"Hoy empieza una legislatura en la que hay un Gobierno que moralmente no está legitimado", ha dicho este jueves el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, antes de que Pedro Sánchez saliera elegido presidente del Gobierno de su debate de investidura. El jefe del Ejecutivo murciano no olvida que el dirigente socialista "se presentó unas elecciones diciendo lo contrario de lo que ha hecho después de esas elecciones", ya que rechazó que la amnistía cupiera en la Constitución y ahora acaban de registrar la medida en el Congreso.

Miras reconoció sentir "vergüenza" y cree haber sido "humillado" después de ver durante el debate de investidura "a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impotente e incapaz de contestar y hacer frente a las humillaciones, chantajes y amenazas" por parte de los grupos soberanistas catalanes. "Presagiamos que la legislatura no va a ser nada buena para España y los españoles. Ayer se demostró quién manda", ha lamentado en el séptimo acto empresarial que reivindica el Corredor Mediterráneo, celebrado en Madrid.

Esto es lo que nos espera los próximos cuatro años. pic.twitter.com/elYs9BQwhJ — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 16 de noviembre de 2023

No ha querido valorar la amenaza del líder de Vox, Santiago Abascal, a Feijóo ayer, cuando dijo que se replantearían sus acuerdos tras las elecciones del pasado 28 de mayo si el PP no impedía en el Senado (tienen mayoría absoluta) la tramitación de la Ley de Amnistía. "Haremos todo lo que podamos hacer y no podremos hacer todo aquello que no nos deja la ley hacer", respondió la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Miras se ha limitado a decir que "el PP va a defender siempre el cumplimiento de la ley en el Senado, en el Congreso y en cualquier sitio".

En este sentido, subrayó que, ante Sánchez, hay una "alternativa constitucionalista", la del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo. "Hay un candidato al lado de la Constitución frente a otro que se ha echado en manos de aquellos que están incumpliendo la ley", afirmó.

"Pocas lecciones" del Partido Nacionalista Vasco

Ha sido sonado el amago del portavoz del PNV, Aitor Esteban, a su homólogo popular en el Congreso, Núñez Feijóo, de desvelar lo que le ofreció el PP para apoyar su investidura. Preguntado por esta cuestión, Miras ha dicho que pone "en entredicho" la credibilidad del PNV. "Estamos hablando de un partido que, en ocasiones, dice que es de centroderecha, pero que lleva demasiado tiempo gobernando con el PSOE en el País Vasco y que ha decidido echarse en manos de Pedro Sánchez", ha señalado.

Según él, los nacionalistas vascos "han decidido renunciar a sus principios" para evitar que Sánchez apoye a Arnaldo Otegi, de Bildu, tras las elecciones en el País Vasco del año que viene. "Eso es lo que está detrás. Nos pueden dar pocas lecciones", ha agregado.

De todos modos, ha asegurado que "cualquier conversación que haya tenido el PP con el PNV está dentro de la legalidad" y ha retado a Esteban a contar qué es lo que ha pactado con Sánchez a cambio de su investidura.

En este sentido, ha presagiado que "muchos vascos", después de esto, "están huérfanos y volverán a encontrar su casa en el PP".

Corredor Mediterráneo

Las críticas a Pedro Sánchez del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, también han llegado por el Corredor Mediterráneo. Denunció que "siete años después, estamos viendo cómo sólo avanza en Cataluña", mientras esta infraestructura "sigue sin llegar a la Región de Murcia, y las obras prometidas no se ejecutan". Para él, este proyecto es otra muestra de que el Gobierno central "beneficia a los mismos de siempre, y perjudica también a los mismos de siempre".

"Todo lo que ha dejado de invertirse aquí es directamente proporcional a lo que se ha invertido en Cataluña", criticó el máximo responsable autonómico. Ese agravio comparativo se refleja, ha afirmado, en la dotación extra de fondos para infraestructuras de Cataluña, "que ya es de las comunidades mejor conectadas de España", o en el traspaso de Rodalíes, "y todo ello sólo para que Pedro Sánchez se garantizara seguir en el poder".

El presidente se refirió específicamente a la inyección de 6.300 millones que el Gobierno central ya ha anunciado para Rodalíes en Cataluña, al afirmar que "para que se hagan una idea: con esa cifra económica se podrían culminar todas las infraestructuras prioritarias y fundamentales para el desarrollo económico y social de la Región de Murcia".