Desde 2009 preside Nuevo Futuro, la oenegé que fundó en 1968 Carmen Herrero de Garralda para sacar a niños de los orfanatos y darles un hogar. Este fin de semana celebra su conocido Rastrillo en Madrid.

¿La realidad de 1968, cuando se creó Nuevo Futuro, es la misma que afronta hoy la entidad?

Nuevo Futuro se creó hace 55 años para sacar a los niños de los orfanatos, que eran centros masificados y donde eran tratados como números. A la fundadora, Carmen Herrero de Garralda, se le ocurrió crear pequeños hogares para proporcionar un ambiente familiar y cómodo a los niños hasta que cumplieran 18 años. Hoy los orfanatos han desaparecido y son las comunidades autónomas, las que, tras tomar la tutela de un menor porque se ha considerado que este carece de un ambiente familiar apropiado, le derivan a centros. Uno de ellos es Nuevo Futuro, que actualmente cuenta con hogares en todo el mundo y tiene un gran éxito.

Una vez en Nuevo Futuro, ¿cómo es el contacto con sus familias?

No todos ven a sus padres, depende de si estos se han rehabilitado. Las visitas nunca se hacen en los hogares, siempre en las oficinas, para que no haya agravio comparativo con los niños que no se reúnen con sus padres.

¿La exclusión social es un problema de riqueza o pobreza?

Sin duda suele estar más desprotegido y tener más riesgo de exclusión social un niño sin recursos, aunque nuestro ámbito también tiene que ver con un tema de situación familiar mental. En Nuevo Futuro hemos tenido algún niño de buena familia, pero, por lo general, las familias con una buena situación económica recurren a otras soluciones. Por ejemplo, pueden enviar al niño a un internado en Inglaterra. También hemos tenido casos en los que una madre nos ha pedido que su hijo viva con nosotros porque no tiene medios para mantenerlo y antes de que esté en la calle, algo que puede derivar en otros problemas como delincuencia o prostitución, quiere que esté en el centro.

¿Y los acogen?

Nosotros no podemos acoger sin un procedimiento. Tiene que haber habido antes denuncias que se hacen a través de la comunidad autónoma. Esta, una vez confirmado que el niño no tiene un ambiente familiar adecuado, nos lo deriva. Nosotros lo colocamos en pisos de nueve niños; si hay hermanos, siempre juntos.

¿Hay mucha demanda?

Hay muchísimos niños, cada vez más, en estas circunstancias. Son niños que cuestan carísimo porque tienen que tener una vivienda, gente que viva con ellos... En el caso de Nuevo Futuro tenemos seis trabajadores por cada nueve niños que trabajan en turnos de ocho horas, noche y día. Estos trabajadores son titulados, gente superpreparada y con mucha vocación. Aunque los que formamos la dirección somos voluntarios, hay en total 600 trabajadores profesionales. También hay gastos de oficina, abogados... El Estado no puede hacerse cargo de tantos niños y por eso echa mano de nuestra organización. También tienen hogares de emancipación para mayores de 18 años.

Son importantísimos. Cuando los niños terminaban su periodo en Nuevo Futuro, a los 18, se enfrentaban a un gran problema: adónde ir. Les daba un miedo horroroso. Habían entrado en la oenegé de pequeños y hasta los 18 años estaban muy cuidados y protegidos, pero después... Primero se intenta que vivan con algún familiar, pero a veces no es viable, y en 2016 creamos estos hogares de emancipación donde estos chicos pasan como mínimo dos años. Tienen un educador que se ocupa de ellos y está siendo un éxito. Les ayudamos a buscar trabajo, a hacer un currículo…

¿Cómo surgió la idea del Rastrillo Nuevo Futuro?

La financiación de las comunidades llegó más tarde de que se fundara Nuevo Futuro. La presidenta y sus amigas empezaron a buscar vías para obtener dinero para comprar un piso donde instalar su primer hogar y se les ocurrió hacer un rastrillo en el garaje de una de ellas con las donaciones de las amigas. Sacaron muchísimo más dinero del que habían previsto y compraron el piso. A raíz de crear ese primer hogar, en el que los niños estaban muy contentos, empezaron a crear más hogares.

La reina Sofía inaugura el Rastrillo de Nuevo Futuro

La reina Sofía inauguró en la jornada de ayer, en Madrid, la quincuagésima quinta edición del Rastrillo de Nuevo Futuro, entidad dedicada a la acogida de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Tras tres años de parón debido a la pandemia, el evento benéfico regresó con fuerzas renovadas y una nueva ubicación: la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Consistorio madrileño. Los artículos donados para recaudar fondos por distintas personalidades y marcas. Hasta la fecha, más de 2.800 niños han sido atendidos por Nuevo Futuro por 3.966 voluntarios en sus 232 centros. En la Región de Murcia, la entidad cuenta con tres hogares funcionales.