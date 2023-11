Hace apenas dos días que la Comunidad Autónoma anunciaba una inversión de dos millones de euros para reformar las dependencias educativas de la Casa del Niño. Un anuncio que llegaba tras el comunicado oficial de la Consejería de Educación al centro escolar ubicado en el inmueble, el CEIP San Isidoro y Santa Florentina, para cerrar el acceso principal del colegio, previsiblemente, ante el mal estado que muestra el techo del porche y el consiguiente peligro de derrumbamiento que existe.

Se trata de una situación denunciada por el Partido Cantonal de Cartagena (PCAN) y el PSOE, que han reclamado acelerar las obras prometidas por el Gobierno autonómico. Y es que, según anunció el propio consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, la licitación de los trabajos será a lo largo de 2024.

Por ello, el concejal socialista Pedro Contreras consideró «imprescindible» que la Consejería tramite «por la vía de urgencia las obras de rehabilitación, con el objetivo de que se acometan con la máxima celeridad posible».

La situación ha provocado que el centro tenga que habilitar el acceso de los alumnos por la puerta trasera, situada en la calle Real, algo que tanto para el PCAN como para el PSOE supone un riesgo para los menores, ya que se trata de una calle con gran afluencia de tráfico.

Desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro mostraron su asombro por el peligro que han sufrido los niños, de entre 3 y 5 años, durante los dos y meses y medio del actual curso escolar. Y es que, el AMPA no entiende el motivo por el que la Consejería no asumió las obras de la entrada principal en verano, durante las vacaciones, «si sabían que no estaba bien».

El propio consejero de Educación al anunciar la inversión de dos millones para la Casa del Niño, reconoció trabajos durante el verano en el centro, aunque reconoció que las instalaciones requieren «una solución estructural».