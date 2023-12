Jorge Novella (Algeciras, 1953) vuelve a la carga con un nuevo libro para situar a España en el mundo. Filosofía e historia en poco más de 200 páginas sobre las dos tradiciones que han marcado este país, la contrarrevolucionaria y la liberal, en pleno debate territorial en las Cortes Generales, de las que formó parte como diputado del PSOE entre el 82 y el 95.

Defiende que ‘Nación, Exilio y Memoria’ son tres conceptos que nos definen.

Sí, son tres constantes de nuestra historia desde los Reyes Católicos. Tenemos la expulsión de los judíos, de los moriscos, de los jesuitas, de los liberales, de los intelectuales con Primo Rivera y esa gran numancia errante que es el exilio de 1939, principalmente a Francia y a México, tras la Guerra Civil. Los exilios ya nos marcan un modo de ser nuestro, de nuestra historia cainita.

No somos muy tolerantes los españoles.

Para nada. Todo eso que se dice de las tres culturas sobre la convivencia entre árabes, judíos y cristianos es falso. La judería siempre estuvo en un gueto, otros estaban en otro y, los otros, en otro. La intolerancia religiosa siempre ha estado en la base de la contrarreforma que se hace en España y que marca nuestra historia. De ahí viene la permanente presencia de la Iglesia en la vida civil. Frente a eso, como profesor de Filosofía, siempre he querido enseñar a mis alumnos a ser críticos y a que sean tolerantes con el otro.

¿Y lo aprenden?

Es difícil en un mundo cada vez más polarizado, pero la realidad es que a las personas nos separa un 5%. En el 95% restante nos une nuestro equipo de fútbol, salir de copas... Pero cuando se habla de política, entonces vienen los ‘madres mías’.

Ese 5% nos absorbe.

Representa a la intolerancia y siempre volvemos sobre ella porque no tenemos una historia en común o, como ahora dicen los politólogos, no tenemos un relato común. Unos tienen el de los vencedores y otros, el de los vencidos. No vale ninguno.

Para eso está la memoria histórica, ¿no?

Claro. Entre otras cosas, para no volver a caer sobre los mismos errores. No vale con llamar fascista al que tenemos enfrente. Eso que lo diga un tío cabreado en la barra del bar. Un profesor tiene que analizar e intentar entender lo que ocurre. Por ejemplo, Vox está actualizando un mensaje que es muy antiguo, el del integrismo religioso. Jorge Buxadé, eurodiputado, reconoce que en ese partido se guían por la tradición y por la ley natural. Quieren echar a partidos, no respetan los derechos humanos y menos a la comunidad LGTBI. Antes eran los judíos, ahora es el Islam. Esta gente prende la mecha con eso de que vienen a quitarnos el trabajo. Son ‘fake news’, todo es mentira, pero vivimos en la época de la hipérbole y así terminan diciendo eso de que hay que colgar al presidente por los pies. Ya dijo Fernando de los Ríos hace casi 100 años que en este país, la única revolución que falta y que necesita es la del respeto.

Explica en su obra el origen de las dos Españas, que ocurre mucho antes de la Guerra Civil y está muy presente en nuestros días.

Estas dos Españas vienen de las tradiciones contrarreformista y liberal cívica, que están, por desgracia, de actualidad. Siguen presentes en el Congreso.

¿Cómo superamos esta eterna división?

Con educación y cultura. No jugando al solitario. Tenemos que asumir nuestra historia y hacer un pacto como el que se hizo en el 78. Así no se puede seguir. Un país que vive en la bronca y está siempre a la gresca no progresa, no produce, no pinta nada en la Unión Europea ni en el panorama internacional.

¿Encerramos a los políticos en una habitación hasta que se pongan de acuerdo?

Esto es más una cuestión de lluvia fina que cala poco a poco, pero hay que ponerse ya a trabajar para mejorar la situación. Es preocupante que siga habiendo en la universidad homofobia y machismo. Insisto: educación y cultura.

Fue diputado en el Congreso durante las cuatro legislaturas de Felipe González.

Así es. Desde el 82 hasta el 95, cuando volví a Murcia para seguir con mi carrera académica.

Y se ha vuelto tan crítico con el PSOE como el expresidente.

Hace mucho que di un paso a un lado y, a mi edad, no tengo esa necesidad que tienen otros de estar en el candelero. Además, por generación, creo que no toca. No estoy de acuerdo con muchas cosas de Sánchez, pero no voy a salir para meter el dedo en la herida porque mi concepción y mi compromiso con el socialismo está por encima de cualquier presidente de gobierno o secretario general que haya. Precisamente, la semana pasada hablé sobre esto con José Luis Rodríguez Zapatero, que es amigo mío.

Durante sus años en el Congreso ETA mató a muchos de sus compañeros socialistas. ¿Le sorprende que haya políticos que hoy siguen hablando de terrorismo?

Puedo contar siete amigos que me han matado. Entre ellos, Fernando Buesa, Ernest Lluch y Goyo Ordóñez, este último, del PP. Hoy hemos logrado algo que en mi época hubiéramos querido:que la gente de Herri Bastasuna estuviera allí sentada. Bildu tendrá sus ideas independentistas, con las que yo no comulgo, pero las expresan en un parlamento y sabemos que por la noche no le van a pegar un tiro en la nuca a un guardia civil o a un policía. A ETA, mire usted, la derrotamos democráticamente. Ojalá hubiera tenido a toda aquella panda de cabrones sentados al lado, hablando en las comisiones, diciendo barbaridades en el pleno, pero no matando gente. Ha habido un cambio y si no se entiende es porque se utiliza como arma política. Hay minorías que juegan a romper y yo soy de los ilusos que digo que este país se normalizará el día que haya, como hubo en Alemania, una gran coalición.

Una solución que no gusta ni a unos ni a otros.

No tienen que estar juntos en el Gobierno. Puede haber un gobierno del PP y que le apoye el PSOE o un gobierno del Partido Socialista apoyado por el Partido Popular.

Al comienzo de la entrevista me habló del exilio. ¿Puigdemont es uno de esos exiliados?

No. Es un delincuente. El Código Penal es para todos. Este señor metió a España en una grave crisis. Llamarle exiliado es un insulto a todos los exiliados de verdad, desde los Reyes Católicos hasta el exilio republicano nuestro. Ese es un delincuente que debe responder ante la Justicia.

O no. Ya veremos.

La historia pondrá en su sitio a los que le amnistíen, si llegan a hacerlo.

Con tantos ensayos filosóficos e históricos sobre este país, ¿se atrevería a definir al español?

Nací en Algeciras, hijo de valenciano y de bilbaína, y me crié en Águilas. Estudié en Valencia y he vivido trece años en Madrid. Pero soy español por encima de bilbaíno, andaluz, murciano o valenciano porque en mí lo que prima es la pluralidad de España. No me molesta oír el catalán, que es una lengua bellísima que tiene poetas maravillosos. La leo por mi padre, afortunadamente, y la entiendo en todos los ámbitos y no solo en la intimidad. Me gustaría saber euskera y gallego, como alemán y japonés. Así entiendo yo el ser español. La historia, sin embargo, nos indica que el español es una persona con muchos prejuicios y poca tolerancia a la que le falta cosmopolitismo.

Habrá que insistir en la cultura y en la educación.

Eso es. Se hace país yendo del yo al nosotros. Como dijo Kennedy, debemos preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país. De lo contrario, acabaremos, como pintó Goya, en un duelo a garrotazos. No obstante, soy optimista porque confío en las nuevas generaciones.