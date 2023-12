José María García Santos es el jefe de Servicio de Radiología del hospital Morales Meseguer de Murcia. El servicio ha sido premiado por la Sociedad Española de Radiología Médica como el mejor de esta especialidad en España durante el año 2023.

¿Cómo se define el Servicio de Radiodiagnóstico del hospital Morales y por qué ha obtenido este importante reconocimiento nacional?

Nuestro servicio de Radiología está formado por un grupo de profesionales distintos que trabajan juntos con una misión y una visión clara que hace que este trabajo conjunto no pueda ser de otra manera. En un lugar tan tecnificado como un servicio de Radiología, con una presión asistencial tan grande, no es difícil que sus trabajadores puedan actuar muy individualmente cada día en sus parcelas. Eso no tiene por qué ser necesariamente malo, pero, en mi opinión, no es lo ideal en un servicio médico. Para mí es el servicio de Radiología el que presta el mejor, no las personas particulares. Y creo que esa visión es la que puede haber contribuido a que nos hayan reconocido este año.

¿Cómo es el día a día en el Servicio?

Formamos parte de un servicio 24/7/365, un servicio que nunca duerme. La actividad clínica programada se concentra en los turnos de mañana y tarde, siempre activas nuestras salas por el trabajo de los técnicos, especialmente en el turno de mañana. La actividad urgente se extiende sin solución de continuidad durante los tres turnos diarios, con grupos de urgencias que oscilan entre 5 y 3 trabajadores por grupo entre técnicos y enfermeros. Además, la formación de nuestros médicos residentes, los de otros servicios, y los de otros países, y los estudiantes de técnico, enfermería y medicina, es una parte importantísima de nuestra vida. Y, con nosotros, centenares de pacientes diarios.

¿El servicio tiene alguna particularidad frente a otros hospitales de la Región??

Nuestro servicio se ha caracterizado por asumir retos asistenciales y de servicio a la población a la que atiende. Fuimos pioneros en la instauración de protocolos técnicos consensuados de las pruebas radiológicas en nuestro ámbito, hemos estado desde el mismo principio y ayudado a impulsar el gran programa de gestión de la dosis radiológica de la Región, diseñamos circuitos de atención para pacientes covid-19 durante la pandemia que fueron exportados a otras áreas de salud de la Región; hemos asumido la asistencia radiológica del Área V de Salud con una organización que no tiene igual en la Región

¿Cómo valora la actividad científica en la Región?

En cuanto a la radiológica, creo que, en asistencia y en proyectos, tiene buena salud. Más margen de mejora tiene la investigación. En nuestro ámbito, esa es una actividad que tiene un claro carácter personal, porque revierte tan poco en beneficios profesionales para el investigador, que hace falta sentir amor por ella para no dejarla de lado. La sensación es que no somos conscientes de que la investigación clínica, la nuestra, es necesaria para mejorar nuestra asistencia. Es el único modo de conocer cuáles son nuestros resultados en salud para luego encontrar soluciones a nuestras deficiencias.

Una radiografía de la especialidad... ¿cuál es la situación actual en nuestra Comunidad?

La Radiología tiene -como todas las especialidades- debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Un tema de debate en los últimos años ha sido, y es, nuestro futuro en la era de la inteligencia artificial, un futuro de máquinas inteligentes que nos podrán sustituir a la vez que nos ahogamos en la enorme demanda de pruebas diagnósticas y la escasez de los recursos. Creo que es parte del carácter humano preocuparse mucho más por las amenazas que de aprovechar al máximo las oportunidades. Lamentarse es fácil, lo otro cuesta mucho más esfuerzo. Pero estoy convencido de que el futuro está en nuestras manos, y que hay que demostrárselo a quienes toman las decisiones en las organizaciones.