La lectura de la imagen a través de la fotografía’, ‘El arte de las grandes civilizaciones clásicas: Grecia y Roma’, ‘Música y naturaleza: los sonidos del agua’, ‘Historia de la arquitectura a través de sus más importantes periodos’, ‘La ecología ante el siglo XXI’, ‘Patrimonio Inmaterial de la Región de Murcia. Fiestas, ritos y tradiciones’, ‘Nutrición y alimentación humana’, ‘Alimentos y cosméticos del siglo XXI’, ‘Lengua española y corrección idiomática’ o una asignatura, entre otras, sobre la Constitución.

Para el segundo cuatrimestre se ofertan entre otras, ‘La aventura de la tierra’, ‘Historia del cine español’, ‘Introducción al mundo de los vinos: de la viña a la copa’, ‘Nociones básicas de derecho’, ‘Cultura Italiana del siglo XX’ o ‘Sostenibilidad y cambio global: La agenda mundial 2030’.