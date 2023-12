JYSK, compañía danesa experta en descanso, muebles y decoración del hogar, cerró su ejercicio fiscal 2022/23 con excelentes resultados en España, que son fruto de su fuerte crecimiento en el país, a pesar de contextos globales difíciles.

La estrategia de la compañía ‘Seamless and closer to the customer’ impulsa esta expansión, para poder estar presente en todas las ciudades de España, brindando a los clientes la mejor experiencia con grandes ofertas.

En el ejercicio pasado- del 1 de septiembre 2022 al 31 de agosto 2023- el retailer danés inauguró, en España, 26 tiendas y realizó 22 remodelaciones en sus puntos de venta ya existentes para transformarlos a su nuevo concepto de ‘Tienda 3.0’. JYSK se ha convertido en uno de los players de la gran distribución más activos en cuanto a aperturas.

Este concepto mejora la experiencia del cliente, otorgando mayor protagonismo y visibilidad al producto, y haciendo descubrir la gran selección de colchones, muebles y artículos para el hogar, al más puro estilo ‘hygge’. Más del 80% de las tiendas ya ha adoptado el nuevo concepto que se viene desarrollando sin pausa en el país desde hace 3 años.

Además, la compañía ha empleado y promovido a más de 400 personas durante el pasado ejercicio fiscal, para acompañar el desarrollo del negocio, y poder brindar el mejor servicio a los más de 4 millones de clientes que han visitado JYSK.

«Nuestro modelo de negocio tiene una aceptación muy alta entre nuestros clientes gracias a la cercanía, la formación de los equipos, el diseño escandinavo y la alta calidad de los productos, unido a unos precios muy competitivos. Este mix que conforma nuestra propuesta de valor y el espíritu de todos los colaboradores que la llevan a cabo cada día son los artífices de estos excelentes resultados» afirma Carlos Haba, Director de JYSK España y Portugal.

Estas acciones le han permitido superar los resultados del año anterior, en un 28,2% en la facturación, y en un 20,4% en su EBIT operativo, en un contexto económico difícil.