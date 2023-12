Antonio Cano Tudela, gerente de EXPRESS SERVICE AYLCT SL, comparte la evolución exitosa de la empresa desde su inicio en 2006. Junto a su hermana y socia Leonor, comenzaron con una pequeña oficina en Totana. Cuatro años después, en 2010, asumieron la gestión de la oficina de Molina de Segura, extendiendo su servicio a Molina de Segura y localidades circundantes, incluyendo parte del centro de Murcia.

El constante crecimiento tanto de la oficina como de Nacex condujo, en 2019, a la apertura de una nueva sede en Murcia capital. Esta acción no solo acercó la empresa al cliente, mejorando la calidad del servicio, sino que también alivió la carga de trabajo que ya resultaba abrumadora para una sola oficina. En la actualidad, la red de NACEX en la Región cuenta con 8 franquicias y una plataforma de distribución, siendo parte de una red más extensa que abarca más de 300 oficinas en España y Portugal.

Destacando un hito reciente, en octubre de este año, se inauguró en Lorquí una nueva plataforma de distribución en una parcela de 10.000 metros cuadrados. Este centro logístico cuenta con 18 muelles para furgonetas y 2 para camiones, además de un clasificador capaz de procesar hasta 4.200 bultos por hora.

Antonio Cano subraya que NACEX se posiciona como líder en el sector no solo por la cantidad de envíos, sino por la calidad y fiabilidad del servicio. La empresa se distingue por su enfoque claro en las necesidades premium de los clientes, ofreciendo servicios como 8:30, 10:00 y 12:00h. Además, NACEX es una referencia en servicios hospitalarios, con envíos pharma que incluyen monitorización y control de temperatura a centros hospitalarios, clínicas, laboratorios, farmacias, parafarmacias, distribuidores y entregas a domicilio.

La compañía garantiza las condiciones térmicas necesarias para los productos, entre 15º C-25º C y 2º C- 8º C, con trazabilidad física y térmica por bulto, de acuerdo con sus servicios Premium. Adaptándose a las demandas actuales, NACEX ofrece soluciones específicas para clientes abonados de venta online, con servicios e-Commerce que incluyen mensajes de prealerta de entrega y/o disponibilidad en punto NACEX.shop.

La empresa presume de contar con más de 3,000 puntos de recogida en España y Portugal para mayor comodidad de sus clientes.

Más sobre NACEX

Web: https://www.nacex.es/

Atención al Cliente: 900 100 000