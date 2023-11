Cuando hablas con Celia Martínez, sabes que estás en frente de alguien especial. Investigadora, activista y que ha probado la política, este lunes, 20 de noviembre, tomará posesión de su plaza de A1 investigador en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida). Después de 23 años trabajando ahí, va a convertirse en la primera persona sorda en incorporarse al organismo.

Perdió la audición con tan solo 8 años por una meningitis. De un día para otro, no escuchaba. Sus padres la llevaron a especialistas de todo el país y la única solución que encontraron fue la de que ella aprendiese a leer los labios.

La dificultad que tienen las personas sordas, recalca, es que parecen corrientes y se obvia que necesitan que se adapte el entorno a ellas. «Mi caso es algo así como no ser considerada discapaz, pero tampoco normal». Además, ella es sorda profunda. «Significa que no oigo absolutamente nada por ningún oído y que es irreversible. La sordera a veces se entiende mal porque hay personas sordas que logran entender una conversación con implantes, audífonos, bucles magnéticos, etc…de forma acústica», pero ella no oye nada.

A pesar de ello, luchó. Y no sin dificultades. Su currículum académico es impresionante. Ingeniera agrónoma, doctorada y con numerosos premios reconociendo su labor profesional y activista, porque no es una persona que se quede impasible ante el mundo que la rodea. Probó la política durante unos ocho años. Fue hasta concejala en el Ayuntamiento de San Javier. Pero el dogma de los partidos no era para ella.

Cuando empezó a estudiar en la Universidad Politécnica de Cartagena, el sistema no estaba adaptado ni era consciente de las necesidades que pueden tener determinadas personas. Los auditorios grandes, los tribunales o los espacios en los que hay varias personas hablando a la vez, suponen una dificultad de la que no todo el mundo es consciente de ello. Un ejemplo claro son las reuniones de trabajo. A ello hay que sumarle que contratar a un intérprete sigue siendo caro. «Cuando acabé la UPCT, la universidad me reconoció como la primera persona sorda titulada en ella, luego doctorada. Me pasó también cuando fui concejala y directora general. Y ahora, con mi plaza. Han sido 23 años en los que he tenido que ser normal, parecer normal y creerme superheroína por dentro para tirar del carro». Por ello critica la condescendencia con la que se trata la información de las personas con alguna discapacidad. ¿De dónde saca la fuerza? Dice que no lo sabe.