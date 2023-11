Víctor López Abenza (Ulea, 50 años), del PP, lleva tres legislaturas como regidor de su pueblo y está orgulloso de ser presidente por aclamación, al margen de que unos alcaldes que lo han votado «asistan a la manifestación» contra el pacto de investidura y otros no.

La financiación ha sido hasta ahora el principal caballo de batalla de los ayuntamientos.

Tenemos que conseguir en esta legislatura que se haga realidad la nueva financiación local, que surta económicamente a los ayuntamientos para que podamos prestar los servicios que nos demandan los ciudadanos. Cada vez nos piden más y lo hacen con razón. También hay servicios que no son competencia nuestra, aunque hemos sido nosotros mismos los que nos hemos metido en la prestación de políticas sociales, por ejemplo, pero al final los estamos ofreciendo y tenemos que tener una financiación que sea capaz de costearlos.

¿Se refiere a la financiación local aportada por la Comunidad o la del Estado?

En principio sería la propia Comunidad Autónoma. Por eso hay una segunda parte. Apoyo como presidente y conseguiré que toda la comisión ejecutiva esté de acuerdo en que queremos una nueva financiación local en esta legislatura y que es irrenunciable. Pero también sabemos que cualquier financiación local, si tiene que perdurar en el tiempo y tiene que ser viable y potente, debe venir de la mano de una financiación autonómica. Si la Comunidad ingresa cien, nosotros tendríamos que participar de esos cien. Ahí veríamos la credibilidad de la financiación local.

Tengo claro que el presidente de la Federación defiende a los municipios, no al Gobierno de la Región

En la anterior legislatura la Federación ha reclamado también el dinero que la Comunidad recibe como heredera de la antigua Diputación Provincial.

Lo que yo veo desde mi prisma es que el 82% del presupuesto de la Comunidad va para sanidad, políticas sociales y educativas. Y los ayuntamientos tenemos nuestros colegios y nuestros centros de día. Tenemos que llevar a nuestros padres a los centros médicos y tenemos a nuestros hijos en los colegios. Desde mi punto de vista, ya se traslada de ese 82% parte a los municipios. La vaca no da para más. Queda apenas un 14% para darnos cuando pedimos para arreglar la piscina o el centro de día. Lo que está claro es que de esos 5.200 millones actuales habrá que pasar a 5.800 para que tenga suficiente capacidad económica la Región de Murcia. Que vaya al Gobierno regional no significa que no vaya a algo distinto de los municipios. Al final va al millón y medio de habitantes que tiene la Región. Si se hace una carretera o se hace un puente como el de Ulea, la inversión va al mismo millón y medio de murcianos. No somos tres millones.

¿Quiere decir que la mejora de los ayuntamientos quedará supeditada a que la Comunidad ingrese más?

Vamos a ayudar al Gobierno de la Región de Murcia en sus reivindicaciones para que se mejore lo que reciben los murcianos del Estado, pero con la misma contundencia vamos a exigir una financiación local que sea justa y que reconozca el esfuerzo de los ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano.

¿La Federación de Municipios va a ser igual de reivindicativa ahora que es del mismo partido que la Comunidad?

El presidente de la Federación de Municipios tiene claro que defiende a los municipios, no defiende al Gobierno de la Región de Murcia. Por su puesto, lo defenderé entendiendo la postura que quiera transmitirme el Gobierno regional y los distintos consejeros; pero si tengo que defender el Plan de Obras y Servicios, voy a ser contundente y tendré que ver en qué cantidad. En los últimos años estaba en cuatro millones, pero se subió a seis y luego se incorporaron otros dos para pedanías. Ahora estamos en ocho millones, pero hay que seguir aumentándolo. También habrá que ser reivindicativo para que aumente el Fondo de Cooperación y que pase de 1,2 millones a 1,4.

Hay que trabajar para evitar la tensión que crea la falta de policías locales en momentos determinados por los traslados

¿Qué opina sobre la condonación de la deuda, siendo alcalde de un pueblo que no debe nada?

Lo que pienso es que cualquier condonación de deuda con las comunidades y con los consistorios se tiene que hacer a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También habrá que poner encima de la mesa la condonación a los ayuntamientos. Y los que no tengan deudas habrá que compensarlos con una bonificación del 15% en los tributos del Estado, por ejemplo.

La planta para reciclar la basura orgánica que habrá en Ulea se retrasa, pero el impuesto ya hay que pagarlo a la Comunidad.

La ley es de obligado traslado al ciudadano, aunque aún hay ayuntamientos que no quieren hacerlo de momento. Antes de marzo de 2025 hay que trasladarlo a los recibos. La Unión Europea obliga a pagar 30 euros por cada tonelada de basura que se envía al vertedero. Si la Comunidad va a ingresar 18 millones en 2024, lo que pensamos es que ese dinero lo reinvierta en la construcción de infraestructuras para tratar los residuos. Es cierto que la planta lleva retraso, aunque me consta que se le ha dado un empujón en los últimos meses. Hay que ver de dónde se sacan los fondos. La Comunidad Autónoma pondrá una parte y también habrá fondos Feder y Netx Generation, porque el coste está en torno a los 44 millones.

Con el dinero del impuesto, la Comunidad podría pagarla en dos años. ¿Qué hace con el dinero ahora?

No lo sé, pero hay un Consorcio de Residuos al que la Comunidad aporta dinero. También se ha hecho un baipás en la planta de Ulea con una inversión de 1.250.000 euros por si hubiese una rotura para que no tenga que parar la planta. Tenemos que sentarnos con el Gobierno para ver qué vamos a hacer con el impuesto y de qué manera se puede destinar a infraestructuras para tratar los residuos.

La fuga de los policías locales es uno de los problemas que tienen los municipios.

Hay municipios que tienen una plantilla de cinco policías y se van cuatro. O tienes 30 y se van 7. Aunque sea una plantilla mayor te hacen una tronera. Para mí los cuerpos de los 45 municipios son tremendamente importantes y hay que darles esa confianza y ese cariño, porque tienen que estar cómodos. Pero habrá que trabajar también en ese tipo de situaciones de tensión que crea la falta de efectivos en un momento determinado por traslados.

Pagamos la cifra más alta por cada bebé que nace

¿Qué medidas aplica en su pueblo contra la despoblación?

Estamos pagando la cantidad más alta de España por el nacimiento de un bebé. Ofrecemos 9.000 euros por cada niño que nace en Ulea de una familia con residencia en el municipio. Esta cantidad se paga a razón de 250 euros mensuales durante un plazo de tres años.

¿Han nacido más niños con estas ayudas?

Ahora nacen 2,4 niños por cada uno que venía al mundo antes. Como esta medida, que ha cumplido ya tres años, estos niños están ya entrando al cole. Tenemos 63, no son muchos, pero hemos batido un récord.

Los municipios pequeños tienen problemas muy distintos...

En el G-8 (el grupo de municipios de menos de 5.000 habitantes que también preside López Abenza) hay problemas de despoblación, desindustrialización y falta de servicios, pero ahora hay un cambio cualitativo. Los problemas de Murcia, Cartagena, Alcantarilla o Molina no son los mismos. Ahora habrá que adaptarse. Tengo un trato bueno con los alcaldes del PP y del PSOE, también con los independientes. Me llevo magníficamente bien con la mayoría de alcaldes socialistas y bien con el resto. Los problemas la Policía Local de un municipio pequeño no son los mismo que en una grande, pero habrá cuestiones que tendremos que resolver de forma conjunta.