El Instituto de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) celebró en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas su VII Jornada el pasado 24 de noviembre, donde se puso en valor el elevado potencial investigador que existe en la Región de Murcia.

Durante la jornada, la directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS), órgano de gestión del IMIB, Fuensanta Martínez, agradeció a los asistentes su presencia, a las autoridades su colaboración y a las instituciones públicas su apoyo económico.

Por su parte, el director del IMIB, Pablo Ramírez, detalló los hitos importantes alcanzados en el último año, entre lo que se encuentran la dinamización del eje estratégico de innovación y transferencia con la creación de la primera spin-off, o la gestión de siete patentes y diversos registros de propiedad industrial.

Asimismo, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, destacó el trabajo de los investigadores, que «va a repercutir en la calidad de vida de los ciudadanos de la Región de Murcia y fuera de nuestra Comunidad Autónoma”» La clausura del encuentro corrió a cargo del rector de la UMU, José Luján, quien calificó al IMIB como la «joya de la corona» y entregó los galardones a los mejores posters y comunicaciones orales.

Retos de la investigación clínica

La jornada contó con un encuentro-coloquio a cargo del doctor Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital Ramón y Cajal de Madrid, quien analizó los retos de la investigación clínica.

Durante su intervención, reflexionó sobre la atención a los pacientes y la importancia de contar con información suficiente para identificar la causa del problema, crear una estrategia y establecer un tratamiento eficaz. «El médico debe basar sus decisiones en información médica, en la evidencia científica y esta evidencia es lo que proporciona la investigación. Sin investigación clínica, no puede progresar la ciencia, no puede progresar el cuidado de los pacientes», señaló.

El conferenciante también habló sobre la investigación traslacional o investigación orientada al paciente y reivindicó el papel del médico investigador y defendió la importancia de que el médico asistencial desarrolle también una labor investigadora. «Los médicos que ven pacientes son los que encuentran problemas que están aún sin resolver en el campo de la Medicina y la asistencia sanitaria. Si no ves pacientes, no van a surgir esas preguntas, porque no te enfrentas a ellas», remarcó.

Por otra parte, el jefe de Infecciosas del Ramón y Cajal abordó los retos a los que se enfrenta la investigación clínica y destacó la dificultad de simultanear la labor investigadora y la asistencial. Por ello, Moreno propone la figura del médico investigador, «con unas labores bien definidas que establezcan un equilibrio entre la asistencia y la investigación».

La Atención Primaria como generación de conocimiento para mejorar la calidad asistencial

La VIII Jornada del IMIB también contó con una mesa redonda con profesionales que tuvo como protagonista a la atención primaria bajo el título ‘Generación de conocimiento para la mejora de la calidad asistencial’.

La ponencia, que comenzó con la intervención de la directora general de Atención Primaria, Josefa Marín, contó con cinco ponentes: los doctores Juan Enrique Pereñiguez, Celia Román y María Medina; la enfermera Ana Fátima Navarro; y la investigadora IMIB María Solé.

Así, entre las intervenciones, se apuntó la falta de cooperación entre las sociedades científicas de atención primaria en la Región y se destacó el papel del IMIB como centro de proyección y coordinación de la investigación en el ámbito de la atención primaria.

Por su parte, los ponentes hablaron de la aplicación Gravidity, que replica la tradicional cartilla de embarazo, facilitando a la futura madre la gestión de citas y documentación, y se extiende, además, a los seis primeros meses de vida del recién nacido. Otra de las investigaciones presentadas durante la mesa redonda fue el estudio sobre la prevalencia de fragilidad en mayores de 70 años.

La conferencia también analizó la situación actual de la enfermería y el abordaje de la obesidad infantil desde la enfermería familiar y comunitaria.