El presidente regional, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que los servicios jurídicos de la Comunidad presentarán un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía al Tribunal Constitucional "un segundo después de que sea aprobada".

El jefe del Ejecutivo autonómico ya lo anunció hace más de un mes, durante su primera sesión de control de la legislatura.

"No podíamos dejar pasar un solo día sin adoptar esta decisión con la que cumplimos una obligación ciudadana", ha dicho, alegando que "la Constitución cuenta con mecanismos de defensa para evitar su incumplimiento y garantiza que si alguien quiere modificar su contenido debe ceñirse a un procedimiento reglado que, indudablemente, no pasa por incumplirla, sino por contar con una amplia mayoría que, evidentemente, no se da, y con la participación y la decisión del conjunto de la ciudadanía a la que ahora se priva de ese derecho".

Miras ha alertado de que, con la aprobación de la amnistía, "el principio de igualdad entre todos los españoles desaparecerá, sin más", y se "privilegiará a unos frente a otros, frente a los murcianos". "Obviamente", ha añadido, "no podemos consentirlo y no lo vamos a hacer".

Desde el Palacio de San Esteban aseguran que el recurso se presenta "en defensa del ordenamiento jurídico y legal sobre el que se cimenta la convivencia democrática de los españoles". Y avanzan que "este es un paso más en la batalla jurídica, política y social que vamos a dar desde el Gobierno de la Región de Murcia para frenar la amnistía".

El vicepresidente regional, José Ángel Antelo, se ha apresurado a decir en sus redes sociales que han acordado "interponer todos los recursos que quepan en Derecho frente a la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña".