No sería exagerar decir que en este momento es una de las murcianas más solicitadas. Su trabajo diario como profesora universitaria de Derecho en La Merced lo combina con conferencias, la lucha por el medio ambiente (entre otras), las llamadas de los periodistas, la recogida de premios e incluso saca tiempo para escribir un libro. El último se titula Justicia ecológica y derechos de la naturaleza, en el que hace un recorrido de la historia del Derecho hasta la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular que le dio personalidad jurídica al Mar Menor en 2022.

En unos días recibe la Medalla de Honor del Voluntariado del Consejo de Europa.

Me lo han concedido por mi itinerario en Derechos Humanos y en especial por lo de los derechos del Mar Menor

Vox ha dicho que quiere modificar, e incluso derogar, la ley del Mar Menor de la Región.

Pero nuestra ley de personalidad jurídica no la pueden tocar porque es nacional.

¿Cómo surge escribir Justicia ecológica y derechos de la naturaleza?

He escrito muchos libros desde la primera monografía en 1992. La originalidad de este es que hace todo el recorrido desde la filosofía del Derecho, en la que se plantea, dentro de la Teoría de la Justicia, un nuevo paradigma de justicia ecológica que vino después de la justicia social, que es el modelo que tenemos ahora. Desde la Teoría de la Justicia se entra en la Ciencia del Derecho, que ya estaba en los libros anteriores. Trata de coordinar la entrada de la protección del medio ambiente en el orden jurídico, que eso no pasa hasta finales del siglo pasado. La novedad es que logra desde, esa visión crítica del nuevo derecho ambiental basado en este paradigma, bajar al derecho positivo con nuestra ley, que forma parte del ordenamiento jurídico y logra por primera vez dar derecho subjetivo a una entidad natural. Esa es la novedad. El libro cuenta todo el recorrido y la segunda parte está dedicada en especial al movimiento social, que fue el mecanismo para esta iniciativa popular que consiguió la ley 19/2022.

Se tiene derecho a urbanizar, pero el Mar Menor y su cuenca tienen derecho a defenderse

¿En qué punto se encuentra ahora mismo la lucha por el Mar Menor por su restauración?

En el ámbito internacional, hemos sido el primer país de Europa que ha conseguido darle derechos a un ecosistema. Hay un programa de Naciones Unidas que se llama Harmony with Nature (Armonía con la naturaleza), que desde 2011 monitorea qué países y qué continentes están incorporando estas nuevas figuras jurídicas de ecosistemas, y hasta hace poco no entró Europa con nuestra ILP.

¿La gente de a pie puede acudir a esta ley para denunciar cualquier supuesta irregularidad que vea en el Mar Menor?

Como jurista y abogada que he sido durante 10 años, a una persona no le van a admitir cualquier denuncia si va corriendo. No hay que tener prisa por ir al juzgado, sino que hay que tener preparada bien la causa. Luego, hay que aprovechar que los jueces de oficio están ‘llamando’ al Mar Menor para que se persone para unirse a esa causa. Si una persona quiere ir sola, es mejor que se espere a que estén constituidos los comités científico, de representantes y de guardianes para que avalen la causa.

¿Prevalecen los derechos urbanísticos sobre el bienestar natural del Mar Menor?

La persona tiene derecho a urbanizar, pero el Mar Menor y su cuenca tienen derecho a defender su propio desarrollo natural y ahí hay un conflicto de intereses. Es como si alguien me dice que tiene derecho a pegarle a su hijo porque es su madre, pero es que el hijo tiene derechos que no le permite que le pegues. Entonces ahí hay un conflicto de intereses, que ahora habrá que resolver.

¿Está satisfecha con los resultados que está dando la ley? ¿Cree que está funcionando o hay reticencias?

Reticencias siempre ha habido desde el principio, pero la ley no ha dejado de caminar. Una vez que logramos salir con esa mayoría parlamentaria tan clara, el óbice era cuándo se iba a aplicar, algo que ya se está haciendo. Sí que estoy contenta y las dificultades van a estar y van a estar en los juzgados, como estuvieron en el Parlamento, pues hubo muchas enmiendas. De todas formas, la ley va caminando y saliendo por la puerta grande.

¿A qué se refiere con la segunda revolución copernicana?

La ciencia moderna comenzó con Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Descartes en el siglo XVI. Ellos rompieron con la creencia de que el centro del universo era La Tierra y señalaron que este trataba de un planeta más de una galaxia entre las cientos de miles conocidas, además de otras miles desconocidas porque el Universo se expande, y que el centro de nuestra galaxia es el sol. Eso fue una conmoción filosófica, cultural, religiosa enorme que fue acompañada del desarrollo del humanismo, en el que se decía que el centro era el hombre -aquí excluyeron a las mujeres, pero no me voy a extender en ello. Ahora, la revolución copernicana significa que el centro no es el ser humano, el centro es el ecosistema porque el ser humano no puede vivir sin la naturaleza y por eso le llamamos la segunda revolución copernicana.

¿Qué es lo próximo en su agenda?

Presenté el libro la semana pasada, pero este lunes lo vuelvo a hacer en el evento que tenemos el marco de la agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de los derechos de la naturaleza haciendo referencia a la última resolución de Naciones Unidas que convoca una Asamblea de la Tierra para el próximo mes de abril. Van a venir profesores de más de 10 universidades distintas de toda España y se va a hacer por la mañana aquí en el Salón de Grados de Derecho y por la tarde en el Salón de Grados Económicas. Al día siguiente habrá una visita al Mar Menor.