Cuatro de cada diez niños y adolescentes de la Región están en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope), según revela la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 realizada por la Plataforma de Infancia, que está integrada por unas setenta ONG. Con el 41,4% de menores en riesgo en 2022, la Región es la tercera comunidad autónoma con un mayor porcentaje de la población infantil y juvenil en condiciones de carencia y precariedad.

La encuesta destaca que hay unos 125.000 menores murcianos en riesgo de pobreza y 49.000 que sufren una pobreza severa, dado que viven en hogares con unos ingresos por debajo del 40% de la renta mediana.

Además, Murcia es una de las comunidades con mayor tasa de población menor de 18 años.

La tasa de pobreza ha subido con la pandemia, según la evolución que muestra el estudio, y ha pasado del 30,5% de 2020 al 37,2%. En España se ha mantenido por debajo del 28%.

También la población menor 18 años en riesgo de pobreza ha aumentado desde que se inició la crisis sanitaria pasando del 33,7% al 41,4% en la Región.

La pobreza severa ha vuelto a alcanzar un nivel ligeramente inferior al de 2020 y se sitúa en el 14,1%.

Sin embargo, Murcia destaca por ser la comunidad autónoma que más ha logrado bajar el porcentaje de menores con carencia material severa en el último año. En la Región esta tasa ha descendido en 6,1 puntos frente al incremento de 1,2 puntos experimentado en España.

En este momento hay un 5,3% de menores con carencia material severa, lo que sitúa a la Región en el segundo mejor puesto entre las comunidades autónomas con un 5,3%, solo por detrás de Aragón (4,3%).

Asimismo, la Región supera a la media nacional en los porcentajes de hogares que no pueden permitirse afrontar gastos imprevistos (44,1%), que no pueden ir de vacaciones al menos una semana al año (43%), que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada (22,8%) y que no disponen de ordenador (6,9%).

Para reducir las condiciones en las que vive casi la mitad de los menores de la Región la Plataforma de Infancia propone introducir mejoras en la renta garantizada de ciudadanía para que alcance a mayor número de familias vulnerables y desarrollar protocolos transversales que impliquen a los Servicios Sociales y al entorno educativo y sanitario.